Как в руководстве США возникла секта фанатов НЛО

В 2023 году обсуждения инопланетян вышли на правительственный уровень

В конце января Киркпатрик выпустил статью в научно-популярном журнале Scientific American о проделанной работе в AARO и о причинах своей отставки. Ученый объяснил, что ушел из-за нездорового внимания к департаменту со стороны прессы и некоторых высокопоставленных политиков. Позже на подкасте In the Room with Peter Bergen он заявил о сообществе истинно верующих в НЛО сотрудников правительства США.