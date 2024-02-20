Как скандальный косметолог-самоучка годами уродовал россиянок, но избежал наказания

На протяжении нескольких лет бывший курьер, которого называют «мясником из соцсетей», скандальный косметолог-самоучка Емельян Брауде проводил бьюти-процедуры без медицинского образования, решив, что «колоть губы» может абсолютно каждый. Он обрел широкую популярность и организовал так называемую «Секту ТП» — курсы, на которых за несколько дней все желающие могут научиться тому, что студенты профильных вузов осваивают годами. Брауде и его подопечные безнаказанно уродовали клиенток, а затем выкладывали жуткие кадры своей работы в соцсети. Когда ими заинтересовались правоохранительные органы, основатель секты спешно покинул страну на два года. Но теперь он вернулся — и намерен подчинить себе едва ли не всю индустрию эстетической медицины. Как Емельяну Брауде удается обходить законы и почему его услуги по-прежнему пользуются спросом у россиянок — в материале «Ленты.ру».

© YouTube // Емельян Брауде

«Девочки в регионах бывают страшненькие»

«Ну вот. Теперь рабочий рот! (…) Ладно, пусть истекает пока кровью», — говорит Емельян Брауде, сделав инъекции гиалуроновой кислоты в губы своей клиентки, а затем похлопав ее по лицу. На руках косметолога-самоучки нет перчаток, а его ассистентка смеется и пританцовывает на фоне под зажигательную музыку.

— Как можно обучаться у человека без медицинского образования?— Они же не медицине обучаются, а как деньги зарабатывать, — спокойно отвечает Брауде на недоумение блогерши Кати Конасовой, которая выпустила интервью с косметологом на своем YouTube-канале.

По мнению автора видео, страшен не только Брауде, но и дыры в законодательстве, которые позволили ему и его последовательницам уничтожать красоту и здоровье своих клиенток, нелегально зарабатывая на этом крупные суммы. «Косметолог обязан иметь высшее медицинское образование и сертификат специалиста по косметологии. Одни [нелегальные работники сферы] просто игнорируют закон, другие — позиционируют свои услуги как не предусматривающие вмешательств. Отсутствие у потребителя требований к соответствующему образованию и квалификации "специалистов" только стимулирует обходные пути», — объясняет юрист Вадим Колосов.

Емельян, в свою очередь, винит во всем общество. «Девочки в регионах бывают страшненькие. У них в жизни даже на секс нет никакого шанса. Вот она сделает губки побольше, чтобы ее мужик в баре снял. Это ее шанс родить ребеночка — у нас большинство такие», — размышляет он. Далее мужчина приводит собственную статистику, согласно которой якобы 30 миллионов женщин в России каждый год делают незаконные процедуры «ради продолжения рода». Он заявляет, что в данном случае они не жертвы, а соучастницы преступлений.

Два года назад правоохранительные органы все же обратили внимание на Брауде. По его словам, на контроль это дело взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Сам же косметолог тут же испарился. Вновь о нем услышали в 2023-м — Брауде неожиданно продолжил свою деятельность без каких-либо наказаний.

Куда делся «мясник»?

В интервью Брауде рассказал, что в то время получил приглашение на программу Андрея Малахова, а именно на эфир под названием «Мясник из интернета: как самоучки уродуют женщин в салонах красоты». Емельян навел справки и выяснил, что передача — «заказная, и может повлечь за собой уголовные дела», поэтому отказался. Но даже несмотря на отсутствие главного героя, тема обрела широкий резонанс, и Брауде объявили в розыск. Кроме того, в течение двух лет сотрудники СКР вели поиск пострадавших от его рук по всей России.

По словам Брауде, в итоге правоохранители не нашли ни одной жертвы, а чтобы избежать ареста наверняка, он «самоустранился» на время следствия и удалил свои аккаунты из соцсетей. Однако жертвы все-таки были — и ранее о них Брауде рассказывал лично. Так, например, в 2020 году косметолог опубликовал кадры, на которых женщина бьется в конвульсиях на кушетке из-за анафилактического шока. При этом ассистенты переворачивают ее на бок, растирают уши и снуют по кабинету в поисках ложки, чтобы зафиксировать ей язык. В следующем видео она приходит в себя.

Косметолог-самоучка также утверждал, что, желая отчитаться перед начальством, сотрудники следственных органов начали «подсовывать в его дело пострадавших из официальной косметологии» — людей, которые получили травмы от косметологов в лицензированных клиниках. Одним из таких специалистов стала Тамара Кормишина — ныне эксперт по медицинскому праву и основательница фонда «Черный шприц».

