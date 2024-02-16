Почему времена «дорогого Леонида Ильича» называют «золотым веком» СССР

Недостатков и безобразий в СССР в 1970-х годах было предостаточно. Однако же едва ли не большинство представителей старшего поколения считает «эпоху Брежнева» едва ли не самым счастливым временем в истории СССР. Такое бывает. Критерии оценки того или иного времени могут быть совершенно разными. Большинство отечественных историков именуют 1762 1796 годы — время царствования Екатерины Великой — золотым веком Российской империи. При этом никто и не пытается отрицать ни фаворитизма, ни грандиозной коррупции, ни бесправия и нищеты крестьян.

© Валентин Соболев/ТАСС // Л. Брежнев с рабочими ЗИЛа, 1976 год

Я при Брежневе окончил школу, МИФИ и аспирантуру. При том, что ни я, ни мои родители никогда не состояли в КПСС.

Мы с друзьями-студентами на всех вечеринках с удовольствием травили анекдоты про «дорогого Леонида Ильича». Вопреки сказкам нынешних либералов, при Брежневе за анекдоты никого не сажали. Кстати, 11 ноября 2020 года Новотроицкий суд города Херсона приговорил бабушку Оксану Куремкину к 5 годам лишения свободы за публикацию в «Одноклассниках» портретов Брежнева.

Любимым пугалом отечественных и заморских русофобов стало нарушение при Брежневе прав человека. Давайте разберёмся, тем более что и сам термин в нынешнем его понимании родился именно в те годы. При Брежневе нельзя было выходить на Красную площадь с плакатами с политическими лозунгами. Так, в 1968 году несколько диссидентов развернули плакаты, осуждающие ввод советских войск в Чехословакию. Ну, а попробуй сейчас выйти на Красную площадь с плакатом. С любым. С вами поступят куда круче, чем в 1968 году.

При Брежневе КГБ мог непрерывно следить максимум за десятком тысяч москвичей, а реально — за парой тысяч. Сейчас же мы все являемся объектами слежки. Видеокамера следит за мной при выходе из подъезда, на улице, еду ли я в автомобиле или иду пешком, в метро, в магазине, в туалете, на работе. И мы уже привыкли жить «за стеклом».

Треть жизни человек проводит на работе. При Брежневе каждый, кто хотел быть «белым человеком», мог им стать. Рабочий или служащий мог годами враждовать с начальником и продолжать регулярно получать квартальные премии и повышения. Кто хотел, тот пресмыкался перед начальством, а другие не допускали даже повышения тона начальником.

Выгнать с работы он вас не может, лишить премии — тоже, разве что устроить мелкие пакости.

Слово «дресс-код» при Брежневе не знали и одевались исключительно по погоде и планам на вечер. В начале 1970-х я слышал, но не видел лично, что заскорузлые начальнички не пускали женщин в брюках на работу. Обычно женщины доходили до проходной, вахтёр их разворачивал, и они шли по своим личным делам. А через месяц обращались в профком или суд. Женщины за вынужденный прогул получали зарплату, а у начальничка возникали серьёзные проблемы.

На профсоюзных и партийных собраниях присутствующие свободно обсуждали любые темы, касающиеся их непосредственно. Ясно, что поносить «партию и правительство» было нельзя, но задать вопрос, почему любовница начальника получила премию в два раза больше других, было нормой. Также было нормой обсуждение распределения премий, путёвок в дома отдых, квартир и т. д.

Сейчас модно рассказывать ужастики о брежневских временах, оперируя вроде бы достоверными фактами. Например, студентов в принудительном порядке отправляли на стройки коммунизма. Верно. Например, в МИФИ это было обязательно после 1-го и 2-го курсов. Но при Брежневе, в отличие от нынешнего времени, у человека всегда (!) была альтернатива, не грозившая ему особыми бедами.

