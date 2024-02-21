«Произошла аномалия»: как британцы чуть не убили собственного министра обороны

В ходе ядерных испытаний, проводимых британским военно-морским флотом, чуть не погиб министр обороны Королевства Грант Шэппс, — сообщает издание The Sun. Инцидент случился 30 января, его факт был подтвержден самим оборонным ведомством.

Ядерные учения

В ходе учений в Атлантическом океане предполагалось произвести запуск баллистической ракеты Trident II. Такие ракеты используются Британией в качестве носителей ядерных боеголовок. В этот раз 58-тонная Trident II была снаряжена муляжами ядерных зарядов. Планировалось, что после запуска неподалеку от побережья Флориды (США) ракета пролетит 3 700 миль и поразит заданную цель в центральной части Атлантического океана между Бразилией и Западной Африкой.

Гладко было на бумаге

Но все пошло не по плану. Из-за отказа ускорителей первой ступени ракета упала в океан неподалеку от подводной лодки HMS Vanguard, на которой за ходом испытаний слодили министр обороны Грант Шэппс и глава ВМС адмирал Бен Ки. К счастью, детонации не произошло, и ракета просто затонула, не причинив никакого вреда.

«Подтвердили эффективность»

Тем не менее по результатам учений ведомство опубликовало полный энтузиазма релиз:

«Испытание подтвердило эффективность британских средств ядерного сдерживания, в которых мы абсолютно уверены. Во время теста произошла аномалия».

По уверениям представителей Минобороны, в реальных боевых условиях ракета обязательно бы сработала. В настоящее время ведомством инициирована проверка по факту инцидента, а также начата операция по подъему фрагментов ракеты со дна.