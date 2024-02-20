Как расследуют дело самого загадочного маньяка Сибири

В Алтайском крае продолжается расследование дела 53-летнего экс-замглавы Калманского района Виталия Манишина, которого следствие считает причастным к серии расправ над абитуриентками и студентками Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ). Манишина задержали в мае 2023 года и обвинили в изнасиловании и убийстве девушки в 1989 году. На первых же допросах экс-чиновник признался в преступлении, а месяц спустя неожиданно для всех заявил: это он — тот самый «политеховский маньяк», который 23 года назад убил пятерых абитуриенток АлтГТУ. Вскоре Манишин сознался еще в четырех расправах в университете. Однако родные экс-чиновника не верят в его причастность к преступлениям и настаивают, что Манишин оговорил себя под давлением следствия. Подробности дела самого загадочного маньяка Сибири выясняла «Лента.ру».

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Барнаул, 15 августа 2000 год. Сотни вчерашних школьников получили студенческие билеты АлтГТУ, а с ними и свое первое задание в стенах вуза — отмыть его окна и парты перед началом учебного года. 16-летняя первокурсница Ксения Киргизова из Бийска быстро справляется с уборкой и вместе со своей новой подругой спешит на выход — впереди у каждой много дел.

Но уже на улице Киргизова вдруг вспоминает: нужно зайти в приемную комиссию и узнать условия перевода на бюджет — девушка очень переживает, что семье придется платить за ее учебу. Ксения прощается с одногруппницей и возвращается в вуз: теперь по мрачным и длинным коридорам ей предстоит перейти в другой корпус.

Студентку это ничуть не смущает: ведь что плохого может произойти в университете? Но ответ на этот вопрос вскоре станет загадкой для следствия — ведь до нужного коридора Ксения так и не дойдет. А уже на следующее утро в милиции ее родители узнают, что их дочь — пятая девушка, которая исчезла в АлтГТУ за последние полтора месяца...

***

В 2000 году в АлтГТУ поступало рекордное количество абитуриентов — восемь тысяч человек. Приемная комиссия работала каждый день в две смены, в вузе и на его территории была суматоха. 16-летнюю Юлию Техтиекову АлтГТУ с его десятью корпусами и сложной системой переходов пугал, потому девушка тянула с подачей документов. Однако 29 июня ехать в вуз ее заставили родители.

Ее слова: «Мам, там такие катакомбы». Я говорю: «Юль, ну ты же что-то помнишь, тем более спросишь там у кого-нибудь — взрослая девочка». Я ее буквально в тот день вытолкала Надежда Техтиекова мать Юлии

К входу в университет Юлию подвез отец. Он проводил дочь взглядом, дождался, пока она войдет в главный корпус, и поехал по делам. Больше девушка на связь с родителями не выходила, а в приемной комиссии так и не получили ее документы. К вечеру родители Юлии забили тревогу и бросились в милицию.

Алтайский ГТУ

Но там не придали значения исчезновению девушки — ее приняли за одну из тех, кто сбежал из дома к друзьям и скоро вернется.

С наступлением теплого времени года наступает пора исчезновения детей и 14-16-летних девушек. Поругаются с родителями и бегут куда глаза глядят. Одних находим через неделю, других (был и такой случай) через год. Но живыми и здоровыми Николай Турбовец в 2000 году — начальник УВД Барнаула

Тот же ответ месяц спустя получила мать 16-летней Лилианы Вознюк. Девушка заселилась в студенческое общежитие на время сдачи вступительных экзаменов и уже успела подружиться с соседками. Именно они и позвонили маме Лилианы, когда та 28 июля не вернулась с консультации из вуза.

А уже через четыре дня в АлтГТУ наступили «черные вторники» — девушки стали пропадать каждую неделю. Так, 1 августа в людном фойе главного корпуса оборвался след Ольги Шмаковой, которая приехала в вуз узнать результаты вступительных экзаменов.

Другая абитуриентка, Анжела Бурдакова исчезла 8 августа, когда вышла из кабинета №204, чтобы заполнить бланк для зачисления на платное отделение факультета пищевых технологий.

