Какие тайны скрывает гробница Тутанхамона

Египтомания уже давно кажется нам чем-то привычным. Ну кто не знает о сфинксах, Аменхотепе, поклонении кошкам и странных иероглифах на огромных золотых гробницах? Мы смотрим фильмы о фараонах, читаем книги о загадочной царице Нефертити и воспринимаем как часть нашей жизни всю древнеегипетскую культуру, которая кажется одновременно такой далеко и такой близкой.

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Но так было не всегда. Честно говоря, так не было даже всего 100 лет назад. Еще в начале XX века египтология была довольно специфической наукой, которой занимались только отдельные британские фанатики. Да, пирамиды стояли и привлекали искушенных туристов еще в наполеоновские времена, но широкое наследие цивилизации Нила, со всем его золотым великолепием и необычными религиозными традициями не интересовали даже тех, кто жил в Египте.

Раскопки и поиски необычных сокровищ древнего мира длительное время были прерогативой довольно узкого круга энтузиастов. Однако16 февраля 1923 года британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище пирамиды: каменный саркофаг фараона. Открытие моментально стало главным событием года. И породило первую волну египтомании. Об истории и значимости открытия – в материале MIR24.TV.

Как открывали гробницу

Первые масштабные исследования в Египте начались еще в XIX веке. Археологи исследовали древнюю культуру в основном по гробницам. В какой-то момент ученые обнаружили, что у египтян была многовековая традиция бальзамирования тел. По древнеегипетским верованиям, душа человека «ка» существует и после его смерти, поэтому тело нужно сохранить в нетронутом виде, а также оставить умершему еду и часть его богатств. В гробницах можно было обнаружить благовония, золото, украшения и даже целые колесницы.

К концу столетия одним из самых популярных мест для раскопок стала так называемая Долина Царей. Она находится около современного Луксора. Это довольно обширная по площади территория, где обнаружили десятки различных захоронений. Огромная часть всех египетских артефактов, которые мы сейчас видим в музеях, была найдена именно там. Тутмос I, Рамсес II, Аменхотеп III – лишь несколько из плеяды захороненных фараонов.

К 1900-м годам уже казалось, что Долина Царей полностью исследована. Из Луксора начали постепенно уходить крупные археологические группы, они перетягивались в другие регионы. С 1908 по 1922-й годы не было сделано ни одного крупного открытия в этой местности. А в 1914 году от своей концессии (разрешение на раскопки от властей) отказался последний большой меценат – Теодор Дэвис. Правда, всего через несколько месяцев документ выкупил лорд Джордж Карнарвон. Он уже давно занимался Египтом, но ни особыми познаниями, ни удачей от остальных ученых не отличался. И открытий на его счету практически не было.

Но одна вещь все-таки подогревала желание бизнесмена. Очень давно, за полвека до описываемых событий, он прочитал работу другого египтолога о Тутанхамоне. Это совершенно неизвестный, не особо примечательный владыка Нового Царства, который довольно рано скончался, а из истории его имя постарались вымарать потомки. Пара упоминаний и родословная – вот все, что было у Карнарвона. Впрочем, он знал одну важную вещь: в Долине Царей нашли всех родственников Тутанхамона. Кроме него самого.

Лорд нанял знатока древнеегипетского искусства Говарда Картера, дал ему серьезную сумму и рассказал о Тутанхамоне. Археолог разделил идею своего мецената и тоже посчитал странным, что гробница маленького царя, в которой наверняка хранились несметные богатства, так и не была найдена. После долгих обсуждений и подготовок, начало работ джентльмены запланировали на 1917 год.

Центральная часть Долины Царей, где должна была находится усыпальница Тутанхамона, за тысячелетия была засыпана тоннами различного мусора, песка и щебня. Фактически, пять лет (вернее – пять зим, работать в Египте из-за палящего солнца получалось, в основном, лишь с октября по март) археологи потратили лишь на то, чтобы вывезти всю лишнюю насыпь. Они даже оборудовали железную дорогу до места раскопок, по которой еженедельно уходили щебневые поезда, постепенно обнажая древние захоронения.

Несмотря на уверенность в своей правоте, постепенно руки у мецената и археолога начали опускаться. Пять лет даже без намека на какую-либо гробницу. Тысячи спущенных на песок фунтов и месяцы оставленной рядом с Луксором жизни. Сезон 1922/1923 должен был стать для исследователей последним. Либо они находят гробницу, либо навсегда забывают о Долине Царей. Именно в этот момент прибывший из Англии Картер решил купить себе на зиму забавную птичку канарейку на местном рынке. Арабский слуга археолога сказал, что желтые птицы всегда приносят счастье.

