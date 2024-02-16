Кто учил античных гетер искусству уклончивого соблазнения

О древнегреческих гетерах ходит множество легенд. Эти противоречивые дамы не менее знамениты, чем античные боги и герои. Кто-то считает их просто элитными проститутками, а кто-то уверен, что это самые образованные и прогрессивные женщины того времени. Оратор Демосфен как-то сказал, что «Гетеры нужны для радости!». Так каким образом античные гетеры доставляли радость мужчинам и как обучались своему искусству?

С древнегреческого слово «гетера» переводится как «подруга». В отличие от замужних женщин, которые жили в строгости и проводили дни дома, занимаясь хозяйством и детьми, гетеры вели свободный образ жизни. Они были хорошо образованы и разбирались в философии, искусстве, поэзии и музыке. В большинстве случаев, их интеллектуальное развитие не уступало мужскому, а иногда и превосходило его.

Называть гетер проститутками не совсем правильно. Они занимали более высокую ступень социальной лестницы. В отличие от женщин из публичных домов, гетеры пользовались уважением в обществе. Эти дамы имели право самостоятельно выбирать себе мужчин и оставаться с теми, кого любили. С ними нередко советовались политики, писатели и философы.

Да, продажная любовь была неотъемлемой частью жизни гетеры. Но ночь с ней обходилась клиенту в 1000 драхм, в то время как проститутке платили всего 1-2 драхмы. То есть услугами гетер могли пользоваться только обеспеченные мужчины. Платили они не только за возможность обладать умной и тщательно следящей за собой дамой. Гетеры владели искусством обольщения и знали множество приемов, доставляющих партнеру удовольствие.

Музы и супруги

Часто гетеры становились чьими-то музами и даже женами. Супругой афинского полководца Перикла была гетера Аспасия. Она помогала мужу советами в важных делах и даже готовила речи для выступлений. Известны случаи, когда такие женщины получали самый высокий статус. Например, византийская императрица Феодора до замужества была гетерой. Знаменитая Таис Афинская, подруга Александра Македонского, после его смерти стала женой царя Египта Птолемея I.

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Скульптор Пракситель, создавая свою Афродиту, использовал в качестве модели гетеру Фрину. Его даже пытались обвинить в кощунстве. Но Фрина обнажилась перед судом, и все присутствующие признали, что мастер выбрал идеальную натурщицу. Та же Фрина обходилась мужчинам настолько дорого, что одному из ее поклонников, царю Лидии, пришлось поднять в стране налоги, чтобы рассчитаться с красавицей.

Пособия по соблазнению

Гетерами не становились внезапно. Обычно девочку готовили к этому с самых юных лет, обучая наукам, искусству и премудростям любви. Для этого существовали специальные пособия, которые нужно было тщательно изучить. Это были разные труды, касающиеся тех или иных сторон жизни гетер. Например, «Застольные правила» рассказывали как правильно вести себя во время симпосий — ритуальных пиршеств. Участие в таких застольях было неотъемлемой частью бизнеса гетер.

Гетеры не только сопровождали мужчин на подобные мероприятия. Они также проводили их у себя дома и это требовало серьезного подхода и обучения. Автором одного из пособий стала гетера Гнафена. Она написала сочинения, опираясь на собственный опыт и тексты философов, описывающих симпосии для ученых мужей и студентов.

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Греческий автор Ксенофонт рассказывает, что наставником другой гетеры, Феодоты, выступал сам Сократ. Философ давал женщине советы по соблазнению мужчин. Он сравнивал обольщение с охотой на зайцев и рекомендовал тонко следить за состоянием клиента. Сократ говорил, что заботливого и доброжелательного нужно принимать с радостью, а чванливого и грубого не пускать на порог.

По словам философа, не стоило быть слишком требовательной, чтобы не отягощать мужчину. В то же время нужно разделять радости и печали клиента, чтобы максимально расположить его к себе. Но главное — следовало контролировать мужское желание. Интимную близость стоило инициировать только в подходящий момент. Сохранилась такая цитата мудреца по этому поводу:

«Даже самое вкусное блюдо кажется невкусным, если подают его, когда еще нет аппетита. А когда человек сыт, оно производит даже отвращение. Но если подать кушанье, возбудив в человеке голод, то оно, хотя бы было и плоховато, кажется очень вкусным».

Утраченная наука

Проще говоря, гетер учили искусству уклончивого соблазнения. Они доводили мужчину до предела желания и лишь потом ему отдавались. Это была смесь психологического манипулирования и умелого обольщения. Эта хитроумная наука позволяла гетерам значительно превосходить обычных женщин с точки зрения сексуальной привлекательности.

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Кроме Сократа, который, кажется, разбирался во всем, были и другие авторы, учившие гетер мастерству взаимодействия с мужчинами. Большим авторитетом пользовался труд гетеры Филениды с острова Самос, жившей в 4–3 веках до нашей эры. Он назывался «О способах соблазнения» и мог считаться древнегреческим аналогом «Камасутры».