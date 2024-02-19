Как СССР создал специальный самолет для уничтожения надувных шпионов

Инцидент с китайским, как это не сразу выяснилось, аэростатом, мирно проплывшим над территорией Соединенных Штатов, наделал много шуму. Ну, казалось бы — что может быть проще, чем сбить свободно плывущий в небе аэростат? Но — радары ПВО его не видят, головки самонаведения ракет, работающие в ИК-диапазоне, шар не распознают тоже, он не создает теплового излучения. Расстрелять из пушки с истребителя — почему нет, если попадете в неподвижную мишень на скорости порядка 1000 км/час на высоте 15000 18000 метров. Да и если попадете — аэростат наполнен гелием, наверняка многосекционный… Так что задачка веселенькая. Но Пентагон справился — подняли F-22 и ракетой AIM-9X сразили залетную «надувняшку». На четвертый день легкой паники…

© Владимир Яцина/ТАСС // Стратосферный самолет М-17

Что вспомнилось в ходе этих событий — СССР такие задачи решал еще лет 70 назад — когда успешно, когда не очень.

С середины 1950-х годов США начали массово запускать автоматические дрейфующие аэростаты (АДА) для ведения стратегической разведки над территорией СССР. Они представляли собой оболочки из тонкой синтетической плёнки объёмом от нескольких до сотен тысяч кубометров, наполненные чаще всего гелием, с прикреплёнными контейнерами со спецаппаратурой.

американские официальные лица заявили, что устройство наблюдения было сбито у побережья Каролины после того, как последнюю неделю он путешествовал по стране. Китайские официальные лица утверждали, что это был метеозонд, который случайно вошел в воздушное пространство США

Аэростаты использовали ветры, господствующие на больших высотах над территорией СССР, и могли пересечь всю страну с запада на восток. Такие аэростаты управлялись по радио и могли по команде с земли изменить высоту полёта практически от земной поверхности и до 45 50 км.

Разведывательные АДА могли находиться в воздухе до 10 суток. Фотооборудование позволяло производить съёмку полосы местности шириной до 65 70 км (с высоты 14 15 км). Когда АДА покидал пределы СССР, по радиокоманде с земли он опускался на землю или даже на воду, где его оборудование подбиралось соответствующими службами. В декабре 1954 года был отмечен первый случай пролёта высотного крупного воздушного шара с подвешенной разведывательной аппаратурой.

Первый АДА летом 1955 года уничтожил командир отдельной эскадрильи перехватчиков капитан Л.И. Савичев. Авиачасть была вооружена новыми истребителями МиГ-17П (с РЛС-прицелом). Под городом Черновцы (Украина) лётчику удалось сбить аэростат на высоте 10 000 м всего 9-ю снарядами, и тот упал на советской территории. Через несколько дней Савичев вновь вылетел на перехват АДА, но на этот раз сбить его не получилось, хотя лётчик израсходовал весь боекомплект (150 снарядов). Аэростат начал набирать высоту, и достать его стало невозможно.

Всего с 1 января по 11 февраля 1956 года над территорией СССР был зафиксирован пролёт 1476 различных шаров и радиозондов, в том числе 422 больших. Наши истребители сбили 263 больших воздушных шара. Была подобрана аппаратура 178 воздушных шаров.

Основными причинами пропуска больших шаров явились превышение высоты их полёта (16 17 км и более) над потолком истребителей, прохождение шарами районов базирования истребительной авиации в ночное время, нелётная погода на аэродромах базирования истребительной авиации в момент пролёта шаров, кратковременность нахождения некоторых шаров над территорией СССР (в южных районах).

Всего же за 20 лет, с 1956 по 1977 год, системой ПВО было зафиксировано 4112 аэростатов-разведчиков, из них сбить удалось только 793.

Выяснилось, что сравнительно легко можно было сбивать АДА над территорией ГДР. Дело в том, что значительную часть АДА американцы запускали с территории ФРГ, и над Восточной Германией они летели на небольшой высоте.

