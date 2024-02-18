«Махнем, не глядя»: зачем фронтовики менялись вещами вслепую

В песне из советского кинофильма «Щит и меч» есть такие строки:

© Русская семерка

«Есть у меня в запасе гильза от снаряда,

В кисете вышитом душистый самосад.

Солдату лишнего имущества не надо,

Махнем, не глядя, как на фронте говорят»

Здесь речь идет об оригинальном обычае, который бытовал у фронтовиков во время Великой Отечественной войны.

Дашь на дашь

Вообще в традиции обмена вещами нет ничего необычного. И на войне она была весьма распространена. Ведь так бывало, что у кого-то завалялась лишняя банка тушенки, а кто-то уже несколько недель таскает с собой так и не пригодившуюся обойму патронов к трофейному «Вальтеру». Так почему бы не совершить обмен, чтобы каждый получил то, что ему необходимо? Случались и куда более крупные «сделки» — на уровне боевых частей и формирований — с обменом провизии, снаряжения, боеприпасов и оружия.

Махнем, не глядя

Возможно традиция, появление которой относится к началу Сталинградской битвы, родилась, как продолжение подобного «бартера». Только в тех случаях, когда меняться было вроде бы особо нечем. На привале бойцы — порой вовсе не знакомые — частенько затевали такую игру: один предлагал другому «махнуться, не глядя». При этом каждый отдавал какую-то безделушку из своего вещмешка и получал что-то взамен. Обмен производился без какого-то предварительного договора — на то, чего не жалко — а потому далеко не всегда был равноценным.

Но в большинстве своем участники обмена не стремились обмануть друг друга, подсунув что-то абсолютно бесполезное. Просто иногда случалось и так, что ничего ценного у бойца не оставалось. Впрочем, даже если кто-то специально шел на надувательство, подсовывая другому участнику откровенно ненужную вещь, к конфликту это не приводило. После бойцы лишь смеялись — ведь главным здесь было общение, какие-то позитивные эмоции на фоне творящегося вокруг ужаса.

Встреча на Эльбе