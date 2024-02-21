21 февраля: какие праздники отмечают в России и мире

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Международный день родного языка

21 февраля в мире отмечается День родного языка. Дата была установлена на Генеральной конференции ЮНЕСКО 17 ноября 1999-го в память о событиях 21 февраля 1952 года. Тогда в Дакке (Бангладеш) полицейские расстреляли студентов, участвовавших в демонстрации в защиту своего родного языка бенгали. Участники акции требовали признать его одним из государственных языков страны.

Кстати. В настоящее время в мире существует около семи тысяч языков, из них более половины могут исчезнуть на протяжении жизни нескольких поколений. На 96% мировых языков говорят всего лишь 4% населения Земли.

Международный день экскурсовода

21 февраля профессиональный праздник отмечают гиды и экскурсоводы мира. Дата была установлена по инициативе Международной федерации ассоциаций экскурсоводов.

День фельдшера в России

21 февраля в России отмечается День фельдшера. Эти специалисты работают в каретах скорой помощи, в стационарных фельдшерско-акушерских пунктах в сельской местности либо в кабинетах неотложной доврачебной помощи при поликлиниках, в аэропортах, на вокзалах и других учреждениях.

Слово «фельдшер» происходит от немецкого Feld («поле»), что подразумевает работу врача в полевых условиях. Изначально фельдшер был полевым хирургом, лекарем, военным врачом. В наши дни фельдшер должен уметь работать в самых различных условиях.

День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы в Беларуси

Это одна из старейших служб республики, которая занимается картографией и геодезией. История землеустроительной и картографо-геодезической службы Беларуси начинается в 1997 году – именно тогда эти две службы воссоединились после 200-летнего перерыва. Этот год также ознаменовался созданием Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Беларуси.

События 21 февраля:

240 лет назад (1784 год) указом императрицы Екатерины II городу Ахтиар было присвоено название Севастополь.

210 лет назад (1814 год) в Москве прошло торжественное открытие Патриарших прудов.

110 лет назад (1914 год) в Санкт-Петербурге открылся музей при штабе Отдельного корпуса пограничной стражи (ныне Центральный пограничный музей ФСБ России).

80 лет назад (1944 год) группа из 22 французских коммунистов, членов подпольной организации «Группа Манушяна», была казнена гитлеровцами в крепости Мон-Валерьен под Парижем.

Кто родился 21 февраля:

Французский модельер Юбер Живанши (1927 – 2018).

Американская певица Нина Симон (1933 – 2003).

Российский политик, депутат Госдумы Владимир Ресин (1936).

Актриса театра и кино Вера Алентова (1942).

Английский актер, режиссер Алан Рикман (1946).

Российский и советский певец Николай Расторгуев (1957).

Американский писатель Чак Паланик (1962).