Секс-рабство или жуткий ритуал: загадку смерти девушки в Египте не могут раскрыть годами

Молодая, красивая и успешная полька Магдалена Жук мечтала сделать сюрприз своему парню и поехать с ним в романтическое путешествие на побережье Красного моря. Из-за неудачного стечения обстоятельств этим планам не суждено было сбыться, и ей пришлось отправиться в поездку в одиночестве. Долгожданный отпуск с первого дня превратился в кошмар: девушка по неизвестной причине потеряла связь с реальностью, пугала окружающих своим неадекватным поведением, а потом и вовсе попыталась через окно сбежать из больничной палаты, куда ее положили для обследования, и не выжила. Что это было: нервный срыв из-за разлуки с любимым, действие подмешанных в напиток наркотиков или хитрый план бандитов, промышляющих торговлей людьми? «Лента.ру» рассказывает произошедшую в 2017 году историю, которая до сих пор вызывает множество вопросов.

© Из личного архива Magdalena Żuk

«Типичная славянская девушка»

Длинные светлые волосы, большие голубые глаза, пышные ресницы, приветливая улыбка — на многочисленных фотографиях в соцсетях Магдалена Жук выглядит просто сногсшибательно. Она демонстрирует подтянутую рельефную фигуру в спортзале, делает шутливое селфи в лифте, фотографируется с друзьями на концерте в клубе — везде счастливая и красивая, как и положено в виртуальном мире. «Типичная славянская девушка», — так Магда подписала один из своих снимков в соцсетях.

Магдалена Жук часто улыбалась и позировала на фото в соцсетях

Магдалена Жук родилась в 1990 году в небольшом польском городе Богатыне с населением меньше 20 тысяч человек. В 17 девушка решила, что такая жизнь ей не подходит, и переехала в Згожелец, где прошла курсы для работы в бьюти-индустрии. Магде нравилось не только хорошо выглядеть самой, но и делать красивыми других. Она училась и параллельно работала, получила степень бакалавра по диетологии, а в 22 года даже открыла собственный салон красоты.

В августе 2016 года Магда переехала во Вроцлав, получив оттуда выгодное предложение от салона красоты. Она с головой погрузилась в работу, занималась спортом, интересовалась модой, любила танцевать и ходить на концерты. На одном из таких мероприятий в клубе Grey девушка познакомилась со своим будущим парнем Маркусом.

Подарок для любимого

Отношения с молодым человеком развивались стремительно: Магда и Маркус были настолько увлечены друг другом, что уже через несколько месяцев знакомства задумались о свадьбе.

Магдалена Жук со своим молодым человеком Маркусом

На день рождения Маркуса, который был 25 апреля, Магда решила сделать ему сюрприз: подарить недельную поездку в Египет. Нехватка денег не остановила девушку, и она заняла часть суммы на отдых мечты у отца. Путевку возлюбленному Магда вручила утром прямо в его день рождения, который совпадал с днем вылета.

Увы, поехать вдвоем пара не смогла: срок действия паспорта Маркуса истекал через четыре месяца со дня предполагаемой поездки, в то время как власти Египта требовали, чтобы документ был действителен минимум в течение шести месяцев. Чтобы путевки не пропали, Маркус решил продать их за полцены на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), но на объявление никто не откликнулся.

Тогда пара приняла решение, что Магда, которой был необходим отпуск после изнурительной работы, полетит одна.

Отпускать девушку куда-либо одну всегда волнительно, да еще и в такую далекую страну. Однако это решение мы приняли вместе. С одной стороны, я не мог возражать, с другой — мне очень хотелось, чтобы Магда отдохнула Маркус молодой человек Магдалены Жук

Девушку такой вариант совсем не смутил, так как до этого она уже была в Египте. Однако Магда все же была подавлена из-за того, что совместная поездка не удалась. По данным детективов из агентства Lampart Group, которые занимались расследованием дела, в международном аэропорту Катовице-Пыжовице Магда выглядела расстроенной и даже плакала. Однако эта информация позже не была подтверждена полицией.

«Где Маркус?»

Вечером 25 апреля 2017 года Магда вылетела из Польши в Египет, в ночь на 26 апреля ее самолет приземлился в Хургаде. Из аэропорта она направилась в четырехзвездочный отель The Three Corners Equinox Beach Resort в курортном городе Марса-Алам на побережье Красного моря.

Отель Three Corners Equinox Beach Resort в курортном городе Марса-Алам

Следующий день беды не предвещал. Магда познакомилась с другой туристкой, которая тоже приехала в Египет одна: девушки купались в бассейне, пили вино, веселились и болтали. Но ближе к вечеру в поведении польки начали появляться странности, из-за которых новая знакомая Магды от нее отстранилась. Свидетели рассказали, что она могла резко встать и начать танцевать, громко разговаривать, а потом молчать и смотреть в одну точку.

