$92.55+0.7399.35+0.94
Почта

18 февраля: день Агафьи-Коровницы, батареек, пельменей и другие праздники

18 февраля — 49-й день 2024 года в григорианском и 36-й в юлианском календарям. До Нового 2025 года остается 317 дней. День, когда славяне надевали на рога коровам буханки хлеба, чтобы сохранить их от болезней. В Москве был открыт Брянский вокзал, который теперь называется Киевским. А еще в этот день родился Энцо Феррари, конструктор одной из самых харизматичных марок автомобилей.

День Агафьи-Коровницы, батареек, пельменей и другие праздники
© Unsplash

Узнаем, какие еще интересные события и праздники выпадают на 18 февраля 2024 года.

Какие церковные праздники отмечаются 18 февраля 2024 года

18 февраля будут отмечаться следующие церковные праздники:

  • День иконы Дивногорской Божией матери, также известной как «Взыскание погибших»;
  • Память мученицы Агафьи Палермской.

Стоит отметить, что Агафья Палермская или Агата Сицилийская у славян была известна еще как Агафья-Коровница или Агафья-Скотница. Она почиталась как покровительница домашнего скота и ей молились о защите животных от болезней и падежа. Кроме этого, Агафью почитали заступницей от пожаров. Так, в этот день славяне выпекали и освящали хлеб, а затем бросали его в огонь, полагая, что это предотвратит пожар в доме.

Помимо этого, 18 февраля тезоименитство будут отмечать:

  • Антоний;
  • Александра;
  • Макарий;
  • Василиса;
  • Михаил.

Какие светские праздники выпадают на этот день,18 февраля

Какой светские праздники будут отмечать 18 февраля? Их несколько, в том числе:

  • День батареек;
  • День употребления вина;
  • День легкомысленных людей;
  • День юного избирателя;
  • Праздник пельменей;
  • День планеты Плутон;
  • В России — профессиональный праздник полицейских на транспорте;
  • День камбалы, начиненной кальмарами.

18 февраля — математический праздник в России

Также 18 февраля в России пройдет математический праздник. В этом году он состоится в 35-й раз. В нем по традиции принимают участие учащиеся 6 и 7 классов общеобразовательных школ. В этот день в стране традиционно проходят следующие мероприятия:

  • математические игры;
  • олимпиады;
  • турниры головоломок.

Так, например, в Московской области состязания для юных математиков пройдут на 18 площадках. Кроме этого, шести- и семиклассники и их родители смогут прослушать занимательные лекции, которые подготовят специального для этого дня педагоги.

Памятные события в мировой истории, произошедшие в этот день

18 февраля 2024 года можно будет отмечать следующие праздники и вспоминать значимые даты:

1386 год — будущий король Польши Владислав II Ягелло и польская королевна Ядвига стали мужем и женой;

1861 год — состоялась инаугурация президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса;

1906 год — Олимпийский комитет Бельгии был учрежден в Брюсселе;

1911 год — впервые в мире почтовые отправления были перевезены самолетом из Аллахабада в Нейни, длина маршрута составила 13 км. Самолетом управлял пилот Анри Пеке, который привез адресатам 6,5 тыс. посланий;

1918 год — в Москве прошло торжественное открытие Брянского (с 1934 года — Киевского) ж/д вокзала;

1930 год — в Солнечной системе обнаружена самая крупная из всех известных карликовых планет— Плутон. Автором открытия стал ученый из США Клайд Томбо;

1960 год — в калифорнийском городке Скво-Вэлли вблизи популярных горнолыжных склонов стартовали VIII зимние Олимпийские игры;

1979 год — первый документальное подтвержденный снегопад в пустыне Сахара;

1986 год — кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС был избран будущий первый президент России Борис Ельцин.

Кроме того, 18 февраля родились:

1201 год — персидский изобретатель и ученый Насир ад-Дин Туси;

1516 год — английская королева Мария I Тюдор;

1626 год — врач из Италии, который доказал несостоятельность идеи о самозарождении жизни Франческо Реди;

1745 год — итальянский физик, один из создателей постулатов об электричестве Алессандро Вольта;

1836 год — индийский проповедник Рамакришна;

1864 год — уральский мастер по работе с камнем, художник Алексей Денисов-Уральский;

1878 год — революционерка, сестра Владимира Ленина Мария Ульянова;

1898 год — автоконструктор, создатель собственной марки автомобилей Энцо Феррари;

1932 год — режиссер Милош Форман;

1933 год — супруга Джона Леннона, художница Йоко Оно;

1934 год — дизайнер Пако Рабан;

1935 год — композитор Геннадий Гладков;

1950 год — модель, звезда американского телесериала «Детективное агентство «Лунный свет» Сибилл Шеперд;

1952 год — рок-музыкант Александр Барыкин;

1953 год — певец и композитор Аркадий Укупник;

1954 год — американский актер Джон Траволта;

Также в этот день мир покинули:

1294 год — внук Чингисхана, основатель китайской династии Юань — Хубилай;

1405 год — создатель империи тимуридов тюрко-монгольский завоеватель Тамерлан;

1546 год — основатель протестантской ветви христианства, возглавивший Реформацию в Германии, переводчик Библии на немецкий язык проповедник Мартин Лютер;

1564 год — скульптор, создатель знаменитой статуи Давида, Микеланджело Буонарроти;

1851 год — математик Карл Густав Якоб Якоби;

1862 год — французский медик, занимавшийся изучением эпидемий Пьер Фидель Бретонно;

1876 год — один из создателей палеоботаники Адольф Теодор Броньяр;

1877 год — российский врач Василий Гинденбург;

1902 год — создатель марки Tiffany &Co. Чарльз Льюис Тиффани;

1937 год — соратник Иосифа Сталина, один из руководителей СССР, грузинский революционер Григорий Орджоникидзе;

1945 год — военный инженер Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев;

1957 год — автор теории об эволюции звезд астрофизик из США Генри Норрис Расселл;

1967 год — создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер;

2021 год — актер Андрей Мягков.

Истории
Пако Рабан
Роберт Оппенгеймер
Микеланджело Буонарроти
Дмитрий Карбышев
Клайд Томбо
Франческо Реди
Карл Густав
Джон Траволта
Мария Ульянова
Аркадий Укупник
Григорий Орджоникидзе
Милош Форман
Мартин Лютер
Андрей Мягков
Геннадий Гладков
Александр Барыкин
Борис Ельцин
Джон Леннон
Tiffany & Co
Ferrari
КПСС