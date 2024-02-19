Финальный матч женского теннисного турнира на Олимпиаде-2012 в Лондоне привлёк повышенное внимание общественности, а зрители получили яркие эмоции после захватывающего противостояния между американкой Сереной Уильямс и россиянкой Марией Шараповой. Однако свой след в истории тенниса оставил не только сам поединок, но и забавный случай, произошедший на церемонии награждения.

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Для Серены Уильямс, которая дважды выигрывала олимпийское золото в парных соревнованиях, индивидуальная победа на ОИ оставалась единственной непокорённой вершиной в карьере. На этот раз американская теннисистка решительно направилась к заветной цели, достигнув финала турнира и сразившись с Марией Шараповой.

На тот момент россиянка уже стала обладательницей «карьерного Шлема», выиграв на всех четырёх мэйджорах в разные годы. Несмотря на то что Мария уже восемь лет подряд находилась в числе лучших теннисисток планеты, ей впервые было доверено участие на Олимпийских играх.

Дело в том, что, в отличие от турниров серии WTA, на Олимпиаде могли участвовать только четыре представителя от одной страны. В 2004 году Шарапова стала победительницей Уимблдона, но в рейтинге она была ниже Анастасии Мыскиной, Елены Дементьевой, Светланы Кузнецовой и Надежды Петровой. В 2008 году, на момент проведения летней Олимпиады в Пекине, Шарапова была травмирована. Повреждение плеча требовало серьёзного внимания и реабилитации, что вынудило Марию отказаться от участия в турнире.

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Однако в 2012 году у Шараповой наконец-то получилось не только принять участие в своей первой Олимпиаде, но и добраться до финала. Ожидания были высоки со всех сторон, особенно у российских болельщиков, мечтавших о том, что Шарапова повторит свой великий успех в матче с Сереной в финале Уимблдона в 2004 году. Но, увы, американская героиня не собиралась уступать.

Серена Уильямс взяла верх над Марией, демонстрируя невероятную игровую мощь и мастерство. В итоге финал завершился со счётом 6:0, 6:1 в пользу американки. Шарапова осталась беззащитной перед непрерывным потоком мощных ударов Серены.

После захватывающего финала в центре внимания оказалась церемония награждения из-за удивительного происшествия с американским флагом. В момент исполнения гимна США американский флаг, поднимающийся ввысь, чтобы почтить свою чемпионку, внезапно упал на землю. Этот курьёзный эпизод произошёл, когда флаг висел между знамёнами России и Беларуси (бронзовую медаль выиграла Виктория Азаренко), вызвав смех и аплодисменты со стороны зрителей. Более того, как только звёздно-полосатый флаг стал падать, фоном заиграл гимн России! Флаги стран, соседствующие с упавшим американским стягом, создали визуально яркую картинку.

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Мария Шарапова и Серена Уильямс сами с удивлением прокомментировали инцидент, обсуждая его на пьедестале. Американская теннисистка даже с иронией предложила свою интерпретацию случившегося, считая, что флаг был настолько счастливым, что попросту решил обнять её, но долететь так и не смог.

Некоторые пользователи YouTube не сдержали своих эмоций и выразили своё злорадство в комментариях, предлагая различные шутки и интерпретации, включая даже предположение о вмешательстве русских хакеров.

— В компании России и Беларуси американскому флагу стало неуютно.

— Это сделали русские хакеры!

— Флаг был сделан в Китае, клей сделали в Лондоне.