Женщина впервые сходила на вечеринку для взрослых и сравнила ее с детским праздником

Жительница Новой Зеландии сходила на секс-вечеринку и рассказала о разочаровании от мероприятия. Своим опытом она поделилась с Vice.

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Рэйчел Баркер призналась, что ей всегда хотелось посетить подобное мероприятие из любопытства. Поэтому, когда она узнала, что в Новой Зеландии пройдет «Фетиш бал», она не раздумывая решила туда пойти, несмотря на высокий взнос для посетителей — 65 новозеландских долларов (3,7 тысячи рублей) за вход.

Она рассказала, мероприятие проходило в небольшом баре. На вход выстроилась длинная очередь, и посетители парка глазели на будущих участников вечеринки. Баркер было это неприятно даже если учесть, что она была в обычном маленьком черном платье. Она призналась, что даже представить не могла, как переживал ее пожелавший остаться неизвестным друг в ошейнике с поводком.

Баркер отметила, что в основном на посетителях секс-вечеринки была обычная одежда, разбавленная странными аксессуарами вроде маски с перьями или цилиндра с блестками. Лишь некоторые гости облачились в кожу и цепи. Самые отважные пришли в костюмах из секс-шопа, которые Баркер сочла безвкусными. Однако в целом, по ее словам, из-за сочетания цивильной одежды и дешевых карнавальных принадлежностей все выглядело как нелепый детский праздник.

«Большинству посетителей было от 40 до 60 лет, и я должна отдать им должное: они знают, как весело провести время. Любо-дорого было смотреть, как толпа людей средних лет беззастенчиво наслаждается собой и своими сексуальными извращениями», - призналась Рэйчел Баркер посетившая секс-вечеринку в Новой Зеландии, автор Vice.

В мероприятии участвовали мастера необычных секс-практик, в том числе женщина, протыкавшая кожу иголками. Однако так как сцены для них не было, они выступали на полу, и из-за толпы их не было видно. Также Баркер посетовала, что посетителям не предлагали ни бесплатных напитков, ни еды.

«Все это было немного грустно. Не в том смысле, что это угнетало или расстраивало, просто в нем не было никакой фантазии, опасности или эротики», - рассказала Рэйчел Баркер, посетившая секс-вечеринку в Новой Зеландии, автор Vice.

По ее словам, в секс-комнате постоянно занималось сексом не больше трех человек, а остальные лишь наблюдали. В целом Баркер отметила, что все происходящее мало отличалось от обычной вечеринки: она выпивала, танцевала и подпевала ретро-хитам в комнате полной незнакомцев. Просто в отличие от обычного вечера в клубе на большинстве из танцующих были маски.