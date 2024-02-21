Обнаруженное на детской игрушке послание довело пользователей сети до слез

«Успокойся, я рядом с тобой. Когда ты плачешь, то возьми меня в руки. Когда тебе страшно, обними меня. Когда тебе больно, прижми меня к себе как можно крепче. В память о Джоэле Дэвисе, которого не стало 2 января 2011 года. Он навсегда в наших сердцах», — гласил текст послания.