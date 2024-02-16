Полу Маккартни вернули украденную 52 года назад гитару

Инструмент нашли на чердаке дома в английском графстве Сассекс. Представитель 81-летнего музыканта заявил, что сооснователь The Beatles «невероятно благодарен всем, кто участвовал в поисках».

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Пол Маккартни купил бас-гитару Höfner 500/1 в 1961 году и играл на ней более 10 лет. Инструмент использовался во время гастролей, а также при записи песен Love Me Do и She Loves You.

По информации ВВС, гитара несколько раз переходила из рук в руки. В итоге её купил владелец паба в Ноттинг-Хилле, не подозревая о том, кому она принадлежала.