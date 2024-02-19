Как «между прочим» у России Крым забирали

70 лет назад, 19 февраля 1954 года, Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о передаче Крыма в состав Украины. Тогда это событие было рутинным, на заседании Президиума значилось даже не первым пунктом, а среди прочих. Но весь сегодняшний мир разгребает сейчас его последствия.

© ГлагоL

Считается, что инициатива принадлежала тогдашнему руководителю Советского Союза Никите Хрущеву. Хотя те, кто выступает в его защиту, отмечают, что никаких документов, указывающих на его персональную ответственность, нет.

Это действительно так. Но надо понимать каким было политическое устройство СССР в середине XX века. При внешней коллегиальности управления ни одно действие не могло возникнуть без воли главы государства. Решение об освоении Целины тоже коллегиально оформлялось, но ни у кого сомнений нет – это дело рук Хрущева.Тоже и с Крымом. Каких-либо документов – записок, резолюций, аудио или кинозаписей нет. Но есть воспоминания очевидцев тех событий, и они сохранили их в мемуарах, написанных задолго до всех событий последних двух десятилетий и, соответственно, те никак не повлияли на авторов.

vk.com

Наиболее часто приводят воспоминания Дмитрия Шепилова – в то время главного редактора газеты «Правда». Здесь надо отметить, что эта должность была очень значительной, руководитель главной партийной газеты всегда входил в число высших должностных лиц государства. Следовательно, и степень информированности большая, а по многим вопросам главред «Правды» бывал и очевидцем.

По рассказам Шепилова инициативу о передаче Крыма Хрущев озвучил на одном из многочисленных совещаний по сельскому хозяйству. Неожиданно Никита Сергеевич предложил в связи с празднованием 300-летия воссоединения Украины с Россией передать ей Крым.

«От Крыма до России далеко, Украина ближе. Легче будет вести всякие хозяйственные дела», — приводит слова Хрущева Шепилов.

Присутствовавшие Н. Булганин, А. Микоян, А. Кириченко, Л. Каганович, а также все члены Президиума и Секретариата ЦК КПСС поддержали эту идею. И только Вячеслав Молотов буркнул, что это неправильное предложение, но «по-видимому его придется принимать».

Теперь осталось официально оформить. Все решения в советское время принимались на Президиуме (впоследствии Политбюро) ЦК КПСС и только потом проводились через государственные органы власти.

Вопрос о передачи Крыма рассматривался на Президиуме ЦК 25 января 1954 года и значился там 11 пунктом. То есть совсем не главным, между прочим. Обсуждение тоже длилось недолго, всего 15 минут. Постановили: «Утвердить проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» (Протокол № 49).

Но сам Верховный Совет СССР не обладал полномочиями решать все самостоятельно. Это все же был союз равноправных государств. Поэтому необходимо было для начала получить формальное решение самих республик – России и Украины.

5 февраля вопрос рассмотрел Президиум Верховного Совета РСФСР и в этот же день Совет министров республики. Оба приняли решение отдать Крым Украине и о передаче на утверждение в Президиум ВС СССР. Украинский Президиум Верховного Совета через неделю принял встречное постановление о согласии принятия Крыма в состав УССР.

19 февраля собирается Президиум Верховного Совета Советского Союза. При этом из 27 его членов на заседании присутствовали лишь 13 человек. То есть кворума не было и по регламенту заседание нужно было отменять. Однако оно состоялось как ни в чем ни бывало. Все, кто на нем был, проголосовали «за». Подготовленный и одобренный ранее Президиумом ЦК проект Указа был официально принят. Под Указом стояли подписи Председателя Президиума Климента Ворошилова и Секретаря Николая Пегова.

wikipedia.org

Таким образом, считается что именно 19 февраля 1954 г. произошла передача Крыма Украине. В печати документ был опубликован 27 февраля, а уже 28-го областная «Крымская правда» стала печататься как орган Крымского обкома компартии Украины. С этого же дня весь документооборот велся от лица УССР.

Нужна была еще одна формальность – утверждение сессией Верховного Совета. 26 апреля это произошло, но совершенно рутинным образом. Стоит добавить, что изменения в Конституции России и Украины, а также СССР, и вовсе внесли только летом того же года.

Историки и юристы указывают, что Конституция РСФСР не предоставляла полномочий по изменению территориальной целостности ни Президиуму, ни самому Верховному Совету. Единственной легитимной процедурой в таком деле видится только референдум. Но о нем даже никто и не подумал.

При этом отмечают, что перекройка административных границ внутри СССР было делом заурядным. Только передача Крыма стала таким громким, да и то спустя десятилетия, когда все разбежались по национальным углам.

Отдельно вспоминают Севастополь – он-то вообще не входил в состав Крымской области как центральна база Черноморского флота и имел, как сейчас бы сказали, федеральное подчинение.

Нельзя сказать, что факт передачи Крыма все восприняли с безоговорочным одобрением. Резко против выступил тогдашний глава Крымской области (председатель обкома партии) Павел Титов. Утверждал, что это решение грозит большим взрывом в будущем. За что и был снят с должности. Правда, наказали не сильно – отправили в Москву заместителем министра сельского хозяйства РСФСР.