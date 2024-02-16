На трибунах – пусто, в кассе – густо: как РПЛ стала лигой-миллиардером

Даже в отсутствие еврокубков лидеры российского футбола зарабатывают громадные деньги.

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Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал статистический отчёт за сезон-2022/23. И, пока наш футбол находится в изгнании, в отчёте УЕФА отмечается, что дела у российских клубов далеко не везде плохи. Например, по суммарной выручке команд РПЛ уступает только пятёрке ведущих чемпионатов Старого Света.

Отставание, конечно, очень солидное, почти двукратное, но и сама по себе сумма более € 1 млрд впечатляет. Общая коммерческая выручка составила € 617 млн, выручка от продажи ТВ-прав – € 104 млн, от продажи билетов примерно в два раза меньше – € 59 млн, прочие выручки – € 260 млн. Плюс к этому наши клубы получили € 9 млн от УЕФА.

При высоком шестом месте по объёму выручки Россия занимает в таблице коэффициентов УЕФА только 29-е место. Правда, в этом нет ничего удивительного, учитывая отстранение наших клубов от еврокубковых соревнований.

Суммарно клубы Старого Света заработали почти € 24 млрд, показав рост на 13%. Лидеры легко угадываются: «Реал» – € 841 млн, «Манчестер Сити» – € 836 млн, «Барселона» – € 815 млн – и, пожалуй, самый неожиданный представитель в первой четвёрке «Пари Сен-Жермен» – € 807 млн.

Тенденция вполне очевидна: европейский футбол зарабатывает всё больше и больше. За последние 10 лет общие доходы европейских клубов росли в среднем примерно на € 1 млрд в год и увеличились за этот временной промежуток чуть ли не вдвое – с € 15 млрд до прогнозируемых за 2023 год € 26 млрд.

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Доходы от турниров под эгидой УЕФА выросли на 122%. При этом 93,5% из них достаются участвующим в них клубам, а ещё 6,5% направляются на финансирование и поддержку любительских турниров и массового футбола.

Собственно, именно позитивные финансовые тенденции позволяют европейским командам тратить громадные суммы. В сезоне-2022/2023 трансферная стоимость игроков «Манчестер Юнайтед» составила рекордные € 1,42 млрд. Второе место занял его сосед по городу – «Сити» с составом на € 1,26 млрд. Далее расположились «Челси» (€ 1,04 млрд), «Реал» (€ 1,031 млрд) и «ПСЖ» (€ 931 млн).

На трибунах становится пусто

Не надо быть экспертом, чтобы заметить существенное падение посещаемости в российском чемпионате. Согласно данным УЕФА, в России она рухнула почти в два раза – на 44%. По показателю сначала ударили ковидные ограничения, но всё-таки куда в большей степени сказалось введение системы идентификации болельщиков (Fan ID).

Однако даже с таким существенным падением РПЛ оказалась на 14-м месте по посещаемости среди чемпионатов Старого Света. В предыдущем сезоне матчи чемпионата России суммарно посетили 2,3 млн человек, что даёт не такой уж и плохой средний показатель в 9,4 тыс. болельщиков. При этом лучший результат продемонстрировала игра между «Зенитом» и ЦСКА, на которую пришло посмотреть с трибун 51 174 зрителя. И это девятый результат в Европе.

Отток легионеров

Также интересным фактом можно считать довольно низкое количество легионеров – 27%. Это только 40-е место среди европейских чемпионатов. Понятно, что на это в том числе повлияла текущая ситуация с отстранением российских клубов от еврокубков, но всё равно ни о каком засилье легионеров говорить не приходится.

ФК «Краснодар» // Краснодарские легионеры - Вандерсон, Рамирес, Крыховяк (слева направо)

Ещё одна занятная особенность РПЛ – лишь чуть менее 70% тренеров клубов элитного дивизиона российского футбола сами играли в футбол на уровне Первой или Второй лиги.