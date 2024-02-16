Откуда взялся водяной и кто насылает на людей икоту

Леший, водяной, ведьмы, русалки и ходячие мертвецы — не только персонажи чьих-то ночных кошмаров. Наши предки воспринимали их как беспокойных, но привычных соседей. А память о встречах с нечистью сохранили в народном фольклоре. Изучив многочисленные былички и поверья, Владимир Рябов собрал пугающую, но яркую картину. Вот несколько любопытных историй из его книги «Русская фольклорная демонология».

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Откуда взялся водяной

О происхождении водяного рассказывают этиологические легенды. Кроме историй о появлении нечисти в целом, есть сюжеты, объясняющие происхождение именно водных демонов («фараонов»). Это легенды о египетском войске, которое потонуло, когда преследовало евреев, переходящих Красное море.В водах живут утопшие фараоны. Когда явреи переходили через море, море по Божьему указу раздалось и яны слабые, но прошли. А за ними сзаду гнались фараоны, да не умели догнать — море сошлося и яны утопли. Вот таперя яны и плавают по марям и рякам. Мы ня раз в нашей рячонке их видели. Плавают таки маленьки человечки.«Фараоны», как правило, не соотносятся напрямую с водяным, они чаще фигурируют в легендах и не упоминаются в быличках и поверьях.

В польской и западноукраинской мифологии обычно считается, что водяными становятся утонувшие люди; по мере продвижения на северо-восток области расселения славянских народов это представление постепенно ослабевает. Однако в Полесье, в южных и западных регионах России нередко встречаются свидетельства о том, что утопленник либо сам становится водяным, либо помогает ему. А на Русском Севере водяной зачастую осмысляется как дух-хозяин, защитник и покровитель водоёма, «хозяин-батюшка». Только изредка происхождение водяного связывают с утонувшими людьми.

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Оборотни: сознательные и подневольные

Вольные, то есть сознательные, оборотни — это ведьмы и колдуны, способные превращаться в животных и обратно по собственному желанию. Для этого они совершают особые ритуальные действия. Подневольными оборотнями чаще всего становятся жертвы колдовства, свадебной порчи, родительского проклятья. Они остаются животными на всю жизнь, на определённый срок или до тех пор, пока (случайно или следуя чьему-либо совету) не найдут способ превратиться обратно в людей.

Ставшее популярным благодаря массовой культуре представление о том, что человек становится оборотнем в результате укуса другого оборотня, для русского фольклора нетипично. Удалось обнаружить только одно такое свидетельство из Козельского уезда Калужской губернии. Согласно ему, несчастный подневольный оборотень, жертва колдовства, особенно стосковавшись по родному дому в зимние святочные ночи, может напасть и укусить человека, благодаря чему вернёт себе прежний облик, а укушенный сам станет оборотнем.

Что делает оборотень? Колдун или колдунья перекидывается в животных или птиц для достижения своих целей. Иногда они могут носить мирный, бытовой характер: например, колдунья превращается в волчицу, чтобы прогнать с поля овец, угрожающих всходам. «Знающий» промысловик становится налимом, чтобы узнать, где больше рыбы. Но гораздо чаще колдуны принимают животный облик, чтобы причинять людям вред. Так, колдун-оборотень в виде медведя преграждает путь свадебному поезду, хочет задрать «самолучшую» корову в стаде или в облике волка утаскивает овцу; ведьма кошкой проникает во двор, чтобы выдоить чужую корову, под видом свиньи похищает у женщины дорогой платок и головной убор, у мужика — шапку и сапоги.Подневольные оборотни, в отличие от настоящих зверей и оборотней-колдунов, как правило, безобидны, «никаких худностей никому не делают, их и обижать грешно». Подневольный оборотень, с одной стороны, избегает людей, поскольку боится, что те убьют его, приняв за зверя. С другой — он тянется, стремится к ним, надеется получить от них помощь, тоскует по дому и семье.

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Икота — «подарок» колдуна

«Жизненный цикл» икоты начинается с того, что колдун выращивает её в туеске (сосуд) из бересты, где-нибудь в укромном уголке (например, в подполье). На этом этапе она описывается как копошащиеся, скребущиеся насекомые, мелкие животные, лягушки, «гады». Далее колдун пускает порчу «по ветру», и она летит большой зелёной мухой, соломинкой или в незримой форме. После этого икота или попадает в человека, или поджидает свою жертву на перекрёстке дорог, у воды, на воротах, даже на опоре линии электропередач. Поэтому есть обычай избегать прохода в проёме, образованном столбами опоры.

В текстах упоминается, что колдун также изготавливает демонов-икот из бумаги или рисует их, затем они оживают, и он их выпускает. Сама икота описывает этот процесс следующим образом: «мальчиков-девочек нас наделают, и вот мы оживем, выпустят нас сорок штук, ох, мы и вертимся, бегам, бегам, бегам, бегам, веселимся, на воздухе-то. А потом в кого надо, в того залезем».

Иногда ритуал подселения икоты в человека выглядит менее специфично и напоминает другие виды вредоносной магии. Так, согласно материалам уголовного дела 1815 года, крестьянин Михаил Чухарев был обвинён в «порче икотой» своей двоюродной сестры Офимьи Лобановой. Чтобы совершить злое колдовство, Чухарев, снявши с себя нательный крест, нашептывал на соль особые слова.Важным шагом к освобождению от икоты считается разоблачение наславшего её колдуна. Определённые виды трав, святая или «наговоренная» вода, просфора (так же как и другие предметы, связанные с христианским богослужением) — универсальные средства борьбы с нечистой силой в различных славянских культурах. В Верхокамье считается, что для избавления от икоты её нужно буквально родить — в виде рыбы, лягушки, змеи, мыши, червяка, куска мяса. С вышедшей из тела икотой необходимо обойтись особым образом: засунуть её в печь с молитвой, пепел собрать и положить в сухое место.

Что делает кикимора

Основной признак кикиморы — её связь с женскими работами: прядением, шитьём, вязанием, плетением кружев. Считается, что «кикимора <…> любит в пряже возиться, в нитках», что по ночам она «выходит проказить с веретеном, прялкой и начатой пряжей», «садится прясть», при этом она «постоянно подпрыгивает на одном месте». Однако деятельность кикиморы часто описывают как непродуктивную: она сбивает в комок кудель, рвёт и путает нитки. По словам Е. Н. Левкиевской, кикимора «пытается <…> шить, но швы, сделанные ей, неровные, и никакую работу она не может довести до конца» (ср. пословицу: «От кикиморы рубахи не дождёшься»). Считалось, что кикимора рукодельничает не так, как люди: при прядении сучит нитку не слева направо, а наоборот, «наотмашь», от себя.

По некоторым свидетельствам, кикимора может и покровительствовать хозяйке дома: баюкать маленьких детей, перемывать горшки, благоприятно влиять на тесто и выпечку. Другие типичные действия кикиморы — различные проказы, безобразия, мелкие пакости и вред. Вообще присутствие кикиморы в доме в большинстве случаев характеризуется как безусловная аномалия: «если в доме завелась кикимора — значит, там неблагополучно, нечисто».

По поведению кикиморы можно судить о будущем. Она появляется перед смертью кого-то из членов семьи, выходит из подполья, плачет, перебирает коклюшками (катушками для плетения кружев) перед несчастьем.