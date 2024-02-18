Почему засекретили настоящий диагноз «вождя революции»

Загадочное заболевание Владимира Ленина до сих пор остается одной из неразгаданных тайн, связанных с его личностью как основателя первого социалистического государства в мире.

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Удивительно, что несмотря на истечение срока секретности медицинской документации в 1999 году, споры по этому поводу так и не утихли.

Загадочный недуг

Тема болезни Владимира Ильича была окружена аурой загадочности еще при его жизни в качестве лидера мирового пролетариата. Для лечения этой таинственной болезни приглашались лучшие специалисты не только из страны, но и из-за рубежа.

Симптомы заболевания стали явно проявляться в 1921 году, но сам революционер знал о своей болезни значительно раньше. Медики начали регулярно посещать государственного деятеля за несколько лет до этого. Однако все их усилия оказались тщетными.

Вскоре у Ленина началась бессонница, головные боли, слабость в конечностях, нарушения речи и письма. Он стал быстро уставать, а его настроение могло довольно резко меняться. К началу 1924 года стало понятно — одолеть недуг политику уже не получится несмотря на помощь самых именитых врачей. И действительно, в январе Ленин скончался.

Дольше… ещё дольше

Согласно официальным документам, Владимир Ильич скончался от диффузного атеросклероза. Однако уже почти 100 лет назад в это мало кто верил. Появилась версия, по которой Ленин умер от сифилиса. Косвенно это подтверждается тем, что накануне смерти вождь принимал сальверсан — препарат на основе мышьяка, предназначенный как раз для лечения указанного заболевания.

Узнать же точно, чем болел лидер большевиков, скорее всего, не получится. Сразу же после ухода из жизни Ильича, медицинскую документацию, благодаря которой можно было положить конец спорам, засекретили. Изначально доступ к ней должен был быть ограничен в течение 75 лет.