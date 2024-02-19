Мужчину поймали на границе с питонами в штанах

Мужчина попытался вывезти трех питонов из Канады и попался на границе. Об этом пишет CBS News.

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38-летний житель Нью-Йорка Калвин Баутиста решил нелегально провезти рептилий в Нью-Йорк на рейсовом автобусе. Змей американец приобрел в Монреале, потратив на них 2,5 тысячи долларов (230,7 тысячи рублей). Питонов-подростков он положил в специальные ящики прикрепил их к внутренней стороне бедер под штанами, однако его поймали. Офицеры пограничной службы нашли контрабанду и задержали Баутисту.

Причина состоит в том, что в США нельзя завозить опасных для людей животных без соблюдения правил перевозки и заранее полученных документов. Змей конфисковали, а Баутисту в феврале 2024 года приговорили к году условного заключения и пяти тысячам долларов штрафа (461 тысяча рублей).

Питоны считаются инвазивным видом в штате Флорида.