Кто придумал телевизор: спасибо белорусскому еврею, русскому колчаковцу и немцам

С 1991 года отцом телевидения, причём в «мировом масштабе» признан В.К. Зворыкин. У него вполне подходящая биография для постперестроечного времени. Отец — муромский купец 1-й гильдии. В Гражданскую войну Владимир Кузьмич служил у Колчака. Затем он бежит в США и в 1924 году принимает американское гражданство. Заслуги Зворыгина неоспоримы. Но, увы, он лишь участник работ по созданию американской версии телевидения.

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Владимир Зворыкин родился в 1889 году, а через два года в местечке Узляны под Минском в бедной семье Абрама и Лии Сарновых родился малыш Дэвид.

В 1900 году семья, спасаясь от голода, едет в США. Эх, подождали бы Сарновы ещё 17 лет и попали бы в элиту первой волны российской эмиграции, бежавшей от большевиков. В 1918—1922 годах от Ленина и Троцкого бежало около миллиона человек. Много? Только вот в царствование Николая II из России бежало 7 миллионов человек, но о них не писали ни советские, ни нынешние историки. Этой волне эмиграции даже номера не присвоили.

wikipedia.org // Дэвид Сарнофф в 1922 году был гендиректором и вице-президентом Радиокорпорации Америки (RCA)

В 1902 году одиннадцатилетний Дэвид стал продавать газеты, а в 16 лет поступил телеграфистом в компанию «Маркони» в Нью-Йорке. 14 апреля 1912 года первым принял радио с тонущего «Титаника», чем завоевал большую популярность. Сарнов быстро продвигался по службе и вскоре стал инструктором, затем помощником главного инженера и коммерческим директором компании.

Сарнов первым высказал идею создания коммерческого радиоприёмника. С 1919 года работал в корпорации по производству радиоэлектронной аппаратуры RCA, с 1922 года — её вице-президент, с 1930 года — президент, в 1947—1970 годах — председатель совета директоров. В 1926 году основал «Национальную радиовещательную компанию» (NBC). С начала 1920-х годов являлся советником десяти президентов США. В 1928 году создал экспериментальную телевизионную станцию.

В том же 1928 году на службу к Сарнову поступил инженер Зворыкин. Не буду раздавать «всем сестрам по серьгам», но в июле 1931 года на главном небоскрёбе Американского континента — Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке — около 300 опытных связистов установили телепередатчики вещания RCA.

Давид Сарнов в 1939 году организовал регулярное телевещание в США. Под его руководством была создана система широкополосного разложения цветного телевидения, совместимая с чёрно-белой (1949 год), сделана запись телепередачи видеомагнитофоном (1956 год), а в июле 1959 года созданный Сарновым канал NBC на весь мир показал встречу Никиты Хрущёва и вице-президента США Ричарда Никсона в парке Сокольники в Москве, вошедшую в историю как «Кухонные дебаты».

wikipedia.org // Ричард Никсон и Никита Хрущев во время дискуссии на Американской национальной выставке в Москве,1959 год

И вот теперь имя Зворыкина раззвонили по всей России, о нём даже пишут в школьных учебниках, а мудрые историки утверждают, что мы смотрим голубой экран благодаря Зворыкину, и не более, не менее.

Ну, а Сарнов и происхождением не вышел, и у Колчака не служил, да и вообще «инвалид пятого пункта».

Между прочим, и Сарнов, и Зворыкин создали американское телевидение. А в СССР пошли «иным путём», используя немецкие наработки. В том же 1928 году в Берлине демонстрировался телевизор системы Денеша фон Михайна.

wikipedia.org // Инженер-электрик и изобретатель Владимир К. Зворыкин

В 1936 году в режиме реального времени проводится трансляция игр Берлинской Олимпиады. (Замечу, что СССР бойкотировал все Олимпиады до 1952 года) Для этого использовалась уникальная телекамера «Олимпиа-Кэнон» (Olympia-Kanone), выпущенная компанией «Телефункен». В отличие от других ранних камер, она была пригодна для работы не только в студии, но и на стадионе. Картинка с Олимпиады транслировалась на три десятка приёмников, установленных в бесплатных «телевизионных залах» на почте в Берлине, Потсдаме и Лейпциге. С их помощью соревнования смогли увидеть и услышать 150 тысяч человек.

К 1939 году в общественных организациях и у частных лиц в Третьем Рейхе имелось свыше тысячи телевизоров.

Немцы использовали телевизионные камеры для систем наведения ракет класса «воздух-земля» и «земля-воздух». Так, в 1940—1944 годах берлинская фирма «Фернзее» разработала телевизионную систему «Тоннэ-Зеедорф». Эта система была применена в серийных управляемых бомбах Hs-293 и Hs-294.

9 сентября 1943 года с германского бомбардировщика Do-217, летевшего на высоте, недосягаемой для зенитного огня, была сброшена бомба с телевизионным управлением FX-1400, поразившая новейший итальянский линкор «Рома». Одной бомбы оказалось достаточно для того, чтобы линкор отправился на дно вместе со 1253 итальянскими моряками. Кроме того, бомбами, оснащёнными телекамерами, было потоплено ещё несколько кораблей союзников.

В апреле 1945 года Красная Армия заняла Обертаннвальд и захватила в целости и сохранности оборудование «Фернзее», а также складские запасы и инженерно-технический персонал.

Эти трофеи были разделены на две части. Всё относившееся к военной тематике, сразу же эвакуировали в Советский Союз. А всё, что могло иметь отношение к созданию бытовых телевизоров, включая и оборудование, загрузили в вагоны и отправили в городок Арнштадт.

Первые телевизоры EFu T1 были готовы в конце 1947 года, а к началу 1948 года в Арнштадте уже изготовили около тысячи таких телевизоров. При этом производство было засекречено, и лишь немногие работники завода имели к нему доступ.

В подразделении завода, называемом «Арнштадтским телевизионным институтом», работала почти четверть заводского персонала — около 200 человек. Большинство из них в середине 1948 года отправили в СССР. Именно тогда завершился демонтаж завода «Сименс Вернерверк» в Арнштадте, и всё его оборудование, документация, а также все изготовленные к тому времени телевизоры EFu T1 были вывезены в Ленинград. Ну а там на их базе развернулось производство телевизоров «Т-2 Ленинград».

Немецкие наработки были использованы и при создании других отечественных телевизоров, таких как «Север» и «Экран».

В 1946 году головной организацией, которой было поручено вести основные работы по реконструкции Московского телецентра, стал ВНИИ телевидения. Директором ВНИИТ был назначен П.В. Шмаков, а руководителем работ по реконструкции Московского телецентра — В.Л. Крейцер.

Для разработки аппаратуры реконструируемого Московского телецентра в подмосковном посёлке Фрязино было создано НИИ-160, которое возглавил А.А. Фёдоров. 7 апреля 1946 года туда прибыла группа немецких инженеров, занимавшихся военным телевидением, во главе с доктором Вальтером Хассом.

Разумеется, работы для Московского телецентра были для НИИ-160 лишь «надводной частью айсберга», а «подводная часть» — работы для систем управления ракет, автоматика для ядерных исследований, а также электроника самих спецбоеприпасов — до сих пор секретны.

Во Фрязине работали как минимум 86 германских специалистов. Оплата у немцев была существенно выше, чем у аналогичных советских специалистов. Позже академик Н.Д. Девятков писал: «Научный консультант доктор Штаймель получал 7000 рублей в месяц, я же после возвращения из Германии, занимая должность заместителя директора по научной работе, получал в месяц 1400 рублей. Немецким специалистам и их семьям разрешалось в сопровождении переводчиков посещать Москву, бывать в театрах, магазинах и т. д.».

В 1983 году доктор Вальтер Хасс рассказал о своём пребывании во Фрязино. Перед Рождеством 1946 года он пошёл гулять по Фрязино и спросил милиционера, где центральный район. Милиционер уловил акцент и решил, что тот шпион. Хасса забрали в участок и вызвали важного дядю в штатском из МГБ. Тот не поверил Хассу. Быть того не может! Как, рядом с его конторой во Фрязино — целое германское КБ? В итоге через несколько часов «дядю» просветили, и он долго извинялся.