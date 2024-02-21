Почему советскую «восьмерку» прозвали «Порше для нищих»

У семейства автомобилей LADA Samara, родоначальником которого стала знаменитая «восьмерка» — ВАЗ 2108 — было народное прозвище «Зубило». Оно появилось из-за характерной формы передней части кузова. Но иногда «восьмерку» и «девятку» называли еще «Порше для нищих» — действительно, в их конструкции было кое-что из немецкого автопрома.

Сотрудничество с Porsche

Предложение о сотрудничестве первым внес президент компании Porsche Эрнст Фурман еще в 1975 году. Официально таким образом он собирался хотя бы отчасти компенсировать советскому автопрому ущерб, нанесенный Германией в годы войны. Но на самом деле это были лишь красивые слова. За свою помощь немцы попросили полтора миллиона дойчмарок — контракт был заключен на три года.

Разработку «Нивы» с облегченным кузовом из алюминиевых панелей.

Создание бензинового двигателя, работающего на обедненных топливных смесях.

Рестайлинг автомобиля ВАЗ-2103. Сотрудничество предполагало:

Все работы были выполнены немецкими инженерами и дизайнерами на отечественных автозаводах. Кроме того, по соглашению. все эти три года на заводе Porsche находились советские специалисты: мотористы, кузовщики, дизайнеры.

Помощь в создании «восьмерки»

Опыт сотрудничества с немецкими автопроизводителем был признан успешным. Поэтому в 1980 году Волжский автозавод заключил с Porsche еще одно соглашение по проекту «Гамма» — будущему ВАЗ 2108. Немецкие специалисты внесли немало предложений по внешнему виду и конструкции модели, а также занимались испытанием и доводкой. В частности, немалое сходство в дизайне можно усмотреть с моделью Porsche 924. Например, классическая форма «зубила» обеспечивала загрузку задней оси и лучшую управляемость на высоких скоростях.