«Черный шприц» — фонд помощи пострадавшим от некачественных услуг в сфере эстетической медицины. Деятельность Кормишиной и ее сотрудников в том числе заключается в рейдах по косметологам-нарушителям. Они врываются в помещения и проводят проверки оборудования, препаратов и даже внешнего вида врачей, сопровождая это резкими и порой нецензурными выражениями, а иногда — рукоприкладством. Тамаре Кормишиной помогает Емельян Брауде, он — спонсор «Черного шприца»

Во время отсутствия Брауде члены секты (точнее, его ученицы, например, Тома Рязанцева, Яна Галустян, Евгения Гуранда) активно развивали свои соцсети и продолжали проводить процедуры. «Когда я вышел [из косметологической деятельности], они начали друг друга жрать. В Ростове девочка тупо закладывала косметологов, направляла к ним подставных моделей, чтобы возбуждать против них юридические дела», — вспоминал Брауде, подчеркивая, что не мог остановить эту борьбу, поскольку потерял управление в своей школе. Он отметил, что рынок раздробился, а его авторские техники были «приватизированы вот этими группировками». И поскольку Брауде уже не мог контролировать качество выполнения оригинальных методик, их, по его словам, извратили.

«Лайки мне ставят те же девочки, которые тебе жалуются»

Имя Емельяна Брауде (настоящее имя — Ян Силис) на слуху с начала 2017 года. Этот «мясник из соцсетей», как его прозвали в интернете, основал клуб «серой» косметологии в России и назвал его «Сектой ТП». На своих экспресс-курсах он обучал и продолжает обучать всех желающих работать в сфере без специальной квалификации. «Плоские губы ТП» (Russian lips), «губы-осьминоги», «лисьи» глаза, раствор для удаления жира в теле и другие странные техники модификации внешности — изобретения Емельяна Брауде.

999 — 70 000 рублей стоит обучение в «Секте ТП» в зависимости от опций

Он также объясняет подопечным, как избегать ответственности за последствия своих ошибок. Например, он советовал «чаще менять кабинет, ведь наводки от недовольных клиентов и конкурентов приведут в старое место», «дружить с женой участкового и делать ей бесплатные маски и уходы», «никогда не принимать оплату на карту со своим именем», «оформить левую сим-карту и вести переговоры с клиентами только с нее». На данный момент в «Закрытой группе» состоит 2,5 тысячи активных участников. Обучение уже прошли 40 тысяч человек.

Ученицы скандальной школы Брауде прославились в том числе из-за агрессивного обращения с клиентками во время процедур, непредсказуемые результаты которых записывались на видео, шокировали зрителей и вызывали истерики у самих «подопытных»

«Его ученицы — это отдельный психотип людей. Эти бедные, но чрезмерно агрессивные женщины, состоящие в его секте, видят в нем единственную опору. Его там называют отцом и папой. Таким можно только посочувствовать. Здесь прослеживаются прямые признаки секты: "Тебя нигде не поймут, только на меня ты можешь положиться". Слабые одинокие женщины ведутся, а потом и защищать его начинают. Такая слепая любовь к маньяку-абьюзеру», — высказалась о феномене Брауде член Европейской Академии дерматовенерологии, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Ученицы школы Брауде поджигают спички, вставленные между зубов модели

В новых аккаунтах Брауде, которые начали появляться в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) с начала 2023 года, снова размещается треш-контент. В одном ролике члены «Закрытой группы» распивают алкогольные напитки и курят кальян во время процедуры, в другом — держат модель за ноги из-за отсутствия анестезии, в третьем — шлепают женщину по ягодицам на операционном столе, в четвертом — накачивают губы в антисанитарных условиях.

Очевидно, что все эти видео — постановочные и публикуются ради хайпа. Однако так же очевидно, что некоторые действия косметологов на записях могут повлечь за собой необратимые последствия. Например, щель между передними резцами одной модели было решено устранить с помощью спичек: им придали нужную форму с помощью ножниц прямо во рту девушки, с болью втиснули в зубные щели, а затем подожгли в сантиметрах от ее лица. Такие меры, по словам «специалистов», были предприняты для того, чтобы выровнять зубы после уколов ботокса в десну.

от 15 до 20 миллионов рублей зарабатывает компания Брауде «в сезон»

«Лайки мне ставят те же девочки, которые тебе жалуются. Почему-то они не пишут комментарии, если контент нормальный. Но стоит только их зацепить, причем по заведомо понятным шаблонам, они срываются. Наша система стоит на взаимных реакциях, поэтому мы вынуждены подстраиваться и пилить контент, который вызывает реакцию — в данном случае негативную. Ну и плевать», — объясняет Брауде смысл таких роликов в беседе с Конасовой.