Заявление [в милиции — прим. «Лента.ру»] от нас приняли только 9 числа. Звонки, звонки — результатов никаких. Мы тогда с другими родителями были на приеме у заместителя главы города Баварина и сказали, что пропали наши дети. А он и говорит: «Вы что, хотите поставить весь город на уши из-за ваших детей? У нас день города на носу» Татьяна Нистерчук мать Анжелы Бурдаковой

По словам родителей, оперативники увидели связь в исчезновениях подростков только после пропажи Ксении Киргизовой — речь об этом эпизоде шла в начале статьи. Дело в том, что Ксения была дочерью Владимира Киргизова — влиятельного барнаульского бизнесмена.

Для того чтобы найти ее, он использовал все свои связи, а также со страниц местных газет обратился к жителям региона и пообещал за информацию о дочери награду в 50 тысяч долларов (в 2000 году — около 1,4 миллиона рублей). К тому моменту среди жителей Барнаула стала расти паника — в городе заговорили о маньяке.

Те события хорошо помнит Дарья Артемова, в 2000 году — абитуриентка АлтГТУ: ее, как и многих других девушек, провожали в университет и встречали после него родители.

Помню, на одном экзамене я провела больше пяти часов, а по пути на выход заблудилась в переходах и вышла совершенно не там. Мама ждала меня белая как полотно — с мыслью, что я больше не вернусь. Слухов много ходило среди студентов, было жутко, мы старались по одному не ходить, особенно вечером Дарья Артемова в 2000 году — абитуриентка АлтГТУ

«Куда вы смотрели?»

В милиции информацию о маньяке поначалу опровергали. Согласно первой официальной версии, все пропавшие девушки стали жертвами некой банды сутенеров, которая в тот период активно промышляла в регионе. Бандиты вывозили похищенных в Новосибирск, где отбирали у них документы и сдавали в бордель.

Публикации в СМИ о пропавших девушках

Предполагалось, что один из членов банды мог быть как-то связан с АлтГТУ или иметь сообщника среди сотрудников университета. А в августе 2000 года, после пропажи Анжелы Бурдаковой, ловить преступника решили на живца — при помощи курсанток из местной школы милиции.

Курсантки в коротких юбчонках исполняли роли подставных, во дворе главного корпуса прогуливались парни в штатском, неумело изображая студентов, однако преступник не обратил внимания на подставных — он выбрал Ксению Киргизову из публикации краевой газеты «Свободный курс»

Расследованием дела «политеховского маньяка» занялась группа из более чем ста сотрудников, рассказал бывший старший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД Алтайского края Игорь Беспалов. Причем значительную ее часть составили девушки и оперативники-компьютерщики из районных отделов милиции.

В середине августа из Москвы и Новосибирска понаехали начальники. Москвичи начали ногами топать: куда вы смотрели? И давай возбуждать по без вести пропавшим в одночасье, наверное, двести уголовных дел в разных прокуратурах. Я такой кучи дел в жизни не видел Игорь Беспалов в 2000 году — старший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД Алтайского края

Вскоре следователи выяснили, что жертвами загадочного маньяка могли стать две женщины — 53-летняя Валентина Михайлова и 43-летняя Нина Шакирова. Обе приехали из районов в Барнаул по вопросам поступления дочерей: Михайлова — в аграрный вуз, Шакирова — в институт культуры. Обе зашли в фойе учебных заведений и исчезли.

Все они исчезли днем, на глазах, на людях. Это так не возьмешь, не потащишь в кусты, Значит, что им идти с ним [с маньяком]? Что-то [он им] предложил. Что можно абитуриентке предложить? Помощь в поступлении. Ну, понятно, пойдет не каждая. Значит, ко многим подходил. Стали опрашивать студенток, абитуриенток, преподавателей Игорь Беспалов в 2000 году — старший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД Алтайского края

По словам Беспалова, всего в рамках следствия было опрошено около 35 тысяч человек, а в самом АлтГТУ всплыло множество скандалов, связанных с приставаниями к студенткам, вымогательствами и взятками. Между тем пропавших продолжали искать повсюду — в подвалах домов Барнаула, местных лесах, а также на берегах и на дне Оби.

