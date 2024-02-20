Варшавская катастрофа РККА: как Сталин проиграл советско-польскую войну

В советской историографии оно известно, как Варшавское сражение, а поляки называют его Чудом на Висле. Тогда, в августе 1920-го, польские войска смогли остановить наступление Красной Армии под Варшавой. А последовавший контрудар обрушил Западный фронт, и советские войска буквально бежали, отдав «польским панам» все завоевания и исторические территории, включая Западную Украину и Западную Белоруссию.

На грани поражения

Летом 1920 года Польша или, как ее тогда величали, 2-я Речь Посполитая, оказалась на грани поражения. Советские войска под командованием Тухачевского и Буденного теснили поляков с двух сторон. Бывшие союзники, как, например, Чехословакия и Прибалтийские Республики, опасаясь конфронтации с РСФСР, старались не вмешиваться. Ну а Германия и вовсе надеялась на скорое поражение Варшавы, чтобы поживиться территориями. Казалось, удар Тухачевского на столицу Польши приведет к ее краху и революции, которая потом сможет распространиться и на Германию.

Ленин vs Сталин

Надо сказать, что идеи Ленина и Троцкого о мировой революции поддерживали не все. Так, Сталин первоочередной задачей советско-польской войны считал освобождение исконно русских территорий. Тем более, что внутри страны бушевала Гражданская война, также требовавшая огромных ресурсов. А вот их Красной Армии как раз и не хватало — силы были распылены. Юго-Западный фронт под командованием Александра Егорова и со Сталиным в качестве члена Реввоенсовета наступал на Львов, а Западный — во главе с Тухачевским — должен был одним ударом сокрушить остатки польских корпусов и взять Варшаву.

Шкура неубитого медведя

В Польше поднялась волна народно-освободительного движения. Но в РСФСР этому не придали должного значения, считая исход войны уже решенным. Был сформирован Временный революционный комитет Польши (фактически, коммунистическое правительство), а Дзержинский готовился к военному параду в Варшаве. Но наступательный потенциал РККА уже был утерян. К тому же советские войска действовали в отрыве от тылов и коммуникаций. В то время как поляки, наоборот, были максимально мобильны, мотивированы и вооружены.

Военное поражение

Контрудар маршала Пилсудского при двукратном преимуществе в войсках наносился по самому слабому месту Западного фронта — Мозырской группе РККА. Фронт был разрезан, нарушена связь и снабжение, появилась угроза окружения. Приказом Реввоенсовета было решено перебросить на помощь 12-ю армию и 1-ю Конную армию с Львовского направления. Но Сталин под разными предлогами всячески саботировал этот приказ. Может быть потому, что хотел продемонстрировать успехи на фоне неудач Тухачевского. Но взять Львов так и не удалось. А когда 1-я Конная все же прибыла к Варшаве, фронт был разгромлен. Та же судьба ожидала и саму армию.