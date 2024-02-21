Как мрачное Козье болото превратилось в гламурные Патриаршие пруды

Патриаршие пруды – одно из самых известных, таинственных и знаковых мест Москвы. О них знают даже те, кто никогда не бывал в столице. Сейчас с выходом новой экранизации романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», интерес возник с новой силой. А между тем 21 февраля исполняется 210 лет как знаменитое место приобрело современный вид.

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Впрочем, февральская дата довольно условная. Но год появления обновленных Патриарших прудов известен точно – 1814. Тогда Москва восстанавливалась и отстраивалась заново после французского нашествия и пожара 1812 года. Привели в порядок и этот район, разбив вокруг пруда сквер, который в неизменном виде существует и поныне.

А вот 21 февраля в календаре появилось благодаря управе Пресненского района, которая в 2004 году на эту дату назначило праздник и решило отметить, на тот момент, 190 лет Патриаршим прудам. И действительно, как историки и работники архивов ни старались, но так и не смогли найти ни одного упоминания в какой же день 1814 года работы по благоустройству были завершены.

Но история Патриарших прудов начинается за несколько веков до этого. В XVI веке, во времена Ивана Грозного и Бориса Годунова, тут были леса и болота. А на месте нынешнего большого пруда – Козье болото.

Название получило по располагавшемуся рядом Козьему двору, где производили шерсть, пух и шкуры для царских нужд. Само место стали называть Козихой. Оно закрепилось и в остаточном виде существует и поныне – Большой и Малый Козихинские переулки.

А вот людских поселений в то время вокруг было мало – местность пользовалась дурной славой. Ходили такие сказки, что еще в языческие времена тут жрецы проводили человеческие жертвоприношения, отрезая головы и бросая тела в болота.

Была и такая страшилка: что по ночам там бегает большой черный козел и появляется у тех домов, где вскоре кто-то умрет. Так что местечко получило мрачную и мистическую славу еще задолго до романа Булгакова. Сам он, как местный житель, наверняка их знал и использовал.

Спасла людей от всей этой нечисти церковь. Вначале появляется Спиридона Тремифунтского. А когда тут в конце XVI века тут поселился патриарх Гермоген, то, чтобы окончательно избавиться от чертовщины, возводит еще одну – Ермолая Священномученика. Появляются дороги, жилые дома, хозяйственные постройки. Местность получает название Патриаршей слободы, а с возведением Земляного вала входит в черту Москвы.

wikipedia.org // «Три прудка» (№ 21) на карте Арбатской части 1796 года

В 1683 году патриарх Иоаким распорядился осушить Козье болото и на его месте вырыть три пруда. Там стали разводить рыбу, которую подавали к патриаршему столу – в христианстве много постных дней, когда совсем нельзя есть мясо. В память от тех времен остался Трехпрудный переулок.

Не удалось только справиться с Чертовым ручьем (другое название – Черторый) – он продолжал пробиваться на протяжении всей истории. Так что мистическое прошлое не отпускало.

С упразднением Петром I патриаршества в 1721 году слобода приходит в упадок. Пруды оказались заброшены и постепенно стали опять превращаться в болота. Новая жизнь сюда возвращается только почти век спустя.

После нашествия Наполеона и пожара 1812 года отстраивалась вся Москва и многое уже делалось по-новому. Привели в порядок и район Патриарших прудов. Два маленьких засыпали, а самый большой оставили, углубили и разбили вокруг него сквер. Так и вышло — название «пруды», а сейчас там только один. Но память-то осталась.

Вот это событие и случилось 210 лет назад в 1814 году. Сквер переименовали в Бульвар Патриаршего пруда, но название не закрепилось. Глубина пруда после чистки составила два метра и остается таковой по сию пору.

С этого момента район становится привлекательным. Там стали возводится красивые усадьбы дворян с садами, которые продолжали традиции расположенного в нескольких сотнях метров Садового кольца.

В том же 1814 году свой дом тут построил министр юстиции и литератор Иван Дмитриев. Там часто бывали Карамзин, Пушкин, Гоголь, Крылов – памятник баснописцу не зря в сквере стоит. На месте дома Дмитриева в 1897 году Шехтель возвел новый в неоготическом стиле. Так что Патриаршие пруды не одним Булгаковым знамениты.

wikipedia.org // Знак «Запрещено разговаривать с незнакомцами» на Патриарших прудах

Здесь не было шумной и суетливой Москвы, а лишь тихое и приятное для прогулок место. Не зря Патриаршие так полюбил Лев Толстой, проводивший с семьей тут все выходные. Зимой пруд превращался в каток. Кстати, в фильме М. Казакова «Покровские ворота» показан именно он, а не Чистые пруды как многие думают.

С начала XX века район активно застраивается доходными домами. Ну то есть такими, где квартиры сдаются в аренду. И она была очень доступной. Вот тогда и появилась особенность Патриарших прудов – смешение элитарных жителей с более простыми. Эта демократичность во многом сохраняется до сих пор.

В новейшее время Патриаршие несколько раз реконструировали. Знаменитый павильончик на его берегу появился в 1986 году. И сразу вписался в архитектурно-ландшафтный ансамбль, так что многие думают, что он из романтичного XIX века.