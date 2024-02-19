Вологда: как в тылу помогали ковать Победу

В Вологодской области бои шли только на территории нынешнего Вытегорского муниципального района. Здесь в окрестностях села Ошта с 1941 по 1944 год проходил передний край обороны частей Красной армии, сдерживавших наступление финских войск. На саму же Вологду в годы Великой Отечественной войны благодаря советским летчикам и зенитчицам не была сброшена ни одна немецкая бомба. Но область, где к началу войны проживало порядка 1,5 млн человек, считается одной из наиболее пострадавших, так как свыше 200 тыс. ее жителей погибли на фронтах и более 220 тыс. умерли в тылу от голода и болезней.

© Оксана Полищук/ ТАСС

Заводской Вечный огонь

На Вологодском вагоноремонтном заводе (ВВРЗ, в годы войны Вологодский паровозовагоноремонтный завод, или ВПВРЗ) горит Вечный огонь в память о погибших на войне заводчанах. "Четверо из них — Александр Константинович Панкратов, Сергей Николаевич Орешков, Игорь Александрович Каберов и Анатолий Владимирович Маракасов — были удостоены звания Героя Советского Союза", — рассказал председатель общественного совета Музея истории Вологодского вагоноремонтного завода, бывший заместитель генерального директора и главный инженер ВВРЗ Александр Кононов.

"За годы Великой Отечественной войны сотни бойцов Красной армии совершили подвиг самопожертвования. Но Александр Панкратов — вологжанин и наш заводчанин — стоит первым в этом строю бессмертных героев нашей страны", — отметил Кононов. В августе 1941 года в боях под Новгородом 24-летний младший политрук Александр Константинович Панкратов накрыл собой вражеский пулемет, что позволило его товарищам успешно атаковать противника.

В августе 1943 года подвиг самопожертвования совершил еще один наш заводчанин — Сергей Орешков. В 2023 году исполнилось 80 лет со дня совершенного им подвига. Орешков работал в том же цехе нашего завода, что и Панкратов.

"Несколько лет назад создан Комитет по сохранению памяти героев подвига самопожертвования, и каждый год проводится марш по местам захоронений этих героев, который называется "Марш панкратовцев", — рассказал Кононов.

Все для фронта, все для победы

В начале войны рабочие тогда еще ВПВРЗ были призваны в армию или ушли на фронт добровольцами — всего около 900 человек. Их места заняли старики и подростки, которые не только ремонтировали паровозы и вагоны, но и наладили выпуск военной продукции, в том числе минометов и боеприпасов. По заказу спецподразделений делались даже финские ножи.

"Отработав 12-часовую смену, девочки шли санитарками в госпитали на четыре часа, чтобы помочь ухаживать за ранеными, — рассказал Кононов. — А парни отправлялись на специальные площадки, чтобы, как и полагается в прифронтовом городе, принимать участие в деятельности отрядов самообороны". Немецкие летчики искали завод с воздуха, чтобы разбомбить, но так и не нашли. В том числе благодаря грамотно организованной маскировке.

Позднее коллектив ВПВРЗ пополнился эвакуированными с захваченных немцами территорий рабочими и оборудованием Гомельского и Харьковского вагоноремонтных заводов. И благодаря самоотверженной работе коллектива за годы войны вологодский завод 13 раз становился победителем социалистического соревнования, получал знамя ВЦСПС и Наркомата путей сообщения. И четыре раза получал высшую награду — Знамя Государственного комитета обороны.

На заводе принималась так называемая Сталинская вахта. То есть рабочие по 10 дней не уходили домой и даже спали у станков. "Люди понимали, что от их работы зависят дела на фронте. Потому что паровоз — основная тяговая сила. Паровозы ведут составы с оружием и с людьми. Георгий Константинович Жуков говорил, что, если бы не четкая работа железнодорожного транспорта, если бы не героический труд железнодорожников, не было бы Победы", — отметил Кононов.

Как рассказала старший научный сотрудник Отдела истории Вологодского государственного музея-заповедника Елена Сельцова, "вологжане были талантливыми машинистами, они водили сдвоенные тяжеловесные составы весом более 3 тыс. т". Особенно тяжело им приходилось на обстреливаемой немцами дороге Волховстрой — Ленинград после того, как было разомкнуто кольцо блокады и первые составы пошли в город на Неве.

Вологодские железнодорожники стали новаторами в том, что касается замены каменного угля, использовавшегося в качестве паровозного топлива, на дрова. "После захвата фашистами Донбасса это было острой проблемой, и вологодский машинист Василий Иванович Болонин предложил топить паровозы дровами. Казалось бы, такая простая идея, но она никому не приходила в голову", — продолжила Сельцова. Она подчеркнула, что Болонин стал одним из первых вологжан, удостоенных звания Героя Социалистического Труда.

Газета "Тяговик"

Несмотря ни на какие трудности, на заводе уже на протяжении 90 лет издается многотиражная газета "Тяговик". Сначала она выходила в виде стенгазеты и живой газеты: под частушки рабочие рассказывали новости завода. В годы войны ее уже печатали в типографии, находившейся на заводской территории. В музее хранятся печатный станок, кассовый стол и касса наборщика.

