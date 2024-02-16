Почему Ельцин в 1996 году собирался восстановить монархию в России

За долгую отечественную историю с Россией случалось все. Или почти все. Чего в стране никогда не было, так это мирной смены власти — путем выборов. Ближе всего к подобному событию мы были в 1996 году. Тогда президентом реально мог стать Геннадий Зюганов, чего он, поговаривают, сам очень боялся. Впрочем, есть мнение, что в этом случае точно не обошлось бы без кровопролития — так просто отдавать власть Ельцин не собирался.

Восстановление монархии

Уже после выборов в 1996 году британское издание «The Sunday Telegraph» опубликовало статью, в которой утверждало, что Ельцин втайне от народа готовил в России восстановление монархического строя. Это был «запасной план» на случай победы Зюганова на выборах или в других чрезвычайных ситуациях.

Эту информацию подтверждает и доктор исторических наук Александр Зевелев в своей книге «Созидатель или разрушитель? Б. Н. Ельцин: факты и размышления». По его словам, в кулуарах уже готовился указ о предоставлении государственного статуса Российскому Императорскому Дому. Даже была выбрана резиденция Романовых — в поселке Малое Кольчугино.

Цесаревич Георгий

Что касается кандидатуры будущего царя, то, по слухам, Ельцин и его окружение ратовали за Георгия Михайловича Романова, которому в 1996 году было лишь 15 лет. А потому цесаревичу предполагалось назначить регента. Возможно, эту роль Ельцин примерял на себя, планируя стать серым кардиналом в окружении будущего императора. Хотя, например, Чубайс придерживался другого мнения.

Несостоявшееся возвращение

К слову, именно Анатолий Чубайс, руководивший в те годы администрацией президента, выступил категорически против восстановления монархии. Он боялся, что регентом станет начальник ельцинской охраны Александр Кержаков или кто-то из его подчиненных. Тогда власть в стране фактически окажется у силовиков, что более не позволит проворачивать мошеннические финансовые схемы.