Как жили крепостные: лучше, чем вы думаете

19 февраля 1861 (по новому стилю это 3 марта) года в Российской империи по указу Александра II отменили крепостное право. Этот день стал вехой в истории страны. Современные исследователи относят его к самым важным моментам в процессе становления России.

Нынешние россияне тем временем традиционно с ужасом представляют условия, в которых жили их предки. Однако в действительности дела у них обстояли не так страшно, как принято фантазировать.

О том, в каких условиях на самом деле жили крепостные крестьяне до отмены крепостного права, читайте в нашем материале.

Крепостные крестьяне не были рабами

Многим жизнь крепостного крестьянина представляется чередой страданий. Как если бы те жили в античную эпоху. На самом же деле в Российской империи крепостные считались личностью, а не вещью. Об этом говорит их право на венчание в церкви, что было очень важно для людей той поры.

Помещику в Российской империи за убийство и истязание своих крепостных полагалось наказание, пусть не всегда этот закон приводили в действие. А сами крепостные из-за недовольства условиями жизни устраивали восстания: под предводительством Пугачева и Разина, например.

Крепостные крестьяне не голодали

Современному россиянину, имеющему под рукой все блага цивилизации, сложно представить то, как без них справлялись его предки. Воображение рисует постоянную нужду крепостных крестьян и вечный голод. На самом деле голод в стране возник спустя несколько лет после отмены крепостного права. До этого в истории государства также отмечались «худые» годы, но по вине сил природы.

До 1861 года крепостные работали на помещика, а также имели право вести торговлю. Так, они могли иметь несколько источников заработка.

После отмены крепостного права на крестьян возложили обязанность за выкупные платежи. Чтобы расплатиться с казной, люди распродавали весь урожай. Помещики в свою очередь не имели мотивации поддерживать бывших крепостных, потому как не видели в этом никакой выгоды для себя. Это стало почвой для дальнейших проблем с продовольствием в Российской империи.

Крепостные крестьяне не были поголовно безграмотными

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Жителю XXI века сложно составить правильное суждение об уровне образованности русских крестьян до 1861 года. Во времена, когда читать умели далеко не все, кажется, что грамота была доступна для разве что привилегированному сословию. Однако это не так.

Известно, что бывали случаи, когда помещики брали к себе на воспитание крестьянских детей. Те получали неплохое по тем временам образование. А также навыки, которыми они могли в будущем заработать себе на хлеб. Например, играть на музыкальных инструментах.

Крепостные крестьянки берегли себя для мужа

Литература и поэзия создали образ невинной крестьянки, которая единожды выходит замуж и живет с этим человеком всю жизнь. На самом же деле в некоторых уголках нашей необъятной соседи не осуждали девушек, имеющих незаконнорожденных детей. Но были и такие места, где за потерю невинности до свадьбы бедолагу наказывали розгами.

Сохранившиеся до наших дней метрические книги показывают, что крестьянки имели незаконнорожденных детей. А также выходили замуж несколько раз. Причин второму могло быть несколько. В их числе могли быть болезни, которые сокращали продолжительность жизни простого люда, ведь тот не имел доступа к хорошей медицине.