«Попался!»: как КГБ вычисляли иностранных шпионов в СССР

Обучение диверсанта может длиться годами: за это время шпион в состоянии в идеале выучить язык потенциального противника, стать экспертом в истории, географии, литературе региона заброски. Но выдать его в конечном итоге может именно незнание каких-то элементарных бытовых вещей. И такие ситуации нередко происходили во времена Холодной войны.

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Внешний вид документов

Работа над достоверно выглядящими документами шпиона - одно из базовых направлений в подготовке диверсии. Но вот только дело в том, что опытные советские оперативники, рассматривая паспорта предполагаемых внедренных агентов, смотрели не только на содержание, но и на форму. Причем на самые незаметные, ничтожно малые, казалось бы, детали.

Так, например, чаще всего шпионы прогорали на скрепках паспорта. Как-то оперативки заметили, что иностранные разведки используют для поддельных документов скрепки из нержавеющей стали. Хотя в СССР для этих целей брали обычное железо, подверженное коррозии.

И именно по отсутствию ржавчины на скрепках в паспорте советские следователи понимали, что перед ними не подлинный документ, а искусная подделка.

Определенную значимость имел и внешний вид документов. Если паспорт, военный билет и трудовая книжка визуально имеют примерно одинаковую степень изношенности, то это как минимум подозрительно. Ведь как правило мы приобретаем эти удостоверения личности в разные этапы своей жизни, поэтому и степень их сохранности может очень сильно отличаться.

Еще иностранные разведки любили указывать в поддельных паспортах какую-то заведомо сложно проверяемую информацию. Например, указать местом рождения какую-нибудь давно вымершую глухую деревню в медвежьем углу Союза. А порой они и вовсе использовали название несуществующих населенных пунктов.

Бытовые ошибки

Даже самые подготовленные диверсанты зачастую не знали быта страны изнутри. Им были непонятны сленговые выражения, жаргон, общеупотребимые сокращения. Так, например, шпион потенциально мог знать, что такое жилищно-эксплуатационная контора, но, скорее всего, понятия бы не имел, что в народе такие организации сокращенно называют просто «ЖЭКами».

Спецслужбы с подозрением смотрели на людей, которые во время застолья будут пить не чистый напиток, а смешивать коктейль. Или класть в стакан лед. Внимание привлекали люди, которые слишком глубоко разбираются в иностранной кухне (особенно кухне западных стран). В целом, нестандартные вкусовые пристрастия тоже могли стать поводом для подозрения.

Шибболет

Странно звучащее слово «шибболет» имеет еврейское происхождение и переводится как «колосс». По библейской легенде иудеи использовали это слово для поиска филистимлян, которые не могли произнести его верно, а говорили «сабболет», тем самым выдавая себя.

По сути, это образное обозначение разных слов, правильно произнести которые могут только непосредственно носители языка. Такие слова-тесты есть у любого народа и к их помощи часто прибегают сотрудники спецслужб.

Этот метод активно использовался для обнаружения шпионов в годы Великой Отечественной войны. Так, например, было обнаружено, что немцы не могут правильно простое русское слово «дорога».