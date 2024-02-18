Самые древние русские ругательства: откуда они произошли

Сколько и как бы не боролись с матом, он всегда остается важной (пусть и не всегда литературной) частью русского языка. Со времен Средневековья до нас дошло множество церковных циркуляров и государевых указов, направленных на борьбу с матерными словами.

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Ну а первые задокументированные образцы русского мата датируются XII веком — их можно встретить на берестяных грамотах, найденных в Новгороде.

Бранные — не бранные

Надо сказать, что большинство слов, которые мы сейчас относим к бранным и матерным, на Руси таковыми не являлись. Так, например, словом «дyрак» именовали захворавшего человека, а «стервой» — труп животного. Кстати, именно отсюда происходит и слово «стервятник» — то есть, падальщик. Слово «бoлван» также не употреблялось к человеку — так называли обрубок дерева, бревно. Отсюда же и синонимы чурбан или истукан. Позже их стали использовать по отношению к глупому человеку, «тупому, как дерево».

Уважаемый идиот

Слово «идиoт», сегодня в просторечье означающее крайне глупого человека, а в медицине — страдающего глубокой формой умственной отсталости (олигофренией), и вовсе греческого происхождения. К слову, изначально однозначно негативной коннотации термин не нес. Так в Древней Греции называли человека, не участвующего в общественной жизни полиса. С древнегреческого перевести «идиoт» можно, как «частное лицо».

Аналогичная история и со словом «крeтин». Оно происходит от латинского термина «христианин». В Средние века слабоумных людей считали «угодными Богу», отчего так и называли. Во французском языке прижился термин «cretin», перейдя потом и в русский. Впрочем, на Руси существовало и собственное слово — «убогий», то есть «у (в значении около) Бога», «у[годный] Богу».

Всего лишь болтовня

Те слова, которые сегодня считаются грубыми матами и запрещены к употреблению, еще в XVII веке были на Руси вполне себе общеупотребимыми. Так в церковно-славянском тексте Библии часто встречается слово «бл*дь» — в значении «обман», «пустословие», «болтовня». Значение «прелюбодеяние» и оскорбительный характер слово приобрело значительно позже.