В начале ноября археологи приступили к раскопкам в том месте, с которого они вообще-то хотели начинать. Но тогда коллеги-исследователи убедили их в том, что в этом квадрате точно ничего нет и быть не может. Поэтому его и оставили напоследок. Район, кстати, находился рядом с популярным туристическим местом – гробницей Рамсеса VI. Раскопки пришлось проводить прямо на глазах у зевак. Вечером 2 ноября рабочим удалось найти каменную ступеньку. Первые за пять лет работы Картера следы человека в бескрайней пустыне. Она находилась в четырех метрах от усыпальницы Рамсеса.

Спустя два дня стало понятно, что перед исследователями находится усыпальница. Из Лондона срочно вызвали лорда Карнарвона. Никто не решался продолжать без него. Патрон смог приехать лишь спустя почти три недели. Вместе они расчистили дверь, которая закрывала гробницу. На ней по-древнеегипетски было отчетливо написано: «Небхепрура». Таково было тронное имя Тутанхамона.

Кто такой Тутанхамон?

Около XIV века до нашей эры, уже во времена Нового Царства, к власти в Египте пришел фараон Эхнатон. Всего за 17 лет своего правления он успел провести тяжелейшие реформы для всего древнеегипетского общества. Это было нечто сродни войны католиков и англиканцев в средневековой Англии, только Эхнатон отказался от бога Ра и предписал всем подданным поклоняться Атону. Жрецов других культов преследовали и убивали. Кроме того, за большие деньги владыка с нуля отстроил город Ахетатон и перенес туда столицу.

Всего через несколько лет после смерти Эхнатона Египет вернулся к старому культу. А самого фараона признали предателем государства и вымарали из истории все упоминания о нем и его родственниках, вплоть до того момента, как право престолонаследия перешло к другой династии. О семье Эхнатона можно узнать только из отдельных редких источников, таких как книги французского ученого Эмиля Присса. Именно он впервые рассказал, что у неблагонадежного фараона был сын, который также стал владыкой Египта, причем всего в 10 лет. Им был Тутанхамон.

Сам парень взошел на престол уже после возвращения старого культа. И поддерживал его, судя по взятому имени, которое буквально значит «Живое подобие Амона». Тутанхамон вместе со своими регентами успел перенести столицу в Мемфис и в целом проводил консервативную политику. Правда, ничем значимым запомниться не сумел: он скоропостижно скончался в 15 лет. О фараоне, который правил всего пять лет мало кто знал, и даже серьезные ученые не вспоминали о нем 70 лет – до открытий Картера и Карнарвона.

Значимость для культуры

На то, чтобы просто выбрать все находки Картера из гробницы, ушли еще три долгих года. Оказалось, что внутри усыпальницы находятся прихожая, в которой были собраны сотни даров Тутанхамону, огромная погребальная комната с ковчегом, в котором в девять слоев находился непосредственно саркофаг фараона, отдельная сокровищница, в которую поместили украшения и артефакты владыки, а также кладовая, в которой сложили еще множество объектов древней культуры, которые Тутанхамон должен был использовать после смерти.

Дальнейшие исследования показали, что до обнаружения гробницу расхищали как минимум дважды. Правда, оба преступления были совершены тысячи лет назад, и воры не стали трогать ничего, кроме простейших украшений и благовоний. Тогда они считались очень ценными. Золото, роскошные посуды и одежды фараона трогать не стали.

Из-за своего довольно скрытного расположения, усыпальница Тутанхамона сохранилась чуть ли не лучше всех в Египте. В результате в музеи по всему миру удалось доставить тысячи артефактов, многие из которых выставляются и до сих пор. Вид могилы маленького фараона стал для массовой культуры классическим. То, что вы себе представляете при словах «древнеегипетский ковчег и саркофаг» – это, скорее всего, именно гробница Тутанхамона.

Открытие породило небывалый за всю предыдущую историю интерес к древнеегипетской культуре. Открытия Картера размещали на первых полосах всех главных мировых газет, СМИ боролись за право освещать дальнейшие раскопки. В заштатный город Луксор, который особо никому не был нужен, хлынул огромный поток туристов, из-за чего людям приходилось спать на улицах, ведь гостиниц не хватало.

Кроме того, даже знаменитое «проклятие фараона» – это всего лишь выдумка СМИ тех времен. Все дело в том, что после открытия гробницы Тутанхамона лорд Карнарвон скоропостижно скончался, то ли от обострения воспаления легких, то ли от укуса малярийного комара. Из этой истории журналисты раздули миф о темных силах, которые охраняли захоронение. Кроме того, согласно одной из истории в газетах тех времен, нерадивые арабские рабочие после открытия саркофага стащили полотенце, которым был укрыт фараон. Через несколько минут полотно якобы распалось у них в руках, а сами мужчины заразились загадочным вирусом и умерли. Уже потом к этим легендам добавили песчаные штормы и нашествие скарабеев, с которыми якобы приходится бороться тем исследователям, которые посмели потревожить мертвых.