Сталинский оберег: зачем в автомобиле возили портрет «вождя народов»

Традиция вешать портрет руководителя страны на стену в кабинете давно и хорошо знакома всему человечеству. Еще в Древнем мире профили царей стали чеканить на монетах, но мало кто помнит, что в позднем СССР был обычай размещать портреты Сталина в автомобилях.

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Портрет Сталина

Как правило, портреты вождя крепили в верхнем или нижнем углу лобового стекла. Много чаще это практиковали водители грузовиков, фур, реже — легковых машин. Примечательно, что это была абсолютно стихийная традиция, которая самостоятельно зародилась в среде простых советских граждан.

Ее истоки следует искать в середине 70-х годов, а связана она, по всей видимостью, с празднованием тридцатилетия со дня победы в Великой Отечественной войне.

Образ Сталина постоянно трансформировался на протяжении всего советского периода истории. Если во время правления самого вождя его образ всячески превозносили, то после ХХ съезда КПСС отношение к Сталину заметно изменилось. К 70-м годам волна критики существенно ослабла и люди, особенно из широких слоёв рабочего класса, начали ностальгировать по временам сталинского СССР.

Они начали рассматривать этот период как время торжества советской экономической системы. Время, когда активно проводилась индустриализация, страна мчалась в авангарде мирового прогресса, был разгромлен нацизм.

В брежневский период начинается социальное расслоение, партийная номенклатура становится чем-то вроде нового дворянства. И это исключительно не нравилось простым заводским работягам. Обычные труженики видели в Сталине образ аскетичного правителя, который держал нравы подчинённых в узде и не давал партийной элите заниматься коррупцией.

Традиция была особо сильна по медвежьим углам. В столицах портреты Сталина на лобовом стекле были редкостью, а вот в различных поселках городского типа и малых городах они были широко распространены. Власти страны взвешенно негативно относились к этому народному обычаю, хотя, конечно, никак за эти портреты не наказывали.

Образ Сталина в Грузии

Даже в хрущевские времена к Сталину было особое отношение в его родной Грузии. Небольшой горский народ не очень богат на выдающихся политиков. А Сталин, фактически, стал одним из центральных политических деятелей прошлого века, поэтому грузины гордились известным земляком.

Наибольшей популярностью он пользовался у себя на родине, в небольшом городке Гори. После ХХ съезда КПСС по всей стране начали массово сносить памятники Сталину. Но в Гори уничтожить монумент не получилось: горожане грудью встали на защиту памятника. И власти, опасаясь народных волнений, решили отступить.

Портрет как оберег

Есть мнение, что от портрета Сталина на лобовом стекле была еще и непосредственная польза. Водители верили, что милиционер не будет лишний раз останавливать машину с портретом Сталина на лобовом стекле. Надеясь на это, дальнобойщики порой позволяли себе немного нарушить скоростной режим.

Эта традиция несколько созвучна с известным лагерным обычаем набивать на груди портреты Ленина и Сталина. Уголовники считали, что сотрудники тюрем на станут стрелять в изображение партийных руководителей и именно поэтому набивали себе такие наколки. К слову, их представление было глубоко неверно, так как в Советском Союзе расстреливали выстрелом в затылок.