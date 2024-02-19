Духи и призраки: как в мире начиналась мода на спиритизм

В 2020-х в мире вошли в моду карты таро – еще недавно далекие от оккультизма люди покупают загадочную колоду, чтобы попытаться заглянуть в будущее. Психологи отмечают, что интерес к подобным практикам возрастает в сложные времена – таро дают ощущение контроля за ситуацией и, кроме того, позволяют переложить ответственность за свою жизнь на карты. Если сегодня офисные работники раскладывают таро и знают, чем плох ретроградный Меркурий, то во второй половине XIX и начале ХХ века огромной популярностью пользовались спиритические сеансы. За общением с потусторонними силами были замечены даже император российский Александр II и жена Авраама Линкольна Мэри Тодд. И кто бы мог подумать, что развенчанием иллюзий займутся Дмитрий Менделеев и Гарри Гудини. MIR24.TV рассказывает, как начиналась мода на спиритизм.

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Аллан Кардек и «Книга духов»

Одной из наиболее ранних работ, посвященных общению с потусторонним миром, считается книга англичанина Джорджа Литтлтона «Контакты с другой стороной» («Communitation With the Other Side»), опубликованная в 1760 году. А основоположником спиритизма как религиозно-философской доктрины стал французский педагог, исследователь психических явлений Аллан Кардек, написавший труд «Книга духов» (1857). В 1850 году он начал изучать спиритические сеансы, расспрашивая «духов» через медиумов. Таким образом он выяснил, что в прошлой жизни был друидом по имени Аллан Кардек (всю предыдущую жизнь его звали Ипполит Леон Денизар-Ривай) и теперь на нем лежит миссия донести до человечества новые представления об устройстве мира. Во время сеансов общения с духами Кардек задавал потусторонним сущностям вопросы и записывал их ответы, которые формулировались стуками, хлопками или буквами с помощью планшетки. В «Книгу духов» вошли ответы на 1018 вопросов, которые касались природы духа, взаимоотношений духовного и материального мира, смерти. Впоследствии он опубликовал еще четыре книги, ставших классикой спиритизма: «Книгу медиумов» (1861), «Евангелие в разъяснении спиритизма» (1864), «Небо (Рай) и Ад» (1865) и «Основы бытия» (1868). Основная идея кардековского спиритизма состояла в том, что духовное развитие человечества движимо колесом реинкарнаций, это «необходимость, предопределенная Всевышним для достижения совершенства». Духи, прошедшие через все превратности земного существования, становятся чистыми и переходят в вечную жизнь, населяя разные планеты Вселенной.

Портрет Аллана Кардека, 1869 год

Даже скончался Кардек во время подготовки к очередному спиритическому сеансу, это случилось 31 марта 1869 года – ему было 64 года. До сих пор его могила на кладбище Пер-Лашез является местом регулярных встреч французских спиритов. Если говорить современниках Кардека, то в Европе мало кто захотел согласиться с гипотезой о реинкарнациях, зато все эти «откровения» стали крайне популярны в Бразилии.

Сестры Фокс и убитый коммивояжер

Незадолго до выхода первой книги Аллана Кардека в США прогремела история сестер Фокс, положившая начало моде на спиритизм в Америке. В 1848 году семейство фермера Джона Фокса поселилось в городе Гайдсвилл штата Нью-Йорк. Вскоре дочери фермера, 12-летняя Кейт и 15-летняя Маргарет, начали рассказывать, что в доме живет призрак коммивояжера, которого убили бывшие хозяева. Они утверждали, что по ночам чувствуют прикосновение холодных рук и слышат шаги, спускающиеся из пустой комнаты наверху в подвал. В доме действительно раздавались странные звуки, но поиск объективных источников шума ничего не дал. Вскоре сестры вступили с духом в общение, он охотно выходил на контакт в присутствии всей семьи и соседей Фоксов. Воспользовавшись предложенным кодом, призрак поведал, что звали его Чарльз Б. Росма, он был ограблен, убит и похоронен в подвале.

Таинственную историю подхватили СМИ, и девушки стали популярны. Они устраивали публичные сеансы общения с духами и зарабатывали на своем необычном «ремесле» хорошие деньги. Американки объехали весь мир, например, в 1883 году Кейт Фокс побывала в Российской империи по приглашению А.Н. Аксакова и провела несколько спиритических сеансов для императора Александра II.

А в 1888 году Маргарет (за деньги) устроила саморазоблачение. По ее словам, странные звуки они с сестрой имитировали щелканьем сустава большого пальца ноги. Якобы однажды девочки решили напугать родителей, постукивая по полу яблоком, подвешенным на веревку. А после того, как история получила огласку в газетах, испугались признаться, что это была всего лишь шутка. Вскоре Маргарет Фокс отказалась от своих признаний, но репутацию спириток было уже не спасти. Сестры умерли друг за другом в полной нищете, при этом исследователи и свидетели их сеансов продолжали считать Кейт и Маргарет сильными медиумами. Кстати, скелет коммивояжера нашли в 1904 году во время ремонта «нехорошего дома» в Гайдсвилле, он был замурован в одну из стен подвала.

Сестры Маргарет, Кейт и Лия Фокс (слева направо)

Пик популярности спиритических сеансов в США пришелся на времена Гражданской войны (1861-1865). К примеру, известно, что жена 16-го президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна Мэри Тодд посредством спиритических сеансов пыталась общаться со своими умершими сыновьями. Смерть Эдди и Вилли сильно пошатнула ее психику. Мэри Тодд увлеклась спиритизмом после того, как любимец семьи Уильям скончался во время эпидемии брюшного тифа в 1862-м, она говорила, что Вилли каждый день навещает еще, иногда вдвоем с Эдди. Впереди ее будет ждать смерть мужа и четвертого сына – Томаса.

Дэниел Хьюм и сеансы для Александра II

Одна из знаковых личностей в истории спиритизма – шотландец Дэниел Хьюм, о котором Артур Конан Дойл – да-да, автор «Приключений Шерлока Холмса» – написал книгу «История спиритуализма» (отметим, что спиритуализм и спиритизм не одно и то же, но спиритизм входит в понятие спиритуализма). Хьюм родился в 1833 году и унаследовал экстрасенсорные способности матери: видения рассказывали ему о событиях, касающихся близких людей. Когда он уже был подростком, в доме тети в Гринвилле, штат Коннектикут, начала твориться чертовщина: раздавались шумы и щелчки, сама собой двигалась мебель. В итоге ему пришлось покинуть дом тети и уйти в свободное плавание. Первый сеанс «столовращения» Хьюм провел в возрасте 18 лет, и рассказ об этом попал в газету. Постепенно он стал известным медиумом и начал разъезжать по стране с «гастролями».

На свои сеансы спирит охотно приглашал ученых, которые не нашли повода обвинить его в мистификации. Стол продолжал крутиться, даже когда на него уселись пятеро плотных мужчин. Очевидцы рассказывали о фосфоресцентном свечении, исходившем от стен, предметы двигались сами собой, а в 1852 году в доме молочного магната Уорда Чейни Хьюм вообще взмыл под потолок.

Дэниел Хьюм

Туберкулез заставил медиума перебраться из США в Англию, и в Европе у него нашлось немало влиятельных покровителей. Юм, как его называли в России, был тепло принят в Петербурге. Конан Дойл писал: «Самую сердечную поддержку и признание он получил в среде аристократов Франции и России… Нигде не найти столько восхищения и даже преклонения, как в их письмах, адресованных ему». В сеансах Хьюма принимали участие члены царской семьи и Александр II. Фрейлина цесаревны Марии Александровны Анна Тютчева описала в своем дневнике подробности одной из таких встреч, рассказанные ей государем и государыней:

«Стол поднялся, завертелся и застучал, выбивая такт гимна «Боже, царя храни». Слышны были удары стучащего духа, три раза для «да», один раз для «нет», пять раз для алфавита. Все присутствующие, даже скептики Горчаков и Владимир Бобринский, чувствовали прикосновение таинственных рук и видели, как они быстро перебегали под скатертью. Государь говорит, что он видел пальцы руки, прозрачные и светящиеся пальцы. Ливен утверждает, что прикосновение их – нечто среднее между материальным прикосновением и толчком электрического тока».