ТАСС // Самолет Як-11

Так, авиация ГДР использовала для борьбы с АДА учебные винтовые самолёты Як-11, оснащённые одним 12,7-мм синхронным пулемётом. На высотах до 4 км советские зенитчики, дислоцировавшиеся в ГДР, сбивали АДА армейскими зенитными комплексами «Стрела-10».

Валерий Матыцин/ТАСС // Залп ЗРК "Стрела-10"

Советские реактивные истребители специально для борьбы с АДА оснащались модификациями 57-мм неуправляемого авиационного снаряда С-5: С-5КП и С-5КПБ. В них механический взрыватель был заменён на пьезоэлектрический, а осколочная оболочка — на навивку из стальной проволоки.

Специально для борьбы с АДА начали разрабатывать высотный перехватчик аэростатов М-17, позже названный «Стратосфера». В техническом задании было поставлено условие по достижению высоты барражирования в 23 25 км. Из-за очень малой радиолокационной заметности разведывательных аэростатов было принято решение об использовании активной оптической системы поиска и сопровождения цели.

Для уничтожения разведывательных аэростатов была выбрана подвижная пушечная установка, созданная ММЗ «Дзержинец» на базе 23-мм двухствольной пушки ГШ-23Л, имевшей скорострельность 3400 выстрелов в минуту. При этом пушка весила всего 47 кг. Помимо этого, конструкторам пришлось разработать высокочувствительный взрыватель, который срабатывал бы при ударе об оболочку аэростата толщиной всего 0,012 мм, что явилось ещё одним важным шагом на пути поражения аэростатов 23-мм снарядами.

Было выпущено три опытных образца М-17. На испытаниях поисково-прицельная станция и пушка работали великолепно — было сбито 9 аэростатов-целей, следовавших на высотах 17 21 км.

ТАСС // Авиационная двуствольная пушка "ГШ-23" ("ГШ-23л"), предназначенная для стрельбы с самолетов и вертолетов по воздушным и наземным целям осколочно-фугасными, бронебойно-разрывными и бронебойно-зажигательными снарядами

М-17 мог осуществлять перехват АДА в районах, удалённых от аэродрома базирования до 600 км.

По данным СМИ, в конце 1983 года появилось межгосударственное соглашение о запрещении запуска АДА в чужое воздушное пространство. К тому времени наши генералы решили, что использование АДА в разведывательных целях утратило свою значимость в связи с развитием космических разведывательных аппаратов. В результате программу перехвата аэростатов закрыли, и госиспытания М-17 так и не завершили.

Наши вожди в очередной раз поверили США, и в очередной раз янки их надули. АДА как летали, так и продолжали летать над СССР, а позже — РФ. Так, в сентября 2000 года над Кольским полуостровом появился американский аэростат. Перехватчик Су-15ТМ выпустил по нему две ракеты с инфракрасной ГСН. Аэростат был повреждён, и отстреленная пиропатроном подвеска опустилась на трёх парашютах. Произошло это в 50 километрах северо-западнее города Ковдор.

Исследование подвески показало: На специальной платформе был установлен телескоп Кассегрена, спектрометр (охлаждаемый жидким гелием для лучшей настройки на инфракрасное излучение), оптическая система, радиометр, фотоприёмник, цифровая система и приборы дистанционного управления полётом, средства радиосвязи с дальностью свыше 800 км, газоанализатор, телекамера. Всё сверхсовременно — от микропроцессоров до мощных литиевых и солнечных батарей.

И сейчас в США в обстановки большой секретности по-прежнему продолжается разработка разведывательных и ударных АДА нового поколения. Так, по программе GOLD STFR был создан новейший АДА. Как минимум один экземпляр его принял участие в манёврах «Северный Орёл» в мае 2021 года на Аляске.

Аэростаты, которые создаются в рамках программы COLD STAR, оснащаются системой искусственного интеллекта и системой автономной навигации. Их пластиковый воздушный шар практически невидим для радаров, а гондолу с аппаратурой сделали максимально незаметной, исключив использование прямых линий и острых углов. Так, идеальная форма гондолы таких аппаратов напоминает яйцо, а не традиционную корзину воздушных шаров.