Ближе к полуночи ситуация усугубилась: туристка стала подходить к другим гостям отеля и спрашивать их: «Где Маркус?» Потом она начала слать своим близким сообщения, в которых общалась с ними так, как будто они отдыхали в Египте все вместе. Например, матери она предложила встретиться через час у ее номера, а Маркусу пожаловалась, что слышит в комнате какие-то голоса. Она попросила возлюбленного позвонить на ресепшен и прислать кого-нибудь посмотреть, все ли в порядке, так как сама плохо говорила по-английски.

Сотрудник отеля осмотрел комнату девушки и не обнаружил ничего подозрительного, но это не остановило истерику гостьи. Чтобы успокоить ее, персонал также вызвал сотрудника туристического агентства, гида по имени Махмуд, который говорил по-польски. Его попросили объяснить Магде, что ей нечего бояться, и сообщить о произошедшем семье польки.

Когда беспокойную постоялицу удалось уложить спать, ее родители начали искать кого-то, кто бы мог полететь в Египет и забрать их дочь в Польшу, так как у них самих не было загранпаспортов.

Таинственный круиз

По данным польских СМИ, 27 апреля Магда якобы отправилась на пляж и села там на небольшой корабль. Об этом свидетельствуют данные с ее мобильного телефона. Однако прокуратура Египта позже будет это отрицать и приводить показания свидетелей, согласно которым девушка не покидала отель в этот день.

Детективы из агентства Lampart Group утверждают, что Магду на борту корабля накачали наркотиками, похожими на амфетамины. Расследование компании также показало, что после предполагаемого круиза на одежде польки были обнаружены «биологические следы» нескольких мужчин. Но эту информацию полиция тоже не подтвердила

По официальной версии, Магда провела весь день в отеле и снова вела себя странно. Она была одета не по погоде тепло и хаотично бегала по зданию. Маркус, испугавшись нервного и агрессивного состояния девушки, купил ей обратный билет на ближайший рейс из Египта в Польшу — самолет вылетал 29 апреля. Он переживал, что больше никак не может помочь возлюбленной и что у него не получается с ней связаться, потому что телефон Магды был уже отключен.

«Я видела, что ей плохо, а меня рядом нет»

28 апреля ситуация усугубилась. Гости отеля нашли Магду лежащей в дверях своего номера в бессознательном состоянии. Сотрудники гостиницы сняли происходящее на видео и отправили его сестре Магды, которая показала его родителям. Мать была в шоке.

Я вообще не понимала, что происходит. Для меня это было как-то ненормально. Мой ребенок лежит на полу в белом халате, свернувшись, как животное. Я видела, что ей плохо, а меня рядом нет Эльжбета Жук мать Магды

Связаться с Магдой близкие по-прежнему не могли, они продолжали постоянно звонить в отель, туроператору и в посольство. Гида Махмуда попросили поехать с Магдой в ближайшую больницу в Порт-Галиб.

По информации турагентства, туристку отказались там принять на том основании, что медучреждение не занимается психическими заболеваниями. Запись визита сохранилась на камерах видеонаблюдения. На кадрах видно, как Магда заходит в больницу с Махмудом. Картинка не очень качественная, но с первого взгляда в поведении девушки нет ничего необычного. Через какое-то время она появляется уже на улице, на территории больницы, и переминается с ноги на ногу, как будто чего-то ждет. На этом ролик заканчивается.

Магду не пустили на борт из-за неадекватного поведения

29 апреля Магда должна была улететь домой по билету, который ей купил Маркус, но уже с самого утра все пошло не так. В 6:00 сотрудники службы безопасности отеля нашли девушку на крыше, откуда она якобы пыталась спрыгнуть. Ее остановили и вернули в номер.

Днем Махмуд отвез польку в аэропорт, но на рейс она не попала. По одной из версий, туристка устроила в воздушной гавани дебош, и сотрудники экипажа отказались пускать ее в самолет. По другой — перед полетом ее осмотрел психиатр, который запретил ей лететь.

У детективов из Lampart Group и в этом случае была своя версия развития событий. Они посчитали, что проведение медицинского осмотра в аэропорту — необычная процедура, и предположили, что Магде не дали сесть в самолет Махмуд и другие сопровождавшие ее в аэропорт мужчины.

Последний звонок по FaceTime

Поняв, что план с отправкой туристки домой провалился, Махмуд решил отвезти ее обратно в отель. Но персонал категорически отказался снова размещать проблемную гостью. Тогда гид начал объезжать все соседние отели, но мест нигде не нашлось. В какой-то момент поисков нового жилья Махмуд позвонил по FaceTime Маркусу. Словно что-то предчувствуя, парень решил на всякий случай записать видеозвонок.