Около двухсот милиционеров занимались поисками в пригородном лесу близ поселка Кирова. По лесу проходили цепью, интервал между идущими — 2-3 метра. Причем непроходимых зарослей оказалось многовато, милиционеры продирались сквозь колючие кустарники, через болота. Одно и то же место осматривали дважды из публикации краевой газеты «Свободный курс»

Отчаявшиеся семьи привлекали к поискам исчезнувших даже экстрасенсов и знахарок — милиция, среди прочего, отрабатывала и их «паранормальные» версии.

«Опознали по частям»

Первая зацепка у следствия появилась только 3 сентября 2000 года. В лесополосе около поселка Южный под Барнаулом местные жители нашли разорванную и разбросанную женскую одежду. Рядом с ней выехавшие на место оперативники обнаружили план АлтГТУ и блокнот, подписанный именем пропавшей Ксении Киргизовой. Начались поиски тела.

Там Левкин Лог, а он большой — километра два, глубокий, и там кусты всякие. Я тогда набрал курсантов, расставил их: сказал, мол, возьмите палочку, все переворачивайте, потому что уже листва опала Игорь Беспалов в 2000 году — старший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД Алтайского края

Надежда увидеть своих детей живыми первой пропала у семьи Бурдаковых. Тело Анжелы — четвертой по счету пропавшей абитуриентки АлтГТУ — 1 октября нашел пастух: оно находилось в 40 километрах от Барнаула, в лесополосе Калманского района. Вскоре неподалеку, под ветками, обнаружили останки Ксении Киргизовой.

Уши [девушки] прогнили — а серьги на месте лежат. Она была не тронута вообще — и колечко было, и серьги Игорь Беспалов в 2000 году — старший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД Алтайского края

Следом за телами Анжелы и Ксении в овраге наши останки Валентины Михайловой и Нины Шакировой, а также еще двух девушек — 21-летней Чодуры Ооржак и 17-летней Елены Анисимовой. Тут же следователи вспомнили, что годом ранее неподалеку уже находили под ветками тело 26-летней пропавшей Натальи Бердышевой.

Фотографии одежды Ксении Киргизовой

Ооржак пропала 28 июня 1999 года, когда шла из общежития в АлтГТУ подавать документы. За ней буквально через два месяца исчезла Бердышева по пути в кооперативный техникум. А спустя год, 12 июля, не вернулась домой из ПТУ-35 Анисимова. Все погибшие были раздеты, их тела обглодали животные — установить причину их смерти эксперты не смогли.

[Ксению Киргизову] опознали по частям. Вначале смотрели череп, смотрели компьютерную привязку прижизненного портрета с черепом, там есть практически полное совпадение. Смотрели волосы. Смотрели отдельно руки, пытаясь определись, руки нашей девочки или нет

Владимир Киргизов отец Ксении

Из-за явного сходства во всех эпизодах следствию пришлось признать: с потерпевшими расправился один и тот же человек. После этого к расследованию подключилась Генпрокуратура России — и в Барнаул приехали следователи из столицы.

Хитрый незнакомец

Курировать дело «политеховского маньяка» взялся генерал-полковник Владимир Колесников — один из руководителей следственной бригады, ловившей печально известного Андрея Чикатило. 31 октября 2000 года во время пресс-конференции с журналистами он пообещал поймать орудовавшего в Барнауле преступника за десять дней.

Первый замглавы МВД России с 1995 по 2000 год Владимир Колесников

Уже позже выяснилось, что в деле к тому моменту был подозреваемый — двумя днями ранее задержали 45-летнего продавца обуви Александра Анисимова. Показания против него дала первокурсница АлтГТУ Анастасия Суманосова. Девушка рассказала оперативникам, что летом на территории вуза к ней подошел мужчина средних лет.

