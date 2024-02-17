Аутодафе Джордано Бруно, клятва фазана: что вспоминаем 17 февраля 2024 года

17 февраля — 48-й день 2024 года по григорианскому календарю и 35-й по юлианскому. До конца високосного года — 318 дней. В этот день по приказу императрицы Анны Иоанновны в Ледяном доме женили придворного шута князя Голицына, граф Пален проиграл Наполеону сражение под Морманом, в Санкт-Петербурге открылся Эрмитаж. Узнаем, какие еще события произошли в этот день в мировой истории.

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Какие праздники отмечают 17 февраля 2024 года

17 февраля 2024 года — праздник для всех, кто когда-то был бойцом студотряда. В этом году Российские студенческие отряды (РСО) будут отмечать свой день в 20-й раз. На государственном уровне праздник был учрежден согласно приказу президента РФ от 21 февраля 2015 года. Дата приурочена к созданию Молодежного общероссийского общественного движения «Российские студенческие отряды» 17 февраля 2004 года. Всего же история студотрядов в нашей стране насчитывает более 60 лет.

Сегодня бойцы студотрядов делятся на семь основных категорий:

стройотряды

педотряды

сельхозбригады

отряды проводников на железной дороге

сервисные отряды

отряды студентов-медиков

спецотряды

Стоит отметить, что в число специальных отрядов входят археологические, охраны правопорядка, социальные и подразделения с другими специализациями. Поскольку 17 февраля данный праздник в России отмечается на федеральном уровне, то в этот день действующих и бывших участников студотрядов в форменных бойцовках можно увидеть на различных мероприятиях в любом городе страны.

Какие церковные праздники выпадают на 17 февраля

В этот день православные христиане поминают трех святых:

преподобного Исидора Пелусиота

благоверного князя Георгия Владимирского, сына князя Всеволода Большое Гнездо. Прославился в бою с монголо-татарскими захватчиками на реке Сити в 1238 году;

преподобного Кирилла Новоезерского, основателя и первого настоятеля Кирилло-Новоезерского монастыря. Считается, что игумену был дан дар исцелять людей от многих болезней.

Кроме того, 17 февраля тезоименитство празднуют: Борисы, Михаилы Иосифы, Екатерины, Алексеи, Федоры, Андреи, Василии, Дмитрии, Анны, Иваны, Кириллы, Аркадии, Николаи, Александры, Сергеи, Юрии, Георгии, Марии.

Также славяне называли этот день Никола Студеный. Считалось, что это один из самых холодных дней в году. Кроме того, именно в этот день, по мнению крестьян, начинались волчьи свадьбы. Также считалось, что если на елях старые ветви сгибаются, то можно в ближайшие дни ожидать метелей. Если же ветви старой ели держатся прямо, то погода скоро станет теплой и спокойной.

Важные даты в мировой истории

В этом году 17 февраля, как и во все предыдущие годы, стоит вспомнить несколько важных памятных дат:

1454 год — Филипп III Добрый, герцог Бургундский, пообещал папе римскому принять участие в следующем крестовом походе, дав так называемую клятву фазана.

1600 год — по решению суда Святой инквизиции бывший монах-доминиканец Джордано Бруно был приговорен к аутодафе за еретические высказывания. И в тот же день был сожжен на костре в Риме.

1740 год — в Ледяном доме на Неве по приказу императрицы Анны Иоанновны сыграли свадьбу придворный шут Михаил Голицын и шутиха Авдотья Буженинова.

1814 год — Наполеон одержал победу в сражении под Морманом, разбив русские войска под командованием графа Петра Палена.

1852 год — на Дворцовой площади в столице России для всех желающих открылся музей «Эрмитаж».

1864 год — первое результативное участие в бою подводной лодки в ходе Гражданской войны в США.

1972 год — создание Научно-исследовательского вычислительного центра Академии наук СССР.

1979 год — начало войны между Китаем и Вьетнамом.

1982 год — премьера ленты «Карнавал» в СССР.

Также в этот день родились:

1490 год — французский полководец Карл III де Бурбон, граф де Монпансье.

1781 год — создатель стетоскопа французский медик Рене Лаэннек.

1859 год — советский микробиолог, специалист в области эпидемиологии Николай Гамалея.

1867 год — британский производитель шоколада, создатель логотипа компании Cadbury Уильям Кэдбери.

1890 год — один из разработчиков современных методов статистического учета британец Роналд Фишер.

1901 год — советский автор книг для малышей Агния Барто.

1947 год — музыкант Вячеслав Малежик.

1963 год — один из самых успешных баскетболистов в мировой истории американец Майкл Джордан.

1981 год — одна из самых известных светских львиц Америки Пэрис Хилтон.

1991 год — британская актриса, исполнительница роли Джинни Уизли в киновселенной о Гарри Поттере Бонни Райт.

Также в этот день мир покинули:

1600 год — итальянский священник, философ, автор теорий о природе Вселенной Джордано Бруно.

1673 год — французский драматург, реформатор жанра комедии Жан Батист Мольер.

1856 год — немецкий поэт Генрих Гейне.

1919 год — известная актриса эпохи немого кино Вера Холодная.