Однако настоящей сенсацией стали успехи Хьюма в телекинезе и левитации. Шотландец мог взлетать на высоту около двух метров (шесть-семь футов) от пола. В 1868 году он вылетел из окна на третьем этаже и пропутешествовал по воздуху до соседней комнаты. «Он попросил меня немного отойти. Затем пролетел через имевшийся проем в окне весьма быстро, причем его тело стало как бы деревянным и лежало почти горизонтально. Обратно он влетел ногами вперед», – рассказывал один из трех очевидцев этого полета.

Медиум не мог объяснить природы тех явлений, которые происходили на его сеансах, и скромно констатировал: «Сам я не имею власти над этими силами. Не я использую их, а они – меня. Бывает, они покидают меня на несколько месяцев, потом проявляются вновь с удвоенной силой. Я – не более чем пассивный инструмент». Хьюм надеялся, что сущности, с которым он вступал в контакт, были человеческими душами, и видел свою миссию в том, чтобы продемонстрировать бессмертие человека.

Елена Блаватская и «Спиритическое общество»

Увлекалась спиритическими сеансами и известная оккультистка, автор «Тайной доктрины» Елена Блаватская. Проводя жизнь в путешествиях и духовном поиске, она стала одной из тех людей, которые в 1860-е годы пристрастили петербургской общество к спиритическим сеансам. Ее двоюродный брат Сергей Витте вспоминал, как в Тифлисе каждый вечер собиралось на это развлечение местное высшее общество. По этим рассказам можно судить о масштабе распространения спиритизма в Российской империи во второй половине XIX века:

«Как мне казалось, моя мать, тетка моя Фадеева и даже мой дядя Ростислав Фадеев – все этим увлекались… В это время адъютантами Барятинского были граф Воронцов-Дашков, теперешний наместник кавказский, оба графа Орловы-Давыдовы и Перфильев, – это были молодые люди из петербургской гвардейской jeunesse dore’e (золотой молодежи); я помню, что они все постоянно просиживали у нас целые вечера и ночи, занимаясь спиритизмом. <…> Так, например, раз при мне по желанию одного из присутствующих в другой комнате начало играть фортепиано, совсем закрытое, и никто в это время у фортепиано не стоял».

Елена Блаватская, 1877 год

Блаватская предприняла две попытки основать в Каире «Спиритическое общество» – «для изучения медиумов и феноменов на основе теорий и философии Аллана Кардека, поскольку не было иного способа показать людям, как глубоко они заблуждаются». Она стремилась продемонстрировать разницу между пассивным медиумом и активным творцом, указать на опасность, с которой сталкиваются люди, посещающие спиритические сеансы и входящие в общение с духами без достаточного знания и сильной воли.

Вторая пришлась на 1871 год, однако спустя уже пару недель эту затею ждал крах: обнаруженные в Каире медиумы крали деньги общества, беспробудно пьянствовали и вообще оказались шарлатанами. «Спиритическое общество» успело дать всего два публичных сеанса, а затем Блаватскую чуть не застрелил сумасшедший грек, который, по ее мнению, «сделался одержим каким-то порочным духом».

«Я клянусь навсегда покончить с подобными сеансами – они слишком опасны, а у меня нет опыта и не хватает сил, чтоб справляться с нечистыми духами, которые могут подступиться к моим друзьям во время таких собраний», – писала она по итогам египетской авантюры.

Однако в период с 1873-го по 1875 год Елена Петровна активно занималась утверждением веры в спиритизм в США. В 1874-м в письме к Аксакову Блаватская призналась, что уже более 10 лет она спиритка и теперь вся жизнь ее принадлежит этому учению. «Будь я богата, я бы употребила все мои деньги до последнего гроша pour la propagande de cette divine verite (фр. для пропаганды этой божественной истины, – Прим. ред.)», – писала она.