Он представился ректором экономического факультета и, мило улыбнувшись, предложил Анастасии помощь с поступлением. Однако девушку это насторожило — она вовремя вспомнила, что факультеты обычно возглавляют деканы, и отказала незнакомцу. Тот настаивать не стал — и сразу же поспешил прочь.

А осенью, когда весь город говорил о маньяке и пропавших девушках, Суманосова встретила «ректора» снова — правда, теперь на вещевом рынке, где мужчина продавал обувь. Увидев его, Анастасия сразу вспомнила ориентировки на маньяка, которые были повсюду: мужчина 40-45 лет, среднее телосложение, рост 170-180 сантиметров, приятные черты лица и короткая стрижка.

В «ректоре» студентка увидела того самого маньяка — а потому, вернувшись домой, сразу же позвонила в милицию.

Меня это сначала не удивило, потому что профессора в то время с сумками в Китай ездили, челночили. Ну, я говорю: покажи нам его. Она показала — а мы буквально за три дня до того с женой к нему подходили: сапоги ей искали. Я запомнил его. Рассказывал про сапоги очень профессионально. Пробили, выяснилось, что он никакой не ректор — натурально торгаш Игорь Беспалов в 2000 году — старший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД Алтайского края

Казалось, вина торговца у милиции не вызвала сомнений. Тем более что незадолго до звонка Анастасии у оперативников уже появились сведения о некоем мужчине, который в период приемной кампании подходил у вузов Барнаула к одиноким девушкам и, представляясь ректором, деканом или преподавателем, предлагал свои услуги.

Оперативники были убеждены: маньяк брал подростков не силой, а хитростью. Правда, не сходилось одно — следствие считало, что маньяк был связан с АлтГТУ и хорошо в нем ориентировался, поэтому мужчину искали среди преподавателей и членов приемной комиссии.

Дело в том, что АлтГТУ представлял из себя город в городе, запутанные коридоры которого плохо освещались из соображений экономии электричества. Поэтому заблудиться в корпусах ничего не стоило — а маньяк хорошо знал, как вывести свою новую жертву из здания и остаться незамеченным.

Поэтому торговца обувью Анисимова, который никак не был связан с вузом, следователям явно предстояло разговорить. Оперативники задержали подозреваемого на рынке 27 октября, а затем отправились с обыском к нему домой: там нашли обрез, наручники, а также охотничьи ножи и топоры.

«Если бы ты знал, что я сделал»

Торговца Анисимова формально арестовали за незаконное хранение оружия — начались допросы. Однако свою причастность к расправам над абитуриентками он всячески отрицал и в первую же ночь в изоляторе попытался свести счеты с жизнью.

Его никто не бил, потому что такое дело и столько начальства вокруг. (...) Не уследили. Хорошо, что шнурок не выдержал, оборвался. У него эта странгуляционная борозда [след от удушения] так и была все время. Ну, там шороху нагнали в этом ИВС. (...) Поэтому мы решили, что эту ночь я с ним сижу-слежу Игорь Беспалов в 2000 году — старший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД Алтайского края

По словам Беспалова, разговорить Анисимова он пытался всю ночь, но как только разговор заходил о пропавших девушках и политехе, тот замолкал.

Под утро он мне сказал только: «Если бы ты знал, что я сделал, ты бы *** [нецензурное обозначение сильного удивления]» Игорь Беспалов в 2000 году — старший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД Алтайского края

Несмотря на множество косвенных улик, ни одной прямой у следствия против Анисимова не было. Потому, по словам Беспалова, во вторую ночь арестанта решили напоить, чтобы он разговорился, — но не сработало и это. Однако уже на следующее утро Анисимов вдруг стал колотить в дверь и требовать следователя, заявив, что решился на явку с повинной.

Торговец рассказал, что убивал ради украшений и в доказательство пообещал показать дом скупщика награбленного. Следственный эксперимент назначили на 1 ноября. Оказавшись в спальном районе на улице Георгия Исакова, Анисимов вместе с конвоем ходил от девятиэтажки к девятиэтажке, якобы пытаясь вспомнить ту самую.