Попавшая в интернет запись длится 14 минут. В некоторых источниках говорится, что на самом деле ее длина — 25 минут, но в интересах следствия публике ее предоставили в укороченном виде.

На размещенных в сети кадрах Магда выглядит обеспокоено. «Мышка [так Маркус называл свою возлюбленную], расскажи мне, что случилось? Дорогая, не бойся, расскажи мне, пожалуйста...» — говорит Маркус.

Магда молчит и испуганно смотрит в камеру. Через какое-то время она жалобно просит молодого человека забрать ее отсюда. Маркус продолжает успокаивать любимую и говорит, что скоро за ней приедет его друг Мацек, который позаботится о ней и отвезет ее домой.

У них тут разные штучки. Забери меня. Я не могу говорить, это бесполезно. Иди на работу, я отсюда уже не вернусь

Магдалена Жук

Несколько минут Маркус пытается добиться от девушки ответа на вопрос, что же с ней все-таки произошло, но она так и не может внятно ничего объяснить. «Скажи мне! Я хочу тебя защитить. Скажи мне, пожалуйста, что случилось», — настаивает Маркус. «М», — тихо произносит Магда. Что именно она имела в виду, так и осталось загадкой.

В конце концов невнятный диалог прерывает Махмуд. «Маркус, привет. Мне это кажется пустой тратой времени. Я сейчас позвоню в посольство, здесь, в Египте, хорошо?» — говорит он. Собеседник соглашается и просит Махмуда уговорить Магду включить телефон. Это был последний разговор возлюбленных.

«Напала на меня с капельницей»

После разговора с Маркусом Махмуд снова отвез Магду в больницу. В этот раз ее уже принял врач. Когда родные об этом узнали, они немного успокоились.

«Когда нам доложили, что она в больнице, я сказала: "Мы спокойны, потому что в больнице с ней ничего не случится". Потому что нормальному человеку в больнице никакая опасность не грозит», — призналась позже в интервью телепрограммы Uwaga! мать Магды.

Но по иронии судьбы трагедия произошла именно в больнице. Состояние девушки продолжало ухудшаться. В 19:00 на записи с камер видно, как Магду везут в инвалидной коляске. Около полуночи она пытается выбежать из комнаты, но ее останавливают мужчины. Пациентка ведет себя агрессивно, бросается на людей, падает на пол, в итоге ее хватают за руки и за ноги и возвращают в палату. По словам директора медицинского учреждения, доктора Мухаммеда Сами Гоммы, Магду пришлось привязать к кровати постельным бельем, так как она опасно приближалась к окну.

Ночью Магда попросила медсестру разрешить ей воспользоваться ванной комнатой. Работница больницы развязала ее, после чего девушка ударила ее, подбежала к окну, прыгнула вниз и, пролетев два этажа, приземлилась на бетонные ступеньки. Все произошло примерно за 20 секунд.

Пациентка внезапно сумела освободиться и напала на меня с капельницей

Фатен Ахмед медсестра, которая работала в ночь трагедии с Магдаленой Жук

С тяжелыми травмами польку доставили в больницу Хургады. Спасти ее не удалось. Друг Маркуса Мацек, который прилетел за девушкой, первым узнал об этом в больнице и сообщил семье.

За расследование взялись журналисты и детектив-шоумен

Полиция Египта не нашла в инциденте ничего подозрительного и посчитала, что девушка наложила на себя руки, а не пыталась сбежать из больницы через окно.

В Польше с этой версией категорически не согласились: интернет и СМИ бурлили, как кипящая вода в котле, выкидывая в массы новые шокирующие версии и леденящие душу подробности. Сочувствующие создавали многочисленные группы в соцсетях, посвященные Магдалене Жук. Кроме того, активизировались пользователи ультраправых веб-сайтов, таких как неонацистский форум StormFront, который первым написал об этом на английском языке с посылом, что девушку изнасиловали и лишили жизни.

«Каждый придумывал свои собственные истории, и люди ругались из-за них в социальных сетях», — Варшаве.

Польская полиция была вынуждена начать свое расследование. Провозгласивший себя самым известным частным детективом Польши Кшиштоф Рутковский, который по совместительству был актером и участником популярных телешоу, на всю страну заявил, что поможет разобраться в этом запутанном деле, так как египетской полиции он не доверяет. С его точки зрения, Магду накачали наркотиками, а главным злодеем во всей этой истории он видел гида Махмуда.

Известный польский частный детектив Кшиштоф Рутковский поднял шумиху в прессе, но не сильно помог в расследовании

Впрочем, полиция не выдвинула против мужчины никаких обвинений, сразу же отпустив его после допроса. Но разгневанных интернет-пользователей, подогреваемых идеями Рутковского, это не убедило: они устроили настоящую охоту на ведьм, обвиняя египтян в укрывательстве преступников и сокрытии правды. Фото Махмуда разошлись по польским таблоидам, и ему даже пришлось удалить свою страницу на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) из-за травли воинственных поляков.

