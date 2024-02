Духи и призраки: как в мире начиналась мода на спиритизм

Аллан Кардек и «Книга духов»

Одной из наиболее ранних работ, посвященных общению с потусторонним миром, считается книга англичанина Джорджа Литтлтона «Контакты с другой стороной» («Communitation With the Other Side»), опубликованная в 1760 году. А основоположником спиритизма как религиозно-философской доктрины стал французский педагог, исследователь психических явлений Аллан Кардек, написавший труд «Книга духов» (1857). В 1850 году он начал изучать спиритические сеансы, расспрашивая «духов» через медиумов. Таким образом он выяснил, что в прошлой жизни был друидом по имени Аллан Кардек (всю предыдущую жизнь его звали Ипполит Леон Денизар-Ривай) и теперь на нем лежит миссия донести до человечества новые представления об устройстве мира. Во время сеансов общения с духами Кардек задавал потусторонним сущностям вопросы и записывал их ответы, которые формулировались стуками, хлопками или буквами с помощью планшетки. В «Книгу духов» вошли ответы на 1018 вопросов, которые касались природы духа, взаимоотношений духовного и материального мира, смерти. Впоследствии он опубликовал еще четыре книги, ставших классикой спиритизма: «Книгу медиумов» (1861), «Евангелие в разъяснении спиритизма» (1864), «Небо (Рай) и Ад» (1865) и «Основы бытия» (1868). Основная идея кардековского спиритизма состояла в том, что духовное развитие человечества движимо колесом реинкарнаций, это «необходимость, предопределенная Всевышним для достижения совершенства». Духи, прошедшие через все превратности земного существования, становятся чистыми и переходят в вечную жизнь, населяя разные планеты Вселенной.