Несколько раз они поднимались то на восьмой, то на девятый этажи жилых домов, но Анисимов все никак не мог найти знакомую дверь. Наконец, нужная многоэтажка нашлась. Часть конвоя, уже не веря Анисимову, осталась курить на улице, а другая — вместе с арестованным поднялась на лифте на восьмой этаж.

Там-то мужчина и попросил хоть на время снять с него наручники, чтобы передохнуть. Однако как только двери лифта открылись, он тут же оттолкнул конвоира и совершил рывок — его тело вскоре нашли под окнами дома. Как нетрудно догадаться, никакого скупщика похищенных вещей в доме не было.

Я до сих пор не уверен, что это был он. Вот это преступление, скажем так, осталось нераскрытым, хотя была проведена громадная работа Николай Турбовец бывший начальник УВД Барнаула

«Это преподаватель — сто процентов»

Причиной, по которой Анисимов решился на роковой шаг, стоивший ему жизни, считают речь генерал-полковника Колесникова о неизбежном наказании для маньяка, произнесенную на пресс-конференции для журналистов, — трансляцию арестанту включали по радио. Именно после нее мужчина якобы понял, что ему уже не выйти на свободу.

Впрочем, как рассказал бывший начальник УВД города Барнаула Николай Турбовец, речь Колесникова была адресована совсем другому человеку. В то время, когда оперативники пытались расколоть Анисимова, у Турбовца появился свой подозреваемый — один из преподавателей АлтГТУ.

Бывший начальник УВД Барнаула Николай Турбовец

Тот незадолго до пропажи абитуриенток разошелся с женой после того, как сломал ей руку в момент интимной близости. При этом у пары была дочь, которая в разгар поисков маньяка нашла в гараже отца непристойные снимки и окровавленную одежду. Об этом она рассказала матери, которая, в свою очередь, обратилась в милицию.

Однако Николай Турбовец решил не спешить с задержанием преподавателя и сообщил о нем только одному человеку — генерал-полковнику Колесникову.

Он [Колесников] мои доводы послушал и сказал: все, я все знаю, я с этими людьми встречался, психология мне их известна. Это преподаватель — сто процентов. Значит, готовимся к мероприятиям, а я хочу провернуть комбинацию: нужно, прежде чем его брать, психологически надавить. На следующий день Колесников собирает корреспондентов и объявляет, что практически мы уже знаем, кто это такой Николай Турбовец в 2000 году — начальник УВД города Барнаула

Когда Колесникову доложили, что Анисимов совершил суицид, тот в срочном порядке поручил задержать преподавателя и привести к нему на допрос. Однако очень скоро стало понятно, что задержанный к убийствам девушек непричастен — на каждый из дней пропажи жертв у него было железное алиби.

Кроме того, все интимные фотографии и нижнее белье из гаража оказались связаны только с одной женщиной — женой преподавателя. В итоге к обещанному генералом Колесниковым сроку у следственной группы не было подозреваемых, а тела трех пропавших девушек так и не нашли.

Поэтому в декабре 2000 года с инспекторской проверкой в Барнаул приехал Владимир Рушайло, в то время — глава МВД России. В региональном управлении милиции начались перестановки и сокращения.

На Алтае серьезно подорван авторитет милиции Владимир Рушайло в 2000 году — глава МВД России

В итоге останки Ольги Шмаковой и Юлии Техтиековой обнаружили только через год, на поиски Лилианы Вознюк ушло три года. Опознавать девушек родителям пришлось по сохранившимся украшениям и обрывкам одежды. Позже абитуриенток идентифицировала и судебно-медицинская экспертиза.

В 2003 году за неимением зацепок расследование дела «политеховского маньяка» приостановили.

Семилетняя разработка

Вновь заговорили о маньяке-ректоре в мае 2023 года, когда следователи вернулись к нераскрытым делам прошлых лет. Одно из них — расправа над молодой девушкой Татьяной Обидиной в 1989 году в лесополосе в селе Зеленая Дубрава Родинского района.

Вновь были опрошены свидетели, каждого проверили на детекторе лжи. Зацепки нашлись, и под подозрение попал тот, кто последним видел девушку живой, — бывший чиновник Виталий Манишин. На момент преступления ему было 19 лет.

В тот вечер компания молодежи отдыхала на природе. Манишин познакомился с друзьями друзей, среди которых оказалась и 17-летняя потерпевшая. Девушка сразу ему приглянулась, и возможность познакомиться с ней поближе не заставила себя ждать — друзья решили сходить за новой партией спиртного. Виталий и его новая знакомая остались наедине.

Домой девушка уже не вернулась. Ее тело год спустя со следами изнасилования нашли в лесопосадке.

Милиции еще юношей Манишин рассказал, что молодые люди долго ждали друзей и, когда им это надоело, решили разойтись. Каждый якобы пошел своей дорогой. Тогда доказать причастность молодого человека к преступлению не смогли, и он фигурировал в деле в качестве свидетеля.

Однако 16 мая 2023 года в дом Манишина нагрянули силовики.

Сначала зашли в дом, муж спал на диване, они его подняли, вывели на улицу и потом говорят мне: вы слышали про убийства в политехе, что пять девочек, что они пропали, что их потом находили? Ну вот, он в этом подозревается. Он молчал, ничего не говорил. Он отвернутый был, лицом к стене Татьяна Лопина жена Виталия Манишина

Манишин на самом деле находился в разработке правоохранителей не менее шести лет, а его фамилия фигурировала в деле абитуриенток с самого начала. Еще в 2000-м в милицию поступил анонимный звонок от женщины, которая заявила, что разыскиваемый маньяк — Виталий Манишин.

Тогда особого значения звонку не придали — он был один из сотен, которые поступали в милицию ежедневно. Однако в 2016 году, когда от правоохранителей потребовали отчет по работе над делом абитуриенток, личность Манишина решили установить. Выяснилось, что на всю Россию всего два полных тезки, и один из них — из Алтайского края.

Более того, мужчина занимал пост замглавы того самого района, где нашли тела абитуриенток и женщин.

«На кон поставлена семья»

Во время их пропажи Манишин работал главным ветеринаром и директором крестьянско-фермерского хозяйства все в том же районе. Бывал он и в АлтГТУ, правда, как рассказал своему адвокату Ирине Сертягиной, всего пару раз.

Несколькими годами ранее Виталия как руководителя направили в вуз на учебу. Тогда он лично привез свои документа в Барнаул и впервые прошелся по запутанным коридорам университета. Уже на следующий день ему объявили, что занятия будут проходить по вечерам — это не устроило Виталия, который был готов только на заочный формат. Он забрал документы и больше, как утверждает, в АлтГТУ не появлялся. А вскоре стал работать в районной администрации и времени на учебу уже совсем не было.

23 июня 2023 года стало известно, что Манишин признался в шести расправах — над Обидиной в 1989 году и пятью абитуриентками АлтГТУ.

На момент нашей встречи Виталий Егорович был просто убитый. Когда я спросила, зачем он подписал признание, он заявил, что на кон была поставлена его семья. Ему сказали, что будут доказывать причастность жены, что якобы она обо всем знала. А после его признания дело за истечением срока давности обещали прекратить. Я объяснила, что его обманули Ирина Сертягина бывший адвокат Виталия Манишина

После этой встречи Сертягину отстранили от дела, а в СМИ просочилась информация о предъявлении обвинений Манишину в убийствах еще четырех человек. Он уже дал важные показания, которые доказывают его вину — например, место, где лежала вторая часть останков Лилианы Вознюк.

Когда Манишин дает показания, он старается себя оправдать. Говорит: все бабы, которые у него были, пошли добровольно, они все хотели *** [интима -- прим. «Ленты.ру»]. Он обещал девушкам, что решит вопросы за секс. Объяснял: знаю декана, а он за городом живет, предлагал поехать к нему. А убивал, чтобы обещание не выполнять источник издания Baza

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Официально в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) не комментируют причастность Манишина к преступлениям маньяка-ректора, подчеркивая, что расследование еще ведется.