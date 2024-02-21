Как появился азербайджанский алфавит?

Международный день родного языка отмечается 21 февраля. В Азербайджане сегодня пишут на латинице, алфавит менялся несколько раз. Как появился нынешний, узнала корреспондент «МИР 24» Хаяла Юсибзаде.

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Девять гласных и 23 согласных. Азербайджанский алфавит сегодняшним школьникам дается легко. В стране используют латиницу, а не арабское письмо, как было в начале прошлого века. «Мы проходим грамматику, читаем рассказы, учим стихи. Но это не трудно, алфавит очень легкий», – рассказал ученик средней школы № 8 Баку Магомедали.

Легким он стал после реформы 90-х. В первые годы независимости в Азербайджане заговорили о необходимости создания нового алфавита, который позволял бы республике идти вперед и интегрироваться в мировое пространство. Комиссию возглавил академик Афат Курбанов.

«Если мы вернемся к арабской вязи, мы не сможем служить развитию азербайджанской культуры. Считаю, что мы должны вернуться к латинскому алфавиту», – отмечал филолог Афат Курбанов.

Академик много изучал письменность, фонетику, составил и порядок букв в алфавите. Его идеи приняли, и в 1991 году постепенно начался переход на латиницу. В результате над некоторыми буквами исчезли точки, а само написание слов упростилось. Сегодня азербайджанский проще учить и иностранцам. При поступлении в вуз абитуриенты должны сдать экзамен по государственному языку страны. Он включает в себя знание грамматики и литературы.

«Язык очень похож на мой родной, только азербайджанский более древний. В наших исторических сериалах разговаривают так», – отметила студентка Азербайджанского государственного педагогического университета Диляк Салманова (Турция).