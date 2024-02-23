Чего нельзя делать 23 февраля, чтобы беды обошли дом стороной

Православные волгоградцы в эту пятницу вспоминают святого Прохора Печерского, а в народе эта дата называется день Прохора Весновея.

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В этот день мужчинам не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, а женщинам – дарить мужчинам часы. Такой подарок может привести к разладу в отношениях.

Не стоит 23 февраля готовить морепродукты и рыбу, иначе можно заболеть. Нельзя также мести полы, чтобы вместе с мусором из дома не ушло благополучие.

Чтобы избежать финансовых проблем, нужно пошуршать в кармане купюрами.