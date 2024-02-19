Охота на русскую классику: из европейских библиотек воруют старинные книги

«Понятно, что есть какие-то ценные книги, исторические, те, которые имеют большую ценность. Возможно, это не из-за русской классики, а из-за просто ценности книг и продажи в частные коллекции, это в первую очередь. Что касается русскоязычных книг в немецких магазинах, то какая-то часть есть, но какая-то часть уже исчезла. Исчезла из-за того, что сейчас ко всему, что русское, немножко с опаской относятся хозяева магазинов, они, как правило, частные. И бывает такое, что часто, допустим, приходит какая-то инициативная группа украинцев и пишет жалобы. Они, к сожалению, вынуждены отказываться от русскоязычных книг. Но, повторюсь, это не массово. В Берлине открылся вот буквально два месяца назад один из самых больших русскоязычных магазинов на Фридрихштрассе, в здании Русского дома. Там прямо очереди, люди ходят и покупают, и вот этот ажиотаж по сегодняшний день есть. Многие даже приезжают из разных земель в Германии, особенно русскоязычные организации, стараются оптом скупить вот там все, что есть».