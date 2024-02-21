Клиент заплатил проститутке 92 тысячи рублей и не сумел заняться с ней сексом

Проститутка из США рассказала, что однажды клиент заплатил ей 1000 долларов (более 92 тысяч рублей) за ночь, но потом не сумел заняться с ней сексом. Об этом женщина рассказала в интервью YouTube-каналу Soft White Underbelly.

© Lenta.ru

23-летняя секс-работница по имени Мэрайя работает на улицах Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Женщина рассказала, что иногда сталкивалась с насилием со стороны клиентов, но многие были добры к ней. Она вспомнила странный случай с участием щедрого клиента.

«Был один парень, который заплатил тысячу долларов за мою компанию… а потом с его членом что-то случилось. Не знаю, что именно, но сказал, что у него там ничего не работает. Член не работает», — поделилась воспоминаниями Мэрайя.

Она также рассказала, что стала проституткой в 16 лет, потому что ее родители пили и употребляли наркотики, а другие родные не заботились о ней.

В 2023 году власти Лос-Анджелеса фактически декриминализовали проституцию. Один из местных жителей заявил New York Post в октябре 2023 года, что раньше подобная активность происходила только ночью, когда жители спали. Но сейчас все это, по его словам, происходит круглосуточно.

Ранее проститутка из США рассказала о клиентах-девственниках, которых приводят к ней их матери.