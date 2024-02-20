Следы кораблекрушения бронзового века нашли в Средиземном море

Ученые из Центра подводной археологии Университета Николая Коперника в Торуни нашли место кораблекрушения бронзового века. Погибший корабль перевозил медные слитки.

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Место крушения располагается в восточной части Средиземного моря, на выходе из Антальского залива. Это опасный участок, так как там меняются течения и направление ветра. Тем не менее там шло активное судоходство, поскольку это был естественный водный путь к Эгейскому морю, Кипру и Сиро-Палестине.

Никаких остатков корабля не сохранилось. Однако подводные археологи заметили на склоне морского дна старинные медные слитки. Они лежали на глубине 35-50 метров. Ученые пришли к выводу, что они могли оказаться на дне только в результате крушения перевозившего их судна.

Отсутствие древесины объясняется активностью обитающего в Средиземном море корабельного червя (Teredo navalis). Он активно поглощает древесные породы. В морях, где червь не водится (например, в Балтийском), остатки кораблей сохраняются гораздо лучше.

Ученые осмотрели медные слитки и определили, что каждый из них весит около 20 кг. Также были найдены фрагменты бронзовых сосудов. Археологи подняли несколько артефактов на поверхность и проводят лабораторный анализ.

По мнению исследователей, корабль затонул в XVI-XVII веках до нашей эры. Это одно из старейших, если не самое древнее известное кораблекрушение. Но эта датировка предварительна и потребует дальнейших уточнений, сообщает сайт университета.