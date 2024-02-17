Приметы на 17 февраля: как защитить любовь от измены
По народному календарю сегодня отмечают день Николы Студеного. Наши предки 17 февраля ждали возвращения сильных морозов. При этом считалось, что обильный снегопад обещает хороший урожай пшеницы, а дождь – скорое наступление весны.
Девушки и женщины старались в этот день трудиться с утра до ночи. Считалось, что той, кто будет лениться, любимый изменит. Еще женщины с увлечением толковали сны – верили, что в этот день они сбываются. Так, сон о рыбе предсказывал появление в семье младенца, о птице – хорошие вести, о выпадении зуба с кровью – смерть родственника, о покупке обуви – крупную прибыль. Если во вне приходилось кланяться, то ждали неприятную ситуацию, а если чесать нос – трудности в делах.
На Николу Студеного нельзя:
- носить красную одежду – к большим неприятностям,
- ходить на охоту – велик риск не вернуться,
- считать деньги – можно лишиться всего нажитого,
- приближаться к бездомным псам – в них может вселиться дух злого волка.
Именины сегодня празднуют Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иосиф, Кирилл, Мария, Михаил, Николай, Петр, Сергей.
В этот день родились писательница, автор стихов для детей Агния Барто, геомеханик, основоположник механики подземных сооружений Николай Булычев, певец, заслуженный артист РФ Вячеслав Малежик, певец и актер Денис Майданов.