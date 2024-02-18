Мексиканский парадокс: истоки проблем на границе с США

Палата представителей Конгресса США ушла на каникулы до весны, так и не приняв решение о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Демократы пытались сделать это как можно быстрее, а республиканцы им помешали. Они просят для начала решить внутренние проблемы: защитить границу на юге. Кто бежит из Мексики в США и почему – в сюжете «МИР 24».

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Берег реки Рио-Гранде. Американо-мексиканская граница. Ее охрану взяла на себя национальная гвардия Техаса. Поток нелегалов снизился в 300 раз. В декабре было 300 тысяч нарушений. Мексика – шлюз для гигантской нелегальной волны. В саму страну попасть несложно. Через юго-восточного соседа – Гватемалу. Граница там местами одно название. За Гватемалой Гондурас и Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика да Панама. Сотни тысяч нелегалов оттуда перебираются в Америку. Эквадор, Колумбия, Венесуэла, Бразилия со всеми своими соседями. Ежегодно американо-мексиканскую границу пересекает полмиллиона нелегалов.

«Мы решили подарить нашему сыну новое будущее, чтобы он мог получить хорошее образование!» – сообщил мигрант из Венесуэлы Марио Хореги.

Но в самих Штатах больше половины выходцев из Латинской Америки по-прежнему мексиканцы. Огромная диаспора в 40 миллионов человек, говорящих на «спанглише» – смеси испанского и английского.

«Официально средняя заработная плата в Мексике называется разными источниками от 600 до 1000 долларов, в то время как средняя заработная плата в США выше 4000 долларов. То есть даже небольшая, казалось бы, по меркам Соединенных Штатов зарплата нелегального мигранта в 2000-2500 долларов будет в два раза больше, чем хорошая зарплата в самой Мексике», – отметил научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Дмитрий Елесеенко.

На этой армии мигрантов и частично и мексиканский бюджет держится. Они переводят на родину от 10 до 20 миллиардов долларов ежегодно. Это признак развивающейся бедной страны. При этом Мексика – вторая экономика Латинской Америки, нефтегазодобывающая страна с растущим производством.

«Может показаться, что Мексика – процветающая страна, которая является там вторым экспортером товаров в Соединенные Штаты. Но если мы разберем, что это за товары и как они производятся, то есть это типичные макиладорас», – пояснил Дмитрий Елесеенко.

Испанское слово «макиладора» означает промышленное предприятие с явными признаками международного разделения труда, где хозяин использует дешевую рабочую силу другой страны. Все это результат неолиберальных реформ 80-90-х годов прошлого века. Тогдашнего президента, Карлоса Салинаса, даже называли «мексиканским Горбачевым». За то, что разрешил приватизацию госпредприятий и продажу общинных земель.

Эти реформы были условием Америки для вступления Мексики в новый союз. В 1994-м году возникла NAFTA – Североамериканская зона свободной торговли. Экономический блок США, Канады и Мексики.

«Соединенные Штаты приходили, за копейки выкупали предприятия, организовывали там собственное производство. Даже если это выглядело как производство страны, куда не заходят, все равно конечный бенефициар это была какая-то американская компания, притом что зарплаты рабочим не повышались», – пояснил генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

А на мексиканский рынок хлынула дешевая американская продукция. Местные фермеры конкуренцию не выдерживали и массово разорялись. Им было выгоднее выращивать мак и коку у себя на полях для наркомафии, чем пшеницу и помидоры для государства. Ровно за месяц до появления NAFTA был ликвидирован главный наркобарон планеты, колумбиец мексиканского происхождения Пабло Эскобар.

«И вот именно на этот период приходится как раз расцвет мексиканских наркокартелей. Потому что США стали инвестировать именно в проект мексиканский уже», – отметил Егор Лидовской.

Мексика стала основным поставщиком наркотиков в США. Одной марихуаны более трех тысяч тонн в год. И почти столько же других видов тяжелых веществ. Трафик наркотиков по той же схеме, что и алкоголь, возили во времена «сухого закона». Из двух городов – Мехикали и Тихуаны – до американского Сан-Диего через кордон рукой подать. А потом всего два часа на машине и груз в Лос-Анджелесе. В 90-е наркокартели в 250 американских городах. У них многомиллиардные обороты. Власти пытались бороться, но безуспешно. Америка сделала ее сильнее армии и полиции.

«Оружие, которым наркокартели борются с мексиканской армией, мексиканской полицией, в основном американское. Они его покупают свободно на юге США, доставляют нелегально в Мексику. Там говорят: прекратите свободную продажу. Те разводят руками, говорят: «поправка Конституции, мы не можем запретить!» – пояснил политолог, главный редактор журнала «Латинская Америка», директор Центра ибероамериканских исследований СПБГУ Виктор Хейфец.

В военизированной структуре есть и свои генералы, и капитаны, и солдаты. Последних еще называют «карналес» (мясо).

«Эта армия комплектуется во многом из бывших участников различных элитных частей самой армии Мексики», – сообщил Дмитрий Елесеенко.

Многое в ведении бизнеса они переняли у итальянской «Коза ностры». Как и сицилийские мафиози, строят кланы по принципу семьи, ведут легальный бизнес для отмывания денег. Способ выйти из картеля один – смерть. За свидетельство против своих или работу на конкурента тоже смерть. Зашитые рты, вырванные зубы, индейские пытки – методы не для слабонервных.

«В Мексике существует убийство мачете. При помощи мачете человеку отрубают руки, ноги, потом вскрывают живот и только потом отрубают голову», – рассказал Дмитрий Елесеенко. При этом есть главное отличие: своим размахом они сильно переплюнули итальянцев.

«Итальянская мафия во многом местечковая. То есть вот этот ее выплыв на международную арену произошел из-за того, что Муссолини боролся с мафией, и они перебрались в Соединенные Штаты. А вот мафия мексиканская изначально формировалась как транснациональная», – заявил Дмитрий Елесеенко.

Переправка нелегалов в Америку – их монополия, одна из дополнительных статей дохода.

«Опасность от миграции обусловлена тем, что с обычными людьми, которые ищут лучшую жизнь в США, проникает большой процент именно криминальных элементов, цель которых там – организовывать сеть поставок и сбыта на территории США», – отметил Егор Лидовской.

«Своими людьми» в США занимаются этнические группировки. И подберут, и обогреют, и плохому научат. Старейшая банда по «обогреву криминала» в тюрьмах называется La Eme. От буквы M – Мексика.

«Если сравнивать с наркокартелями, которые существуют в Мексике, она старше их всех. У них есть четкая символика, то есть это черная рука с надписью «М» белой», – рассказал Дмитрий Елесеенко.

Символ принадлежности – кроссовки известной фирмы. Причем конкретной серии. В честь конкистадора, воевавшего в Мексике с ацтеками. Вот уже полвека – опознавательный знак мексиканской мафии и их союзников, выходцев из Сальвадора.

Сегодня мексиканские наркокартели – разветвленная сеть, около десятка крупных организаций и полсотни поменьше. Они воюют между собой, убивают чиновников в разных странах, создают новые виды синтетических наркотиков на экспорт. Суммарный криминальный оборот оценивают в 50 миллиардов долларов ежегодно. Они главный поставщик наркотиков в США, а США в свою очередь главный их покупатель и поставщик оружия. Как говорил мексиканский президент начала прошлого века Порфирио Диас: