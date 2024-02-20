Как опыт «сибирских дивизий» 1941 года можно сегодня использовать при освобождении Киева

Уже в ноябре 1941 года в ходе контрнаступления Красной Армии родился миф о сибирских дивизиях, внёсших решающий вклад в победу под Москвой. На самом деле это была величайшая «деза», запущенная по решению Комитета Обороны.

© ТАСС // Военные Дальневосточного фронта

Дивизии были, но не сибирские, а дальневосточные. Пусть кто-то, сидя на диване, тычет в глобус и умничает, что Дальний Восток де в Сибири, но все эти дивизии назывались дальневосточными и входили в состав Дальневосточного, а не Сибирского фронта, которого, кстати, и не существовало.

Для кого была запущена сия «деза»? Конечно, не для немцев. Увы, немцы в декабре 1941 и в начале 1942 года захватили достаточно много пленных, которые показали, откуда прибыли их дивизии.

Итак, немцы «дезе» не поверили, а вот японцы были абсолютно уверены, что все дивизии и бригады Дальневосточного фронта остались на своих местах. Абвер и японская разведка обменивались взаимными обвинениями. Немцы указывали японцам номера дивизий, сражавшихся под Москвой, Ленинградом и на Карельском фронте. А японцы твердили, что дивизии с этими номерами стоят на своих местах. Кто был прав? Обе стороны.

Первый воинский эшелон с войсками из состава Дальневосточного фронта ушёл на Запад 29 июня 1941 года. А всего с 22 июня по 5 декабря 1941 года в западные регионы СССР из состава Забайкальского и Дальневосточного фронтов в срочном порядке были переброшены 12 стрелковых, 5 танковых и одна моторизованная дивизии. Их средняя укомплектованность достигала почти 92% штатной численности: около 123 тыс. солдат и офицеров, почти 2200 орудий и миномётов, более 2200 лёгких танков, 12 тыс. автомашин и 1,5 тыс. тракторов и тягачей.

Осенью 1941 года японцы были уверены в низкой пропускной способности Транссиба. Вспомним, что до лета 1905 года по Транссибу проходили за сутки всего три-четыре состава. Позже число их увеличили до дюжины.

Николай II по наущению министра финансов С.Ю. Витте вбухал десятки миллионов рублей на строительство и обустройство КВЖД, проходившей по китайской территории. А строительство Амурской магистрали, по которой эшелон мог доехать из Центральной России до Владивостока, не заезжая на чужую территорию, было кое-как закончено к 1917 году.

А вот в 1930-х годах Транссиб прошёл капитальную модернизацию. К 1941 году переложили дорогу с непрочного песчаного на щебеночный балласт, пропускающий воду и неразмываемый паводками, положили тяжёлые рельсы Р-50, построили второй путь на участке от Карымской до Ворошилова-Уссурийска (2900 км главного хода). На дорогу пришли мощные паровозы, внедрение автосцепки было в самом разгаре, и благодаря этому постепенно уходила в прошлое страшная беда движенцев — разрывы составов на перегоне.

И в этом немалая заслуга ныне напрочь забытого Л.М. Кагановича. В 1928 году по Транссибу в сутки проходило 16 пар поездов, а в 1940-м — 39.

Всего накануне Великой Отечественной войны было введено в строй 1376 километров железнодорожных путей, которые в военно-оперативном плане разделены следующим образом: 1) идущие от Транссибирской магистрали к границе и обеспечивающие развертывание войск в случае её обороны или наступления на Маньчжурию и Корею; 2) идущие от оси Транссиба вглубь советской территории, обеспечивающие глубокоэшелонированную оборону; 3) дающие выход к морским портам и военно-морским базам (Смоляниново — Дунай, Сучан — Находка).

В августе-сентябре 1941 года из захваченных немцами районов было эвакуировано около 80% паровозов. Из них на Транссиб отправили многие десятки скоростных пассажирских паровозов типа ИС. Паровозы «Иосиф Сталин» были самыми мощными в СССР за всю историю. В 1962 году Хрущёв приказал их переименовать в ФД — «Феликс Дзержинский».

Перегон пассажирских паровозов типа ИС и других позволил везти воинский эшелон не одним грузовым паровозом, а двумя пассажирскими. В итоге за сутки такой эшелон проходил 1200 1300 километров, а некоторые машинисты доводили скорость до 1400 километров в сутки. Для молодого поколения замечу, что так ходили скорые пассажирские поезда в 1960-х годах.

Воинские эшелоны один за другим уходили на запад. А в казармах по-прежнему по вечерам зажигался свет, днём на плацу маршировали солдаты. Демонстративно проводились военные учения. Причём все номера дивизий остались прежними.

Откуда же взялись новые дивизии? Из ушедших дивизий осталось десяток-два старших и младших командиров для обучения нового пополнения. И туда отправили полный комплект новобранцев.

На Дальнем Востоке мобилизовали мужчин до 55-летнего возраста. Мобилизации подлежали и девушки. Разумеется, их отправляли не в роты, а в радистки, телефонистки, санитарки, повара и т. д. Были освобождены многие тысячи заключённых.

Ряд наших историков считают, что оперативное восстановление отправленных на запад дивизий — задумка командующего Дальневосточным фронтом генерала армии И.Р. Апанасенко, действовавшего на свой страх и риск. По моему же мнению, все действия Апанасенко были согласованы со Сталиным.

До 1964 года советское правительство отрицало причастность журналиста Рихарда Зорге к советской разведке. Всё изменилось буквально за два часа, пока наш дорогой Никита Сергеевич смотрел фильм «Кто вы, доктор Зорге?». За пару недель был создан культ гениального разведчика всех времён и народов Рихарда Зорге. Он-де предупреждал о нападении Германии на СССР 22 июня 1941 года, но Сталин его не послушал. А затем Зорге предупредил о нападении Японии на США, и вот тогда его послушали и отправили «сибирские» дивизии под Москву.

На самом деле донесения Рихарда Зорге наряду с достоверной информацией содержали много дезинформации. Причём это не вина Зорге. Он черпал большинство информации из германского посольства, а из Берлина с начала 1941 года в германские посольства по всему миру умышленно стали рассылать дезинформацию. Догадаться же о том, что Япония нападёт на США, мог любой хорошо информированный экономист, сидя на диване в московской квартире и читая центральные газеты и служебные документы типа «белый ТАСС».

Война на Тихом океане была спровоцирована введением США драконовских санкций против Японии. США надавили на Голландию, и та объявила эмбарго на поставку нефти Японии. Замечу, что ежегодные потребности Японии в нефти составляли около 5 миллионов тонн, из которых только 10% Япония могла добывать у себя или на подконтрольных территориях.

26 ноября 1941 года госсекретарь США Хэлл фактически предъявил Японии ультиматум, предложив в трёхмесячный срок эвакуировать все японские войска из Китая и Индокитая. Спору нет, японцы заняли эти территории незаконно. Но вот вывести войска за три месяца было физически невозможно. После капитуляции Японии, в 1945—1947 годах, японцам потребовалось полтора года, чтобы вывести из Китая и Индокитая свои войска. Причём эвакуация осуществлялась не только на японских, но и на сотнях американских и британских транспортных судов.

Меня могут попрекнуть, кому интересны дела 83-летней давности? А почему бы и сейчас в наше сложное время не повторить операцию, осуществлённую генералом Апанасенко?

Почему дивизии с Дальнего Востока, Урала, Поволжья и других регионов не послать на Украину? А в опустевшие военные городки отправить мобилизованных и призывников. В этих регионах война в ближайшие недели маловероятна, так что путь эти ребята спокойно учатся.