Следы кораблекрушения бронзового века нашли в Средиземном море
Ученые из Центра подводной археологии Университета Николая Коперника в Торуни нашли место кораблекрушения бронзового века. Погибший корабль перевозил медные слитки.
Место крушения располагается в восточной части Средиземного моря, на выходе из Антальского залива. Это опасный участок, так как там меняются течения и направление ветра. Тем не менее там шло активное судоходство, поскольку это был естественный водный путь к Эгейскому морю, Кипру и Сиро-Палестине.
Никаких остатков корабля не сохранилось. Однако подводные археологи заметили на склоне морского дна старинные медные слитки. Они лежали на глубине 35-50 метров. Ученые пришли к выводу, что они могли оказаться на дне только в результате крушения перевозившего их судна.
Отсутствие древесины объясняется активностью обитающего в Средиземном море корабельного червя (Teredo navalis). Он активно поглощает древесные породы. В морях, где червь не водится (например, в Балтийском), остатки кораблей сохраняются гораздо лучше.
Ученые осмотрели медные слитки и определили, что каждый из них весит около 20 кг. Также были найдены фрагменты бронзовых сосудов. Археологи подняли несколько артефактов на поверхность и проводят лабораторный анализ.
По мнению исследователей, корабль затонул в XVI-XVII веках до нашей эры. Это одно из старейших, если не самое древнее известное кораблекрушение. Но эта датировка предварительна и потребует дальнейших уточнений, сообщает сайт университета.
Ранее сообщалось, что на дне озера Верхнее нашли загадочно затонувший корабль. Он отправился на дно более 80 лет назад.