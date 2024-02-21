«Тот самый Мюнхгаузен»: с какими приключениями снимали знаменитый фильм

23 февраля исполняется 80 лет со дня рождения любимого миллионами актера театра и кино, блистательного Олега Янковского. Харизматичный, эффектный, он виртуозно воплощал любой образ, от героического до комедийного. В память о выдающемся мастере телеканал «Мир» вспоминает его работу в фильме «Тот самый Мюнхгаузен». В тонкой, лирической комедии с парадоксальными диалогами, свойственными фильмам режиссера Марка Захарова, блистала целая россыпь звезд: не только Олег Янковский, но и Леонид Броневой, Инна Чурикова, Александр Абдулов, Леонид Ярмольник, Семен Фарада, Игорь Кваша. Это грустная и трогательная история об «Икаре и мудрецах», о «неправильном» человеке, который никак не может жить «как все» и пытается заставить Землю вращаться в другую сторону – кажется, еще чуть-чуть, и ему бы это удалось.

Вначале было слово

Точнее, сначала была пьеса Григория Горина, созданная благодаря Владимиру Зельдину, мечтавшему сыграть Мюнхгаузена. Горин был в моде, в то время с большим успехом шли его спектакли «Забыть Герострата!» в Ленинградском театре имени Комиссаржевской и «Тиль» в нынешнем Ленкоме. И вот драматург написал пьесу, основанную на сюжетах приключений легендарного барона из «Лживых или вымышленных историй» Рудольфа Эриха Распе. Называлась она «Самый правдивый».

«Тот самый Мюнхгаузен» начался для меня с замечательной пьесы Григория Горина, когда я увидел премьерный спектакль по ней в Театре Советской Армии. Мюнхгаузен – мудрый и умелый шут, который вселяет в людей радостную веру в то, что чудеса могут становиться реальностью. Но встречает непонимание большинства. А люди, которые не вписываются в большинство, лично меня всегда интересовали», – рассказывал Захаров.

Янковский вместо Миронова

Изначально Захаров думал отдать эту роль Андрею Миронову, игравшему в его «Двенадцати стульях» и «Обыкновенном чуде». Миронов оказался занят, и режиссер остановился на кандидатуре Олега Янковского, с которым тоже работал уже не первый раз. Кроме Захарова мало кто поверил в этот выбор с самого начала. Дело в том, что у Янковского сложилось свое актерское амплуа, и совсем не комедийное – он играл суровых, жестких, бескомпромиссных людей, а тут – фантазер и сказочник. К тому же, если театральному «Мюнхгаузену» Владимиру Зельдину на момент постановки спектакля было около 60 лет, что соответствует литературному источнику, то Янковскому было 35. Однако режиссер отстоял перед худсоветом его кандидатуру, ну а актер доказал многогранность своего таланта.

«Он до этого играл прямых, жестких, волевых людей – волжские характеры, выдающие его происхождение, – впоследствии говорил Горин. – Я не верил в его барона. Началась работа, он влезал в характер, на наших глазах менялся. Врастал в роль, и явился Мюнхгаузен – умный, ироничный, тонкий. Какая была бы ошибка, возьми мы другого актера!»

Сам Янковский называл эту роль одной из самых любимых: «Я благодарен Марку Захарову за то, что он, поверив в меня, разглядел во мне ту нетипичную комедийность, способность передать грустную иронию персонажа, которой сам я, откровенно говоря, в себе не подозревал. Захаров предпочел взять известного зрителям актера и использовать его в ином амплуа, в ином жанровом качестве. И для меня это стало действительно подарком судьбы».

Коньков Александр/ТАСС

Хиппующая фрау Марта

В фильме совсем мало женских персонажей. По сути они ограничиваются возлюбленной Мюнхгаузена Мартой, роль которой досталась Елене Кореневой, и его формальной женой Якобиной Мюнхгаузен, которую блестяще сыграла Инна Чурикова. Сложись все немного иначе, Мартой, скорее всего, стала бы Татьяна Догилева, именно ее хотел снимать Захаров. Но худсовет отклонил кандидатуру Татьяны Анатольевны. Помимо Догилевой, на эту роль претендовали Ирина Мазуркевич, Галина Золотарева, Елена Коренева. Актрису выбрали по фото, притом что Коренева в то время носила стрижку «под мальчика».

