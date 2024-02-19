Похищение советских дипломатов в Бейруте: что КГБ сделал с террористами

По следу

Сначала в КГБ предположили, что советские граждане стали жертвами грабежа. На тот момент дипломатические учреждения СССР уже лишились нескольких автомобилей — их просто угнали. Как раз и сотрудники пропали вместе с транспортными средствами. Вскоре же стало понятно — дело куда серьёзнее, чем рядовое ограбление. Изначально было трудно выйти на след преступников по той простой причине, что СССР в Ливане ни с кем не конфликтовал. Но преступники сами заявили о себе. Оказалось, что к похищению причастны члены мелкой и неизвестной прежде группы «Силы Халида Бен аль-Валида». Эта организация вдруг решила, что русские — враги ислама, а, значит, их нужно прогнать из страны. Террористы потребовали ликвидировать советское посольство в Ливане и повлиять на своего союзника — Сирию. Как раз в то время сирийские войска активно наступали на «Хезболлу» — террористическую шиитскую организацию, члены которой стремились создать в Ливане мусульманское государство. Советские спецслужбы пытались тянуть время, стараясь определить конкретных исполнителей захвата заложников. Преступники же решили продемонстрировать серьёзность своих намерений и расстреляли Аркадия Каткова. В казни лично принимал участие Имад Мугние, палестинец, сотрудничавший с «Хезболлой» и являвшийся главарём группы террористов.