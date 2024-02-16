Ученые узнали, когда в Атлантическом океане появится «огненное кольцо»

Компьютерное моделирование помогло ученым спрогнозировать будущее Атлантического океана. Результаты показали, что через 20 миллионов лет там сформируется новая система субдукции – Атлантическое огненное кольцо.

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Известно, что у океанов есть свой цикл жизни – они рождаются, растут и однажды закрываются. Эти процессы занимают сотни миллионов лет. Атлантический океан возник при распаде суперматерика Пангея 180 миллионов лет назад. А Средиземное море – это остатки океана Тетис, который когда-то располагался между Африкой и Евразией.

Чтобы Атлантический океан перестал расти и начал смыкаться, должны образоваться новые зоны субдукции – места, где одна тектоническая плита опускается под другую. Новое исследование предполагает, что эти зоны могут мигрировать из одного региона в другой.

Моделирование показало, что зона субдукции, которая сейчас находится ниже Гибралтарского пролива, в будущем распространится дальше в Атлантику и будет способствовать появлению атлантической системы субдукции – Атлантического огненного кольца, по аналогии с уже существующей структурой в Тихом океане.

Зона субдукции Гибралтара считалась «спящей», поскольку за последний миллион лет ее активность значительно замедлилась. Исследование показало, что «медленная» фаза продлится еще 20 миллионов лет, после чего зона вторгнется в Атлантический океан и ускорит рост. Это может стать началом процесса закрытия Атлантики, сообщает Geology.

«По другую сторону Атлантики есть две другие зоны субдукции – Малые Антильские острова в Карибском море и Шотландская дуга недалеко от Антарктиды. Однако эти зоны субдукции вторглись в Атлантику несколько миллионов лет назад. Изучение Гибралтара – бесценная возможность, поскольку позволяет наблюдать за процессом на его ранних стадиях, когда он только начинается», – отметили авторы научной работы.