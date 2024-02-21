Почему американского бомжа с 5-й авеню в СССР встретили как героя

В 1986 году в Советский Союз прибыл Джозеф Маури, которого позже стали называть «главным американским бомжом». Он сделал практически невозможное — развеял миф о том, что в США также существует разделение на классы — на богатых и бедных, а «пропасть» между состоятельными гражданами и теми, кто вынужден жить на улице, огромная.

От первого лица

Джозеф Маури, будучи одним из последних бедных жителей центральной части Нью-Йорка, в конце 80-х годов прошлого столетия впервые открыто рассказал о том, как американская рыночная система вынудила его выживать на улице. До советских же граждан его историю донёс репортёр «Литературной газеты» Иона Андронов. На тот момент Маури как раз собирал подписи под обращением к губернатору, в котором озвучивалась идея запретить отбирать у малоимущих американцев муниципальное жильё. Заинтересовался этим же Маури не просто так. В то время его как раз настоятельно просили покинуть родные квадратные метры.

Травля же активиста началась после того, как в эфир советского центрального телевидения вышел фильм «Человек с 5-й авеню». Маури уволили с работы, от бывших коллег и сослуживцев стали поступать угрозы физической расправы, а потом даже последовали обвинения в шпионаже.

Но Джозеф не сильно расстроился. После выхода нашумевшего фильма главный герой согласился отправиться в турне по Советскому Союзу. В лагере идеологического противника «американского бомжа» встретили как героя. Гостя поселили в «Интуристе», предоставили чёрную «Волгу» с личным водителем, а каждый его шаг на советской земле освещался в официальной хронике. Кроме того, радушный приём американцу оказал председатель Президиума Верховного совета СССР Андрей Громыко.

Любовь с первого взгляда

В это трудно поверить, но в Советском Союзе у Маури жила возлюбленная — жительница Подмосковья Алла Голубкова. С ней он успел познакомиться в Сочи во время туристической поездки в 1964 году. Тогда несмотря на все попытки остаться в стране, Джозефа всё-таки выдворили обратно в США. Влюблённых разлучили и они потеряли связь друг с другом.

За 22 года многое изменилось. Алла неудачно вышла замуж, её единственный сын увлёкся наркотиками, а Маури потерял работу и обнищал.