«Я тогда хипповала, носила стрижку «ежиком», и мой внешний облик абсолютно не соответствовал моей героине. Гримерам пришлось изрядно потрудиться», – вспоминала актриса. Интересно, что в день, когда делали фотопробу, Елена узнала о смерти своей подруги режиссера Ларисы Шепитько.

Для Кореневой это была уже не первая заметная роль. Еще на втором курсе института она сыграла главную роль в картине «Романс о влюбленных» Андрея Кончаловского. Тогда у молодой актрисы и режиссера случился роман, который продлился несколько лет. Съемки «Мюнхгаузена» в основном проходили в Германии, Инна Чурикова появлялась наездами, и большую часть времени Коренева проводила в мужском коллективе, испытывая на себе полушутливый натиск мужчин, то предлагающих руку и сердце, как было с Ярмольником, то уговаривающих на дерзкие розыгрыши.

«Когда шутки с пивом и эксперименты с немецким языком исчерпали себя, наступила пора маеты романтическо-сексуального свойства», – писала актриса.

Иногда к ухаживаниям подключался Янковский. Говорят, что как-то раз он подошел к молодой актрисе и томным голосом начал:

«Смогу ли я когда-нибудь гордиться, что имел честь притронуться... испытать... прочувствовать...»

Тут же двое ассистентов подхватили Елену на руки, занесли в комнату Янковского и водрузили на его кровать. Но дальше шуток дело не зашло.

Съемки в Германии

Старинный город, в котором разворачивается действие фильма, вовсе не бутафорский. Вообще-то барон Мюнхгаузен жил в городе Боденвердер под Ганновером, но он находился на территории ФРГ, поэтому организовать съемки проще было в социалистической ГДР. Большая часть картины снималась в старинном городе Вернигероде, почти не пострадавшем в годы Второй мировой войны. На его улицах сохранились старая ратуша, замок и старинные фахверковые дома. В массовку привлекали местных актеров. Однажды Абдулов решил помериться силами с немецким каскадером – на пальцах.

«Вдруг слышу хруст, смотрю, палец Абдулова как-то неестественно вывернут, – описывал «турнир» актер Владимир Долинский, сыгравший пастора. – Я ему говорю: «Кажется, он тебе его сломал. Не кажется, а точно», – отвечает Абдулов. Как потом ругался Захаров! Александру наложили незаметный гипс, с ним он продолжил съемки. Но на этом его приключения не закончились. Прямо на съемках Абдулов еще и палец на ноге умудрился сломать». На самом деле палец на руке актер все-таки не сломал, а вывихнул.

«Абдулов – очень азартный человек и уговаривал меня разрешить ему прыгнуть с четырехметрового забора без дублера. Второй режиссер – человек более опытный – сказал, что нужно сделать специальную яму, смягчающую удар о землю, еще что-то. Я отнесся к этому легкомысленно. В результате Александр Гаврилович сиганул и повредил себе ногу. Я очень сожалел, что уступил ему. Был еще один эпизод, сопряженный с риском для Янковского, когда его герой лезет по веревочной лестнице. Я сам сначала попробовал, ступеньки из-под ног уходят, страшно. Но Янковский без дублера и страховки поднялся на приличную высоту», – вспоминал уже сам Захаров.

Олень безрогий и другие звери

Один из самых запоминающихся моментов приключений барона Мюнхгаузена – история про оленя с цветущим вишневым деревом вместо рогов. Когда съемки дошли до эпизода с оленем, выяснилось, что настал сезон, когда эти животные уже сбросили свои рога, поэтому бутафорию крепить просто не к чему. Вот тут команде пришлось поломать голову.

«Пробовали снимать чучело, но у него были пустые глаза. Тогда прибегли к комбинированной съемке. На зообазе студии «Центрнаучфильм» нашли марала, которого можно было выдать за оленя, задекорировали решетку вольера под лес, положили дерн. Выпустили марала, а он вместо того, чтобы пройти перед камерой, начал кататься по земле. Тогда мы решили попробовать приманить марала лакомством. Сработало», – рассказывал оператор комбинированных съемок Всеволод Якубович.

Но это было еще полдела. На биостанции МГУ достали ствол вишни, к которому прикрепили искусственные цветы. Затем балетмейстер из Театра оперетты, внимательно изучив проход марала, повторил его движения с деревом на голове. После чего дерево вырезали и совместили с оленем.