У газеты были главный редактор и корреспонденты — рабочие, после смены писавшие статьи о заводской жизни. В каждом цехе был свой рабкор, и некоторые из них даже были членами Союза журналистов. "В наше время газета "Тяговик" выходит только к каким-то датам, например ко Дню железнодорожника, а раньше выходила каждый месяц", — отметил Александр Кононов.

Оплот медицинской науки

Именно из ворот Вологодского паровозовагоноремонтного завода 26 июня 1941 года вышел первый военно-санитарный поезд ВСП-312. В память о нем на заводской территории стоит мемориальный вагон, где в каждом купе воссоздана атмосфера разных вагонов этого состава — для тяжелораненых, для легкораненых, штабной вагон, вагон отдыха и т.д.

Вологда в годы войны стала одним из важнейших в стране центров по эвакуации раненых и больных — в городе открылся распределительный эвакуационный пункт (РЭП-95), в систему которого входили госпитали и транспортные учреждения. В его подчинении находилось порядка 60 эвакогоспиталей (из них девять в самой Вологде) и 50 военно-санитарных поездов (ВСП).

Госпиталь 1538, сформированный в первые дни войны в городе Острове Ленинградской области и впоследствии эвакуированный в Вологду, принимал до 1 900 раненых одновременно. "Пациентами в нем были раненые бойцы с Ленинградского, Волховского, Карельского и Северо-Западного фронтов", — рассказала Елена Сельцова. Врачи этого и других располагавшихся в Вологде госпиталей проводили сложнейшие операции, лечили бойцов Красной армии не только от ранений, но и от истощения, пневмонии, дизентерии и множества других заболеваний.

"Бойцы, особенно с Ленинградского фронта, поступали в очень истощенном состоянии, с сопутствующими заболеваниями, поэтому для них, несмотря на проблемы с продовольствием, были организованы диетстолы с пятью диетами. Большое значение придавалось лечебной физкультуре, впервые стали проводить медицинские пробы под нагрузкой", — отметила Сельцова. В Вологде, продолжила она, располагались также госпиталь для эвакуированных из блокадного Ленинграда и эвакуационный госпиталь 2748, специализировавшийся на лечении раненых с туберкулезом. С 1943 года начальником этого госпиталя был фтизиатр Борис Иосифович Костецкий, который не только практиковал, но также преподавал и читал лекции о лечении туберкулеза.

Из блокадного Ленинграда в Вологду в 1942 году была эвакуирована врач-нейрохирург Вера Лесницкая. В вологодских госпиталях она провела более тысячи нейрохирургических операций. В 1944 году защитила кандидатскую диссертацию. После войны она вернулась в Ленинград, где защитила докторскую диссертацию, а потом — в 1950-х годах — переехала в Крым, где создала нейрохирургическую школу.

"Врачи в военных госпиталях Вологды не только лечили людей, но занимались научной работой, защищали диссертации. В 1942–1944 годах регулярно проводились научно-медицинские конференции, вологодские врачи активно делились своими наработками с коллегами из других госпиталей страны", — отметила Стрельцова.

Она рассказала, как "в город стекались люди из разных частей СССР. Так, в 1942 году сюда из Макеевки прибыл в эвакуацию госпиталь 1828. Путь его был очень непростым — первоначально он был эвакуирован в Новосибирск, затем в Барнаул, в ноябре 1941 года ему пришло предписание следовать в Ярославль, но потом было дано указание ехать в Череповец, а оттуда в Вологду".

За годы войны вологжане на безвозмездной основе сдали 40 т крови. Только одна из вологжанок, маленькая хрупкая женщина Елена Гутерман сдала 20 л крови за четыре года войны, за что получила звание "Почетный донор СССР".

Кружева Победы

С началом войны работа кружевниц и вообще народных промыслов была приостановлена, а самих мастериц перевели на более важные оборонные работы. Впрочем, уже в августе 1942 года было всесоюзное постановление о восстановлении художественных промыслов. И в Вологде кружевной промысел начали восстанавливать уже в декабре 1942 года. Постепенно заработала кружевная школа, где обучали девочек на кружевниц, начали восстанавливать работу кружевные артели, а уже в 1943 году была проведена небольшая областная выставка кружевных работ.

После войны заслуженный художник РСФСР Анна Антоновна Кораблева создала эскиз (сколок), по которому вологодская кружевная артель выплела орден "Победа". Сейчас эта работа экспонируется в Музее кружева. "Это сложная выставочная работа, в которой сочетаются различные приемы, довольно точно повторяющие оригинал в многократно увеличенной копии. Тут есть и накладные элементы — слова "Победа" и аббревиатура "СССР", имитация в кружеве бриллиантов", — рассказала директор музея Наталья Боева.

По ее словам, существует версия, что вологодские кружева обменивались по ленд-лизу. "Пока каких-то архивных данных о том, что выплетали, в каких объемах, куда шло это кружево, на что его обменивали, до сих пор представлено не было. Возможно, это дело будущего — найти такие данные в каких-то архивах, может быть в московских", — сказала она. Впрочем, с 1925 года и до войны вологодские кружева точно шли на экспорт — в США, Великобританию, Швецию. "Несмотря на то что война давно закончилась, историкам и всем нам еще предстоит открыть много ее неизвестных страниц", — считает Наталья Боева.