В конце концов Рутковский был вынужден отказаться от своих голословных обвинений. Сестра Магды Анна отметила, что реальной помощи от детектива всея Польши семья не получила.

Хотя египетские правоохранители пообещали всячески помогать польским властям в расследовании, которое даже взял под личный контроль генеральный прокурор Египта Набиль Садек, информации они предоставили мало.

9 мая было проведено вскрытие тела в Египте, а 19 мая состоялась повторная процедура уже в Польше. Результаты были засекречены. Общественности стало известно только то, что девушка не была изнасилована. На ее теле нашли травмы, характерные для падения с высоты. В крови также были обнаружены следы сильнодействующих лекарств, которые ей дали в больнице, чтобы успокоить.

Версия первая — продажа в сексуальное рабство

Согласно одной из главных версий польских таблоидов, белокурая красавица могла стать жертвой организованной сети преступников, занимавшихся продажей европейских девушек в сексуальное рабство. Член банды присматривал одиноких туристок в отелях, знакомился с ними, добивался расположения, приглашал на свидание и подсыпал в напитки наркотики, после чего увозил в неизвестном направлении, продавал и получал свою долю.

Таким посредником журналисты посчитали Махмуда. Главным аргументом в пользу этой версии они назвали загадочную букву «М», которую произносит Магда в разговоре с Маркусом. «М» значит «Махмуд», решили они, а странное поведение девушки во время диалога объяснили ее боязнью перед людьми, с которыми она в тот момент находилась.

Магда общалась со своим парнем Маркусом с телефона гида Махмуда

Представителей СМИ также удивил тот факт, что Магда постоянно пользовалась для связи с близкими телефоном Махмуда, несмотря на то что у нее был свой. Но следователи причастность гида к какой-либо преступной группировке опровергли, заявив, что он искренне хотел помочь Магде, раз развозил ее по отелям и больницам. Зачем бы это было делать злоумышленнику? К тому же работодатель Махмуда охарактеризовал его как хорошего сотрудника и отметил, что за четыре года на него не было ни одной жалобы.

Но маховик общественного гнева было не остановить. Позже к версии о торговле людьми приплели и самого Маркуса, которого обвинили в намерении продать свою девушку в сексуальное рабство в Египет. Его тоже начали травить в интернете. Молодой человек был в подавленном состоянии и испытывал чувство вины за то, что отпустил Магду одну в путешествие. Полиция, как и ожидалось, не нашла доказательств причастности Маркуса к трагедии.

Версия вторая — изнасилование

Вторая версия прессы и интернет-пользователей — Магду якобы хотели использовать в сексуальных целях, подсыпав ей так называемые наркотики изнасилования. После нескольких глотков такого напитка жертва испытывает сильное опьянение, перестает себя контролировать, а потом впадает в глубокий сон, а наутро ничего не помнит. Наркотик не имеет ни вкуса, ни запаха, обнаружить его можно только с помощью специального тестера, который используется даже в лаке для ногтей (при контакте с веществом он меняет цвет). Прием такого наркотика может привести к проблемам с координацией, приступам паники, паранойи и психоза — все, что было замечено в поведении Магды.

Согласно одной из версий интернет-пользователей, злоумышленники подмешали в напиток Магды наркотики

В социальных сетях также появилась версия, что расстройство психики случилось у Магды после того, как ее подвергли групповому изнасилованию в ходе садомазохистского ритуала, называемого «игрой тахарраш» (taharrush gamea означает буквально «преследование группой»). Ритуал описывается как своего рода публичное наказание за дурное поведение женщины, в ходе которого «мужчины окружают жертву, прикасаясь к ее интимным местам».

Версия третья — психическое расстройство

Третья версия — внезапно проявившееся во время поездки психическое заболевание Магды. Однако никто в семье девушки не имел проблем с психикой, да и сама она вела себя с окружающими всегда адекватно.

Больше всего нас ранит то, что все сейчас акцентируют внимание на том, что Магда была психически больна. Наши заверения, похоже, напрасны. Все равно все продолжают это говорить, хотя ее видео и фотографии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) показывают, что это неправда. Магда любила жизнь, была очень активной, хотела выйти замуж и создать семью. Как можно теперь говорить, что человек, у которого такие планы, такая жизнь, вдруг едет в Египет и бросается из окна?

Анна сестра Магдалены Жук

Виновные не найдены до сих пор

Всего во время расследования было допрошено около 200 свидетелей: члены семьи Магды, ее коллеги, попутчики из самолета и гости отеля в Египте. Результаты допросов не разглашаются, как и данные о вскрытии и прочие экспертизы.

Семья Магдалены Жук не поверила версии о том, что их дочь причинила себе вред