Почему шерсть колется и заставляет вас чесаться

Вязаный шерстяной свитер может быть одним из лучших решений для холодов, но часто бывает, что он ужасно колется и даже вызывает зуд.

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"Рамблер" разбирался, что в шерсти такого, что заставляет нас неконтролируемо чесаться.

Одной из причин, по которой уютный шерстяной свитер может стать для вас невыносимо колючим, специалисты называют толщину шерстяных волокон, из которых он изготовлен.

«Чем толще волокно, тем сильнее будет зудеть шерсть. Это один фактор. Другой — мягкость волокон, из которых изготовлена пряжа», — рассказала Live Science Ингун Гримстад Клепп, этнолог и профессор одежды и устойчивого развития в Столичном университете Осло в Норвегии.

Другими словами, более толстое волокно, скорее всего, будет более абразивным и менее гибким, что может привести к зуду и раздражению кожи, в то время как тонкие и мягкие волокна, такие как шерсть мериноса и пуховая шерсть альпаки, скорее всего, никакого зуда не вызовут.

Другой менее распространенной причиной зуда является присутствие ланолина, воскообразного вещества, выделяемого сальными железами животных. Ланолин, также называемый шерстяным воском или шерстяным жиром, отлично подходит для восстановления сухой, потрескавшейся кожи, но, по данным Healthline, у некоторых людей он также может вызывать аллергическую реакцию .

«Шерсть сама по себе не является аллергеном, но на ланолин у людей может быть аллергия», — сказала Гримстад Клепп.

Несмотря на возможный дискомфорт для человека, шерсть — один из лучших материалов, который можно носить, когда на улице холодно и сыро. Как объясняют ученые, это связано с тем, что он обладают естественной способностью отводить пот и влагу с поверхности нашей кожи.