Менделеев, Гудини и поддельные медиумы

Все описанные истории – лишь капля в море, научное сообщество и спириты изучали феномен эктоплазмы и материализации духов, телекинез, левитацию. И хотя подавляющее большинство медиумов на проверку оказывались обычными шарлатанами, были среди них и те, чьи сеансы остались не объясненными, например материализовавшие сущностей из эктоплазмы британки Флоренс Кук и Элизабет Хоуп.

На фоне безумия с сеансами «животного магнетизма», столоверчения, материализации в 1875 году при Физическом обществе Санкт-Петербургского университета собрали Комиссию для рассмотрения медиумических явлений. Ее возглавил знаменитый русский химик, создатель периодической системы элементов Дмитрий Иванович Менделеев.

«Чтобы противодействовать распространению мистицизма, чтобы удостовериться компетентным образом в существовании спиритических явлений, чтобы удовлетворить склонности к пытливости, чтобы снять, наконец, с ученых упрек индифферентизма, который дает спиритам многих адептов, образована была в майском заседании сего года при Физическом обществе Комиссия», – писал ученый в «Материалах для суждения о спиритизме».

Считая Менделеева, в комиссию вошло 15 ученых, в основном физиков, сторону медиумов защищали трое убежденных спиритов: публицист и переводчик Александр Николаевич Аксаков, выдающийся химик Александр Михайлович Бутлеров и зоолог, создатель биологической станции на Соловках Николай Петрович Вагнер. Главный популяризатор спиритизма в России Аксаков за свой счет пригласил в Петербург британских медиумов братьев Петти и некую госпожу Клайер, однако проведенные опыты показали, что вся продемонстрированная ими спиритическая мистика не что иное, как мистификация. Например, специально сконструированные для сеансов столоверчения столы «духам» поднять не удалось, а эктоплазма от братьев Петти оказалась слюной. Кроме того, «медиумы» отказались проводить эксперименты с использованием измерительных приборов.

«Спиритические фотографии», на которых оказались запечатлены «духи», ученые объяснили долгой выдержкой с попаданием в кадр случайного человека либо несовершенством технологии: на использовавшихся стеклах могли оставаться силуэты с прошлых фотографий. Чтобы поддержать комиссию Менделеева, в Россию даже приехал знаменитый иллюзионист Гарри Гудини, возмущенный обилием шарлатанов от спиритизма. Он продемонстрировал 17 не заметных для людей приемов, с помощью которых издают «медиумические звуки».

Разбирательство, сопровождавшееся постоянными скандалами, завершилось в 1876 году. В заключении говорилось: «Спиритические явления происходят от бессознательных движений или сознательного обмана, а спиритическое учение есть суеверие». В ответ спириты обвинили комиссию в том, что для медиумов намеренно устраивали неблагоприятные условия, и это заранее обрекало эксперименты на провал. «Самоуверенность комиссии равносильна только ея невежеству», – пригвоздил ученых мужей Аксаков.

Однако полностью закрыть тему спиритических сеансов не удалось: вторая волна их популярности пришлась на начало ХХ века. В октябре 1906 года в Москве состоялся первый Всероссийский съезд спиритуалистов, в котором участвовало около ста делегатов, с 1905-го по 1912 год гигантскими типажами издавался журнал «Спиритуалист», а перед Первой мировой войной в Российской империи насчитывалось 12 тысяч зарегистрированных спиритических кружков.

И вовсе неудивительно, что в 1921 году Алексей Толстой написал повесть «Граф Калиостро», в которой вывел образ Джузеппе Бальзамо как мошенника, пользующегося великосветской глупостью, в чьем арсенале есть полный набор фокусов, развлекающих скучающих помещиков и петербургских аристократов: спиритические сеансы, предсказания будущего, материализация – «а еще говорят, фрейлине Головиной из медальона вывел образ покойного мужа, да так, что она его осязала и теперь вроде как на сносях». И в этом отношении Алексей Николаевич продолжил тему, заданную Львом Толстым, который в 1891 году опубликовал комедию «Плоды просвещения». По сюжету крестьяне проворачивают хитрую махинацию с приобретением земли, воспользовавшись «господским увлечением», причем профессора Кругосветова Толстой явно списал с Бутлерова.