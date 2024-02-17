Приметы на 17 февраля: как защитить любовь от измены

Девушки и женщины старались в этот день трудиться с утра до ночи. Считалось, что той, кто будет лениться, любимый изменит. Еще женщины с увлечением толковали сны – верили, что в этот день они сбываются. Так, сон о рыбе предсказывал появление в семье младенца, о птице – хорошие вести, о выпадении зуба с кровью – смерть родственника, о покупке обуви – крупную прибыль. Если во вне приходилось кланяться, то ждали неприятную ситуацию, а если чесать нос – трудности в делах.