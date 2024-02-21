«Кто тебе разрешил надеть гипс?» Как Тутберидзе рассталась с Косторной

За последний год жизнь известной ещё по выступлениям в женском одиночном катании Алёны Косторной сильно изменилась: переход в парное катание, свадьба с партнёром и фигуристом Георгием Куницей. В интервью у Ляйсан Утяшевой спортсменка рассказала о череде травм, уходе от Этери Тутберидзе и отношениях с Куницей.

О травме в предолимпийский цикл

Фигуристка всегда думала, что попадёт на Олимпиаду и в 18 лет закончит со спортом. Однако в период подготовки к Играм Косторная сломала руку. Это произошло в конце тренировки, когда тренеры сказали ей идти отрабатывать сложные элементы. Во время исполнения одного из прыжков спортсменка упала и в этот момент вывернула руку.

«На льду музыка не играет, то есть рыдать мне нельзя – все тренируются, а я орать буду. Еду, под себя слегка матерюсь, понимаю, что больше не зайду в этот элемент, потому что больно очень. Пытаюсь сделать элементы попроще и понимаю, что вообще не могу заставить себя, любое движение даже ногой – начинает болеть рука. Снимаю перчатку, а у меня рука на глазах становится шире, синеет и краснеет», – объяснила Алёна.

После этого, по словам Косторной, она поехала с матерью на рентген, где ей сообщили о переломе. Соответственно, врачи должны были наложить гипс, поэтому Алёна предупредила тренера о своём повреждении.

Соцсети Алёны Косторной

«Прихожу через три дня, и тут очень весело: говорят, что «я должна была спрашивать разрешение, чтобы надеть гипс». Мы с мамой до сих пор этого не поняли. Кто так сказал? Не комментирую. Мы чуть-чуть в шоке были: а как можно в травмпункте не надеть гипс? Меня же из травмпункта не выпустят», – добавила она.

Кроме того, фигуристка рассказала, что за полторы недели до чемпионата России тренеры сказали ей идти прыгать, несмотря на то что рука была в гипсе. Так как рука не сгибается и гипс перевешивает спортсменку во время прыжка, то сразу же после первой попытки Алёна поняла, что не сможет больше прыгать.

«Сказала тренерам, что не буду сегодня прыгать, мне сказали, что я хамка, никого не уважаю, как я вообще посмела отказываться работать. Говорю: «Ладно, мне не привыкать, мне образ хамки создали, буду хамкой, что ж поделать, бывает», – подчеркнула Косторная.

Несмотря на это, Алёна продолжила тренировки с гипсом: мама помогала ей одеваться, завязывать коньки. Когда до чемпионата России оставалось всего несколько дней, было принято решение снять Косторную с турнира, так как она ещё даже не приступала к прыжкам.

Об уходе из группы Тутберидзе

После чемпионата России во время подготовки к Олимпиаде Косторной сняли гипс. Спустя три дня тренировок Алёна вновь ломает руку, но уже левую.

«Загипсовали, через три-четыре дня выхожу на лёд, и в конце тренировки тренеры мне сообщают: «Ты поломанная-переломанная, работать не хочешь, не желаешь, нас ни во что не ставишь, мы с тобой больше работать не будем». Я не сильно расстроилась, позвонила в федерацию, объяснила ситуацию, сказала, что хочу кататься. И мне предложили переход в ЦСКА», – объяснила она.

Об очередной травме и переходе в парное катание

После ухода из группы Тутберидзе Косторная не думала о том, чтобы закончить со спортом.

«А что я получу, если закончу? Ничего. Пойду учиться, буду ходить в институт. Надо либо работать, либо выбирать другую сферу деятельности, чтобы быть погружённым в неё. Если буду ходить в институт и учиться на тренера, я с ума сойду. Именно в тот момент я поняла, что мне просто необходимо фигурное катание», – рассказала Алёна.

Именно по этой причине она продолжила тренироваться в ЦСКА у Елены Водорезовой, но на сборах ей сообщили про травму ноги. Осознав, что у неё ещё одно повреждение, говорить матери про операцию на бедре она не стала, так как понимала, что та может просто забрать коньки у фигуристки.

РИА Новости

После того как Косторной сделали операцию, она поняла, что больше не сможет прыгать в том объёме, в котором нужно.

«Нога не позволит сделать столько, сколько требуется. Думаю, может попробовать что-то другое. И тут всплыла мысль: «Почему бы не попробовать в парном?» Я всегда знала, что я очень маленькая. Мой рост сейчас – 156 см, соревновательный вес – 42,5 кг», – предположила спортсменка.

Так, фигуристка решила написать Георгию Кунице и попробовать встать в пару с ним. Косторная выбрала именно его, потому что уже общалась с ним и он ей рассказал о поиске партнёрши. Тот согласился на предложение Алёны, поэтому они вместе начали постепенно тренироваться, а после пробовали уже вместе скатываться в шоу.

«Как преодолеть страх? У меня на все случаи одна история – спор. Только на спор. С Гошей спорила, говорила: «Смотри, сейчас всё-всё будет». На деньги спорили. Какая сумма? Смотря что прыгали. Самый первый прыжок – тысяч на пять спорили. Если я делаю – никто никому ничего не должен. Если не делаю, должна ему. Со мной выгодно спорить», – добавила спортсменка.

Об отношениях с Куницей

«Все, как по учебнику, мой идеал. Всегда хотела, чтобы за мной стульчик задвигали, пальто носили. Чтобы приходила в магазин, делала «Ах!», и муж с пакетами шел. Думаю, ты точно реальный или я что-то придумываю? Гоша просто везде был со мной. Не было переходного момента «давай встречаться» или ее что-то», – поделилась Косторная.

О конкуренции в парном катании

По словам Алёны, в этом виде фигурного катания основным конкурентом для них являются они сами. Как она утверждает, их пара ещё не доросла, чтобы конкурировать с кем-то.

РИА Новости

«За год мы дошли до неплохих результатов, вышли на соревнования. Задача войти в тройку? Это не прямо сейчас. Скатанной пара считается, когда люди катаются минимум года три. У нас пока прошёл только год, и то», – заявила фигуристка.

О поднятии возрастного ценза до 17 лет

Спортсменка считает, что поднятие возрастного ценза является необходимостью. Она рассказала, что только после этого увидела разницу в детском и взрослом чемпионате России. Так, на юниорском уровне фигуристка не ждёт от малышей грации и изящности. От них, по её словам, скорее ожидают зарубу с пятью и более элементами ультра-си. Среди взрослых фигуристов Косторная хочет видеть больше эмоций.

«Звездочки быстро зажигаются и пропадают? Это как раз эпоха сложных элементов ультра-си, на которых многие ломаются. В погоне за этими элементами, даже если ты их выучил, есть огромный риск травмы. Малейшие нюансы – тренировка на полчаса раньше, не до конца размялся, ломаешься, вылетаешь на полгода-год. А не факт, что за это время 20 маленьких девочек-юниорок, которые были за тобой и у которых нет страха прыжков, нет страха убиться, не успеют выучить всё и напрыгать. У них все эти восстановления происходят быстрее, чем у взрослого спортсмена», – добавила Алёна.