240 лет назад порт в Крыму стал Севастополем

21 февраля (10 февраля по старому стилю) 1784 года, ровно 240 лет назад, по указу императрицы Екатерины II, город на юго-западе Крымского полуострова был назван Севастополем и открыт для беспрепятственной торговли местных и заграничных купцов, доставлявших свой товар как морским, так и сухопутным путем. Но история этого стратегически необходимого Российской империи военного порта началась несколько раньше…

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Сразу после присоединения Крыма к России (манифест Екатерины II "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу" от 8 апреля 1783 года) на полуостров был направлен фрегат "Осторожный" под командованием капитана II ранга Ивана Берсенева. Он должен был выбрать гавань для создания порта. Берсенев осмотрел бухту у поселка Ахтиар, расположенного неподалеку от крымско-татарского селения Ак-Яр, что в переводе означает "белый овраг" или "белый утес". Именно это место он рекомендовал в качестве базы для кораблей будущего Черноморского флота.

А 14 июня (3 июня по старому стилю) 1783 года, в присутствии светлейшего князя Григория Потемкина, уже были заложены первые каменные постройки города: часовня Николая Чудотворца (сегодня Дом офицеров Черноморского флота России), адмиралтейская кузница и дом для контр-адмирала, основателя Севастополя - Фомы Мекензи. В южной части гавани, на Николаевском мысе, начали строить деревянный шлюпочный причал и лестницу. Этот день стал официальным днем основания города. Временно его именовали Ахтиаром.

Севастополем же он, как Симферополь, Александрия, Мелитополь и Ставрополь, был назван на античный манер. Слово "Севастополь" в переводе с греческого означает "город, достойный поклонения", "величественный город".

Еще один вариант перевода, особенно популярный в дореволюционное время, связан с греческим словом "себастос", которое использовали в значении "август", "император". То есть Севастополь - это еще и "город императора". Кто придумал такое название для города-порта, доподлинно неизвестно.