Вы без особых хлопот могли получить в поликлинике справку по здоровью, которая давала вам возможность не ездить на стройки и в колхоз ни в школе, ни в институте, ни на работе. В МИФИ была и другая альтернатива — подежурить вахтёром 3 ночи в общежитии, и ты освобождаешься от всех работ.

А многие студенты сами рвались на престижные стройки, например, железную дорогу Тавда — Сотник. Там платили бешенные по тем временам деньги, и в ехавший в Тавду стройотряд был большой конкурс.

В Суворовских училищах родители давали расписку, что их чада после окончания училища продолжат образование по военной линии. Но юридически эти расписки были ничтожны, то есть «филькина грамота».

Простым людям не продавали билеты в двухместные купе — «СВ». На самом деле их когда продавали в кассах, когда нет. Но было множество лазеек купить такой билет с небольшой переплатой. Другой вопрос, что 95% советских граждан считали купе «СВ» непозволительной роскошью.

И в Большой театр простой мог попасть без проблем. За двойную цену вы получали билеты практически на любое место Большого. Хотя туда и школьники целыми классами ходили, и это было обязаловкой!

Какие были сложности при Брежневе! Зато сейчас идёшь в кассу и без проблем покупаешь билет в первый ряд партера, всего за 20 тысяч рублей — аккурат московская пенсия или чуть меньше. Но тогда тот же билет стоил 3 руб. 50 коп., а с наценкой — 7 рублей. И это при пенсии инженера в 120 рублей.

При Брежневе были только безальтернативные выборы: давали список кандидатов, за которых нужно было чохом проголосовать. Верно! Но у каждого человека было право вычеркнуть любого кандидата и вписать своего. Известно много случаев, когда люди этим пользовались.

При Брежневе не было свободы информации? Легко докажу, что человек при желании мог получать информации политической, экономической, военной и т. д. на порядок больше, чем сейчас. Во-первых, больше трети людей с высшим образованием слушали «вражеские голоса»: США, Англии, Франции и даже Китая.

Зато при Брежневе не было Интернета. Так его не было и на Западе. А сейчас, когда Интернет стал адаптированным, поневоле придётся искать известную информацию по «радиоголосам».

В 9-м классе мы с приятелем Мишей вскладчину подписались на журнал «Missiles and rockets» («Управляемые снаряды и ракеты») — главный печатный орган ВВС США. Причём, я подписался в своём отделении связи и регулярно получал журналы два года.

В большинстве НИИ был свободный доступ к спецвыпускам ДСП, именуемым «Голубой ТАСС», где почти без цензуры рассказывалось о внешнеполитических событиях. А в идеологических организациях был ещё и «Белый ТАСС».

Пройдитесь по московским киоскам «Пресса», и всё, что вы там купите, будет составлять менее 10% информации, которую мог свободно получить любой интересующийся человек при Брежневе.

«А зато при Брежневе секса не было!» Да, индустрии секса не было. Но на Руси мужики и бабы всегда всё делали сами лучше, чем в организованном порядке.

Какие при Брежневе были самиздат, самогон, самострок (шитьё) и какой роскошный секс!

В 1970—1980-х годах в Коктебеле на огромном нудистском пляже загорали тысячи молодых парней и девушек. А сейчас в Коктебеле нудистский пляжик в 20 раз меньше длиной, и загорают там не более сотни лиц в основном преклонного возраста.

В фильмах 1970 1980-х годов на центральном телевидении сейчас тщательно вырезают или затемняют кадры с эротическими сценами.

Вас плохо обслужили в магазине? Сына плохо учат в школе? Врач ставит неверный диагноз? Сейчас вы можете жаловаться кому угодно, но по «электронке». Вам секретарша пришлёт отписку или вообще не ответят. А при Брежневе вы могли пойти к главврачу, в райздравотдел, в райком, где вас обязательно лично (!) бы выслушало руководство. А дальше можно было идти хоть до Председателя Комитета партийного контроля А.Я. Пельше.