Ценитель натуральной красоты

Емельян не имеет медицинского образования и оказался в бьюти-индустрии случайно. По рекомендации жены, которая работала в компании Allergan Plc, он устроился курьером и занялся доставкой филлеров бренда Juvederm. Однажды мужчина решил, что «колоть губы» и проводить другие процедуры эстетической медицины может абсолютно каждый, и своевольно переквалифицировался в косметолога.

Врач-самоучка начал проводить собственные мастер-классы и развивать аккаунты в соцсетях, где демонстрировал снимки своих работ. Вскоре он обзавелся толпой поклонниц, которые жаждали перенять его опыт, — популярность и заработки росли в геометрической прогрессии. Однако вместе с ними росло и количество недовольных клиенток: некоторые жаловались на неудачный результат той или иной процедуры, другие заявляли, что подвергались опасности из-за неумелых действий специалиста, а третьих возмущало пренебрежение санитарными нормами и мерами предосторожности.

Насчет его пациенток можно однозначно сказать, что это — примитивный тест на интеллект. Но меня больше удивляет категория врачей, людей с медицинским образованием, которые перенимают бредни Брауде. Поверхностное введение геля — это прямой путь к тому, что он расплывется, а губы превратятся в полное безобразие без контура и симметрии. Результаты работы подобных деятелей — это полная дискредитация профессиональных косметологических процедур Юлия Галлямова член Европейской Академии дерматовенерологии, доктор медицинских наук

До уголовных дел так и не дошло, а сам Брауде признавался, что в его практике было лишь два неудачных случая — и оба решились с помощью денежных компенсаций. Сертифицированные специалисты негодовали: по их мнению, косметолог не только уродовал своих клиенток, но и издевался над ними на приеме ради хайпа в соцсетях.

Брауде перекладывал ответственность на самих девушек — мол, те готовы идти на любые жертвы в погоне за модной внешностью. При этом он называл процедуры способом заработка, а себя — ценителем натуральной красоты

Наконец, в 2020 году о махинациях лжеврача стало известно общественности, когда телеведущая Дана Борисова «дьявольские губы». В ответ Емельян назвал ее внешность идеальной и предложил сделать совместный пиар-проект. Губы же, по его словам, можно было не портить, а «просто пририсовать в фоторедакторе, чтобы подхватили СМИ». Более того, Брауде признался, что у него нет медицинского образования.

Но, несмотря на скандальный выпуск, врач без образования принялся вести мастер-классы по блефаропластике, лифтингу, увеличению груди, а также курсы мануальной терапии не только в России, но и за ее пределами. А чтобы оградить себя от недовольных результатом процедур клиенток, он нанял телохранителей. «Брауде старается уходить от повреждающих глубоких методик, которые стали причиной большого количества жертв и осложнений. Сейчас его техники становятся менее травматичными», — объясняет его поведение Галлямова.

«Вам *****»

Брауде вернулся и тут же привнес в индустрию новшество — газовые или воздушные губы. Согласно технике, через пару мгновений после того как игла прокалывает кожу, губа наполняется, предположительно, углекислым газом. Как обещается, длительность эффекта составляет три месяца, однако врачи-косметологи считают, что максимум — одни сутки, поскольку он вызван отеком.

«Мы не видели пациентку (скорее жертву) спустя некоторое количество времени. Проследить за эффектом не можем. Газ в губах долго держаться не будет точно. Общий эффект от него вполне мог пройти и через полчаса, когда газ вышел, а отек может сохраняться на большее количество времени. Но никто нам этого не показывает. А что будет с губами через несколько дней?» — задается вопросом Юлия Галлямова.

Процедура «Газовые губы»

«Было наследие Брауде, которое вот эти косметологи просто взяли и испоганили. Были прекрасные техники, и все это деградировало за два года», — сокрушался Емельян. Однако Галлямова считает иначе. «Сейчас он пытается откреститься от техник, которые пропагандировал, говорил, что это красиво и безопасно. Я думаю, что далее он будет отказываться и от новых. Получив отрицательный результат, осложнения, кучу жертв, Брауде уже ссылается на раздробленность его школы, а отделившихся специалистов обвиняет в извращении его "гениальных" методик», — говорит она.

Теперь, вернувшись в косметологию, он намерен начать заново контролировать рынок, легализовать работу своих бывших подопечных и проследить за тем, чтобы под его присмотром они работали безопасно и платили налоги