В Арктике увеличились выбросы метана

Ученые Национальной лаборатории Лоуренса Беркли Министерства энергетики проанализировали данные о выбросах метана в водно-болотных угодьях по всему бореально-арктическому региону и обнаружили, что с 2002 года эти выбросы увеличились примерно на 9 процентов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

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Известно, что выбросы метана из водно-болотных угодий растут, поскольку температура в бореальных и арктических экосистемах увеличивается со скоростью, которая примерно в четыре раза выше средней скорости потепления во всем остальном мире.

Исследовательская группа лаборатории Беркли объединила данные, полученные с применением двух различных методов. Первый заключается в улавливании газов, выходящих из почвы, а второй в использовании ковариационных башен высотой в несколько метров, которые непрерывно измеряют обмен парниковыми газами между почвой, растениями и атмосферой.