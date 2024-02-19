Каждый день по флакону: за что Наполеон любил одеколон

На протяжении истории одеколоном не только душились, но также обрабатывали раны, делали компрессы и тонизировали лицо после бритья.

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Создатель одеколона — итальянец Джованни Мария Фарина, основавший свою парфюмерную мануфактуру Farina Haus триста лет назад. Эта фирма и дом в старом центре Кельна, в котором она располагалась, существуют до сих пор

Согласно классификации одеколон — это душистый продукт с самой низкой концентрацией ароматических веществ (от одного до пяти процентов, тогда как в парфюме — от двенадцати до двадцати). Само слово происходит от французского Eau de Cologne, то есть «кельнская вода»: первый одеколон на основе спирта и цитрусовых эфирных масел был разлит в Кельне в 1709 году. Средство стало популярно во всей Европе среди мужчин и женщин: им ароматизировали ткани и помещения, добавляли в воду для приема ванны, полоскали горло и дезинфицировали раны. Eau de Cologne поставлялся ко дворам почти всех европейских монархов: прусский король Фридрих II однажды как ценный подарок преподнес его русской царице Екатерине II.

Наполеон Бонапарт — самый большой поклонник ароматной воды — изводил каждый день по флакону! Он даже шил сапоги со специальным кармашком для кельнской воды (ее тогда выпускали в длинных узких склянках), чтобы всегда иметь при себе экземпляр. Так как в те времена об авторских правах никто не слышал, многие мануфактуры стали производить кельнскую воду по своим рецептам.